        Haberler Spor Futbol Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın YouTube kanalları, Avrupa'da ilk 20'de

        "Üç büyükler"in YouTube kanalları, Avrupa'da ilk 20'de

        Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, YouTube'daki abone sayılarıyla Avrupa'da ilk 20 kulüp arasına girerek dijital alandaki güçlerini bir kez daha gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15 Nisan 2026 - 13:21 Güncelleme:
        Futbol kulüpleri, yeşil saha kadar sosyal medyada da kıyasıya yarış halinde... Avrupa futbolunda yapılan araştırmaya göre en fazla YouTube abonesi bulunan 20 kulüp belli oldu.

        En fazla YouTube abonesi bulunan ilk 14 kulüp, Avrupa'nın 5 büyük futbol ligi kabul edilen İngiltere Premier Lig, İspanya LaLiga, İtalya Serie A, Almanya Bundesliga ve Fransa Ligue 1 temsilcilerinden oluşurken, bu takımları Galatasaray ve Fenerbahçe izliyor.

        En çok abonesi olan ilk 20 kulüp arasında 5 büyük lig takımları dışında 3 Türk temsilcisi bulunuyor.

        20 MİLYON BARAJINI AŞAN TEK KULÜP BARCELONA

        YouTube'da 20 milyon abone barajını aşan Avrupa'nın tek spor kulübü 25,6 milyon ile İspanyol ekibi Barcelona oldu.

        İspanya'nın diğer köklü kulüplerinden Real Madrid'in de 19,5 milyon abonesi bulunuyor.

        İki İspanyol kulübünü 14 milyon aboneyle İtalya'dan Juventus takip ediyor.

        Avrupa'da en fazla YouTube abonesi olan 20 spor kulübü şöyle:

        20- B.Dortmund: 1.6 milyon abone

        19- Beşiktaş: 1.7 milyon abone

        18- Milan: 2.2 milyon abone

        17- Real Betis: 2.5 milyon abone

        16- Fenerbahçe: 3.1 milyon abone

        15- Galatasaray: 3.9 milyon abone

        14- Tottenham: 5 milyon abone

        13- Roma: 5.2 milyon abone

        12- Arsenal: 5.3 milyon abone

        11- Bayern Münih: 5.3 milyon abone

        10- Inter: 6.6 milyon abone

        9- Chelsea: 6.3 milyon abone

        8- Manchester City: 9.2 milyon abone

        7- Atletico Madrid: 9.9 milyon abone

        6- PSG: 10 milyon abone

        5- Manchester United: 11 milyon abone

        4- Liverpool: 12.1 milyon abone

        3- Juventus: 14 milyon abone

        2- Real Madrid: 19.5 milyon abone

        1- Barcelona: 25.6 milyon abone

        K.Maraş'ta okulda silahlı saldırı: 4 ölü, 20 yaralı!
        5 silah ve 7 şarjörle okula gitti! 2 sınıfı hedef aldı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İhraç polis, Gülistan'ın sim kartını 3 saat kullanmış!
        İsrail basını: Avrupa'daki son dostlarımızı kaybediyoruz
        İddia: İran, ABD'ye karşı Çin casus uydusu kullanıyor
        ABD düğmeye bastı: İran petrol satışına izin bitiyor
        "Trump'ın görevini yerine getirme yeterliliği incelensin" tasarısı
        İkinci elde fiyat artış beklentisi
        Sabri suskunluğunu bozdu
        Osimhen elini taşın altına koydu!
        1.67 milyar Euro'luk imza
        Antalya'dan kopamıyor
        Kuyudaki cinayette iddianame! Her detayı dehşet!
        "Sevilmek istiyorum diye ağladım"
        Dünyanın en iyi 100 mutfağı belli oldu
        Belki farkında değiliz ama, İran ile 1932’de imzaladığımız andlaşmanın şartlarını mükemmelen yerine getiriyoruz
        Yeniden akıllara getirdi
        O hastalar için son gelişmeler!
