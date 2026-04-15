Hobi bahçesinde bağ evi-villa ayrımı: Villalar yıkılacak, tarıma izin verilecek

Hobi bahçeleriyle ilgili kanun teklifi meclis Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu'nda kabul edildi. Teklifin Genel Kurul'da görüşülmesi beklenirken hobi bahçesi olan vatandaşların mağduriyet yaşamaması için yeni bir çalışma başlatıldı.

MAĞDURİYET YAŞANMAMASI İÇİN ÇALIŞMA YÜRÜTÜLECEK

AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre Tarım, Çevre ve Şehircilik ve İçişleri Bakanı'nın yer aldığı bir komisyon kuruldu. Komisyon, mağduriyet yaşanmaması için yapılacak düzenlemenin nasıl olacağını belirlemek için çalışma yürütecek.

“TARIMSAL FAALİYET YAPANLARA BAŞVURU SONRASI İZİN VERİLECEK”

AK Parti kaynakları düzenlemeyle ilgili "gerçekten tarımsal faaliyet yapanlara başvuru sonrası izin verilecek" ifadelerini kullandı. Hobi bahçesine bağ evi yapan ile villa yapanları ayırt edecek bir düzenlemenin yapılacağını kaydetti. Hobi bahçelerine izinsiz villa yapanlar ya da yaptıkları izinsiz yapıları ticari amaçla kullananların yapıları yıkılacak.

HAL YASASIYLA İLGİLİ ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Tarımı önceleyen yeni düzenlemeler gündeme gelirken hallerdeki sebze-meyve fiyatlarına yönelik denetimler sürüyor. Bu kapsamda hal yasasıyla ilgili çalışmalar da devam ediyor.

SEBZE-MEYVEDE HAL FİYATLARINA MÜDAHALE

AK Parti kaynakları, düzenlemeyle sebze-meyvede hal fiyatlarına müdahale edilebileceğini kaydetti. İran'daki gelişmelerin tarımda planlamanın önemini gösterdiğini belirtti.

ENFLASYONU AŞAN ARTIŞ FAHİŞ FİYAT SAYILACAK

Düzenlemeyle gıda fiyatlarında enflasyon üzerindeki artış fahiş fiyat olarak değerlendirilecek. Toptan alıcı ile satıcı çiftçi arasındaki gıda ticareti, sözleşmeli ve Tarım Ve Orman Bakanlığı'nın sıkı kontrolünde olacak.

