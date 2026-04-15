Prens Harry: Babam bana böyle öğretmedi

Prens Harry, eşi Meghan Markle ile birlikte gerçekleştirdiği dört günlük Avustralya turu kapsamında, babalık konulu bir etkinlikte sahneye çıkıp konuşma yaptı. Altı yaşında Prens Archie ve dört yaşında Prenses Lilibet adında iki çocuğu olan Harry, çocuk sahibi olmadan önce geçmişinden arınmak zorunda kaldığını, babalığın zorluklarını ve eşi Markle hamileyken, oğlu Archie'ye karşı hissettiği kopukluğu açıkladı.

Sussex Dükü, çocuk sahibi olmadan önce geçmişten gelen ve üstesinden gelmesi gereken sorunları olduğunu bildiğini belirterek, terapi deneyimlerinden de bahsetti.

"TERAPİYLE GEÇMİŞİMDEN ARINDIM"

Prens, çocukları için "kendisinin en iyi versiyonu" olmak istediğini ve babalığın bir erkeğin üstlenebileceği en önemli rol olduğunu söyledi.

Harry, çocuklarının doğumundan önce terapiye girmesi hakkında, "Geçmişten gelen ve halletmem gereken şeyler olduğunu biliyordum, bu yüzden kendimi geçmişten arındırmak için hazırlık yapmam gerekiyordu" ifadesini kullandı.

"ÇOCUKLARIMIZ BİZİM BİR ÜST SEVİYEMİZ"

"Şimdi evlerde çocuklar ve ebeveynler arasında, benimle ebeveynlerim arasında asla var olmayan konuşmalar gerçekleşiyor" diyen Harry, "Benim bakış açımdan, çocuklarımız bizim bir üst seviyemiz. Bana böyle öğretilmedi ama benim algım buydu. Yani babamın bir üst seviyesi olduğumu ya da çocuklarımın benim bir üst seviyem olduğunu söylemiyorum. Benim benimsediğim yaklaşım şu: Dünyanın gidişatını göz önünde bulundurursak, bugün yetiştirdiğimiz çocukların daha üst düzeyde olmaları gerekiyor" ifadesini kullandı.

"YARGILAMIYORUM"

"Yargılama yok, suçlama yok, parmakla işaret etme yok" diyen Harry, "Elbette 40 yıl önce sosyal medya yoktu, bu da evlerde çocuklar ve ebeveynler arasında gerçekleşen, benimle ebeveynlerim arasında asla var olmayan konuşmalara sadece bir örnek" diye konuştu.

Sussex Dükü, babalığın ilk dönemlerinde erkeklerin bir kopukluk hissi yaşayabileceğini belirterek, "Elbette ben de bir kopukluk hissettim, çünkü hayatı yaratan eşimdi ve ben sadece buna şahit oluyordum" dedi.

"BABALIK DÖNÜŞTÜRÜCÜ BİR ROL"

"Buradaki işim bir ölçüde bittiği için, bu noktada ne tür bir hizmet sunabilirim diye düşünmeye çalışıyorsunuz" diyen Harry, "İngiltere'deki terapistimden aldığım en büyük tavsiye, bebeğin doğmasından sonra nasıl hissettiğinizin farkında olmanız gerektiğiydi. İşe her gittiğimde ve geri döndüğümde, eğer stresliysem, Archie'yi kucağıma aldığım anda ağlamaya başlardı. Babalık en önemli ve en değerli şeydir. Bir erkeğin hayatında asla üstlenemeyeceği, dönüştürücü bir rol" diye ekledi.

"AİLE İSTİYORUM, KURUM DEĞİL"

1997'de annesi Prenses Diana'yı trafik kazasında kaybeden Harry'nin, Meghan Markle ile evlenmesinden sonra, hem babası Kral Charles hem de ağabeyi Prens William ile arası bozuldu. 2020'de kraliyet görevlerini bırakarak ABD'ye yerleşen, Markle ile birlikte 2021'de Oprah Winfrey'e verdiği röportajda kraliyet ailesi tarafından baskı gördüklerini anlatan Harry, bir de 2023'te 'Spare' (Yedek) adında bir otobiyografik kitap çıkarınca, ailesiyle arasındaki ipler iyiden iyiye koptu.

Kitabını çıkardığı yıl verdiği röportajında Harry, ailesi için, "Hiç uzlaşı göstermediler. Bizi kötü kişiler olarak göstermenin daha iyi olduğunu düşünüyorlar" demiş, "Aile istiyorum, kurum değil" ifadesini kullanmıştı. Prens Harry ayrıca, "Babamı geri istiyorum, ağabeyimi geri istiyorum" sözlerini kullanmıştı.

19 aylık küslüğün ardından Prens Harry ve babası Kral Charles'ın Eylül 2025'te görüştüğü söylense de herhangi bir fotoğrafın yansımadığı bu görüşmenin hiç gerçekleşmediğini iddia edenler de oldu.