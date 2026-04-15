        Haberler Spor Futbol Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın YouTube kanalları, Avrupa'da ilk 20'de

        "Üç büyükler"in YouTube kanalları, Avrupa'da ilk 20'de

        Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, YouTube'daki abone sayılarıyla Avrupa'da ilk 20 kulüp arasına girerek dijital alandaki güçlerini bir kez daha gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15 Nisan 2026 - 13:21 Güncelleme:
        1

        Futbol kulüpleri, yeşil saha kadar sosyal medyada da kıyasıya yarış halinde... Avrupa futbolunda yapılan araştırmaya göre en fazla YouTube abonesi bulunan 20 kulüp belli oldu.

        2

        En fazla YouTube abonesi bulunan ilk 14 kulüp, Avrupa'nın 5 büyük futbol ligi kabul edilen İngiltere Premier Lig, İspanya LaLiga, İtalya Serie A, Almanya Bundesliga ve Fransa Ligue 1 temsilcilerinden oluşurken, bu takımları Galatasaray ve Fenerbahçe izliyor.

        En çok abonesi olan ilk 20 kulüp arasında 5 büyük lig takımları dışında 3 Türk temsilcisi bulunuyor.

        3

        20 MİLYON BARAJINI AŞAN TEK KULÜP BARCELONA

        YouTube'da 20 milyon abone barajını aşan Avrupa'nın tek spor kulübü 25,6 milyon ile İspanyol ekibi Barcelona oldu.

        İspanya'nın diğer köklü kulüplerinden Real Madrid'in de 19,5 milyon abonesi bulunuyor.

        İki İspanyol kulübünü 14 milyon aboneyle İtalya'dan Juventus takip ediyor.

        Avrupa'da en fazla YouTube abonesi olan 20 spor kulübü şöyle:

        4

        20- B.Dortmund: 1.6 milyon abone

        5

        19- Beşiktaş: 1.7 milyon abone

        6

        18- Milan: 2.2 milyon abone

        7

        17- Real Betis: 2.5 milyon abone

        8

        16- Fenerbahçe: 3.1 milyon abone

        9

        15- Galatasaray: 3.9 milyon abone

        10

        14- Tottenham: 5 milyon abone

        11

        13- Roma: 5.2 milyon abone

        12

        12- Arsenal: 5.3 milyon abone

        13

        11- Bayern Münih: 5.3 milyon abone

        14

        10- Inter: 6.6 milyon abone

        15

        9- Chelsea: 6.3 milyon abone

        16

        8- Manchester City: 9.2 milyon abone

        17

        7- Atletico Madrid: 9.9 milyon abone

        18

        6- PSG: 10 milyon abone

        19

        5- Manchester United: 11 milyon abone

        20

        4- Liverpool: 12.1 milyon abone

        21

        3- Juventus: 14 milyon abone

        22

        2- Real Madrid: 19.5 milyon abone

        23

        1- Barcelona: 25.6 milyon abone

