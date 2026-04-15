"Üç büyükler"in YouTube kanalları, Avrupa'da ilk 20'de
Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, YouTube'daki abone sayılarıyla Avrupa'da ilk 20 kulüp arasına girerek dijital alandaki güçlerini bir kez daha gösterdi.
Futbol kulüpleri, yeşil saha kadar sosyal medyada da kıyasıya yarış halinde... Avrupa futbolunda yapılan araştırmaya göre en fazla YouTube abonesi bulunan 20 kulüp belli oldu.
En fazla YouTube abonesi bulunan ilk 14 kulüp, Avrupa'nın 5 büyük futbol ligi kabul edilen İngiltere Premier Lig, İspanya LaLiga, İtalya Serie A, Almanya Bundesliga ve Fransa Ligue 1 temsilcilerinden oluşurken, bu takımları Galatasaray ve Fenerbahçe izliyor.
En çok abonesi olan ilk 20 kulüp arasında 5 büyük lig takımları dışında 3 Türk temsilcisi bulunuyor.
20 MİLYON BARAJINI AŞAN TEK KULÜP BARCELONA
YouTube'da 20 milyon abone barajını aşan Avrupa'nın tek spor kulübü 25,6 milyon ile İspanyol ekibi Barcelona oldu.
İspanya'nın diğer köklü kulüplerinden Real Madrid'in de 19,5 milyon abonesi bulunuyor.
İki İspanyol kulübünü 14 milyon aboneyle İtalya'dan Juventus takip ediyor.
Avrupa'da en fazla YouTube abonesi olan 20 spor kulübü şöyle:
20- B.Dortmund: 1.6 milyon abone
19- Beşiktaş: 1.7 milyon abone
18- Milan: 2.2 milyon abone
17- Real Betis: 2.5 milyon abone
16- Fenerbahçe: 3.1 milyon abone
15- Galatasaray: 3.9 milyon abone
14- Tottenham: 5 milyon abone
13- Roma: 5.2 milyon abone
12- Arsenal: 5.3 milyon abone
11- Bayern Münih: 5.3 milyon abone
10- Inter: 6.6 milyon abone
9- Chelsea: 6.3 milyon abone
8- Manchester City: 9.2 milyon abone
7- Atletico Madrid: 9.9 milyon abone
6- PSG: 10 milyon abone
5- Manchester United: 11 milyon abone
4- Liverpool: 12.1 milyon abone
3- Juventus: 14 milyon abone