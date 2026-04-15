Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Son dakika Zonguldak haberleri: Kuyudaki cinayette iddianame! Her detayı dehşet!

        Kuyudaki cinayette iddianame! Her detayı dehşet!

        Zonguldak'ta kuyuda cansız bedeni bulunan 17 yaşındaki Hasret Akkuzu'yu öldüren Deniz Boyacı adlı cani hakkında dava açıldı. İddianamede; öldükten sonra Akkuzu'nun bedeninin önce bagaja konduğu ardından su kuyusunun olduğu yere getirildiği, ancak kuyu kapağı kilitli olduğu için çimenliklere gizlendiği ifade edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15 Nisan 2026 - 14:30 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde su kuyusunda cansız bedeni bulunan Hasret Akkuzu'yu (17) öldürdüğü ortaya çıkan ve cezaevinden izinli çıktığı öğrenilen Deniz Boyacı (42) hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi ile dava açıldı.

        DHA'nın haberine göre cinayete dair detaylar iddianamede anlatılırken, davada 3'ü tutuksuz toplam 4 sanık yargılanacak.

        Çaycuma ilçesi Perşembe beldesi Koramanlar köyü kırsalına geçen yıl 19 Ekim günü hayvan otlatmaya giden köylüler, su kuyusunda bir ceset bulup ihbarda bulundu. 12 Ekim'den beri haber alınamayan Hasret Akkuzu'nun ailesi, morgda cesedi teşhis etti. Olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatan ekipler, cinayet şüphelisinin 2001 yılında 17 yaşında 4 kişinin öldürülmesi olayında hüküm giyen, 2016'da tahliye olduktan sonra bu kez başka bir cinayetten tutuklanıp ceza alan ve açık cezaevinde kalırken izinli çıkıp geri dönmeyen Deniz Boyacı olduğunu tespit etti.

        ŞÜPHELİ AYDIN'DA YAKALANDI

        Boyacı’yı yakalama çalışması sürerken, yakınlarının da aralarında olduğu 6 kişi gözaltına alındı. 22 Ekim'de Deniz Boyacı'nın annesi, kardeşi ve Akkuzu'nun arkadaşı, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Deniz Boyacı’nın ağabeyi, yengesi ve olayda kullanılan aracın sahibi olan arkadaşı ise çıkarıldıkları mahkeme tarafından 'Delilleri karartma' suçlamasıyla tutuklandı. Aynı gün Deniz Boyacı da Aydın'da yakalanıp Zonguldak'a getirildi. Boyacı, yaptırılan yer gösterme ve keşfin ardından tutuklandı.

        İDDİANAME HAZIRLANDI

        Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 metre derinlikteki kuyuda cansız bedeni bulunan Hasret Akkuzu cinayetiyle ilgili soruşturmasını tamamlayarak iddianame hazırladı. İddianamede; Hasret Akkuzu’nun olaydan 5 yıl önce Deniz Boyacı ile tanıştığı, bebeğine bakıcılık yapmak için evinde kaldığı daha sonra hem ailesi ile arasını düzeltmesi hem de Boyacı'nın eşinin kıskanması sonucu ailesinin yanına döndüğü belirtildi. Bu süre zarfında, Hasret Akkuzu’nun sevgilisi olduğunu öğrenen ve kendisini sevdiğini söyleyen Deniz Boyacı ile Akkuzu arasında tartışma yaşandı. Bu nedenle Akkuzu, Boyacı'dan şikayetçi oldu ve 'Tehdit', 'Hakaret', ve 'Israrlı takip' suçlarından dava açıldı.

        CEZAEVİNDEN ÇIKTIKTAN 10 GÜN SONRA HASRET'İ ÖLDÜRMÜŞ

        Boyacı'nın cinayet nedeniyle hükümlü olduğu cezaevinden izinli ayrıldıktan 10 gün sonra Hasret’i öldürdüğü belirtilen iddianamede; Hasret Akkuzu ile 4- 12 Ekim arasında mesajlaşıp telefonla görüştükleri ifade edildi. İddianamede; şüpheli arkadaşı Erkan S.’den aldığı otomobil ile Boyacı'nın Hasret ile devam eden dava olayını konuşmak için buluştuğu anlatıldı. Olay anını Deniz Boyacı, "Boğazına sarıldım. Yere düşünce ben de üstüne düştüm. Boğazını 3-5 dakika sıkıyordum, öldüğünü fark ettim" şeklindeki ifadeleri iddianamede yer aldı.

        CESEDİNİ SU KUYUSUNA ATMIŞLAR

        İddianamede; öldükten sonra Hasret Akkuzu’nun bedeninin önce bagaja konduğu ardından su kuyusunun olduğu yere getirildiği ancak kuyu kapağı kilitli olduğu için çimenliklere gizlendiği ifade edildi. Daha sonra gece saatlerinde Boyacı'nın ağabeyi Arif Boyacı'nın evine gidip aracı kontrol ettiği, evden çekiç alarak su kuyusuna tekrar gittiği ve kilidi kırıp cesedi içine attığı daha sonra kapağı kapatıp, ayrıldığı anlatıldı.

        CEZAEVİNE TESLİM OLUP, FİRAR ETMİŞ

        Deniz Boyacı'nın cesedi kuyuya atmasının ardından önce otomobili arkadaşına teslim ettiği, sonra ağabeyi ile yengesi Nejla Boyacı'nın evine gittiği, aracın Erkan S. tarafından yıkamacıya götürüldüğü belirtildi. Boyacı'nın daha sonra cezaevine teslim olmak için Aydın'a otobüsle gittiği belirtildi. Akkuzu’nun cesedinin su kuyusunda bulunmasından 2 gün sonra Deniz Boyacı'nın cezaevinden firar ettiği ancak aynı gün yakalandığı anlatıldı.

        İNTERNETTEN OLAYI ARAMIŞ

        İddianamede; jandarmanın incelemesi sonucu Boyacı'nın cep telefonundan olaya dair internette arama yaptığı, ifadesinde de cinayeti itiraf ettiği anlatıldı. 1’inci Adli Tıp İhtisas Kurulu tarafından hazırlanan raporda, 'boyuta basıya bağlı oksijensiz kalma' sonucu Hasret Akkuzu’nun öldüğünün belirlendiği, ayakkabıları, çorabı, pijaması ve tırnak içinden alınan DNA örneklerinde, Boyacı’nın DNA'sının tespit edildiği belirtildi.

        4 KİŞİYE DAVA AÇILDI

        İddianamede; ağabeyi Arif Boyacı'ya 'Hasret'i öldürdüm, kurtuldum' şeklindeki beyanına yer verilen Deniz Boyacı hakkında 'Çocuğa ve kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis; Arif Boyacı, Nejla Boyacı ve Erkan S. hakkında da 'Çocuğa ve kadına karşı kasten öldürmeye yardım etme' suçundan 20'şer yıla kadar hapis cezası istendi. Ayrıca Erkan S.’nin 'Delilleri karartma' suçlamasıyla 5 yıla kadar da hapis ile cezalandırılması talep edildi. İddianame, Zonguldak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi.

