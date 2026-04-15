Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 14.242,27 %0,28
        DOLAR 44,7507 %0,05
        EURO 52,7854 %0,02
        GRAM ALTIN 6.919,40 %-0,61
        FAİZ 39,89 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 113,93 %-0,41
        BITCOIN 74.193,00 %0,08
        GBP/TRY 60,6961 %-0,03
        EUR/USD 1,1788 %-0,07
        BRENT 95,58 %0,83
        ÇEYREK ALTIN 11.313,22 %-0,61
        Hobi bahçesinde bağ evi-villa ayrımı: Villalar yıkılacak, tarıma izin verilecek

        Hobi bahçesinde bağ evi-villa ayrımı: Villalar yıkılacak, tarıma izin verilecek

        Hobi bahçeleriyle ilgili düzenleme için komisyon kuruldu. Tarım, Çevre ve Şehircilik ve İçişleri Bakanı'ndan oluşan komisyonda düzenlemenin nasıl yapılacağına karar verilecek. AK Parti kaynakları, hobi bahçelerine yapılan bağ evleri ile villaların ayrı değerlendirileceğini ifade etti. Habertürk'ten Buse Gençtürk'ün haberi..

        Giriş: 15 Nisan 2026 - 11:58 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hobi bahçesinde bağ evi-villa ayrımı

        Hobi bahçeleriyle ilgili kanun teklifi meclis Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu'nda kabul edildi. Teklifin Genel Kurul'da görüşülmesi beklenirken hobi bahçesi olan vatandaşların mağduriyet yaşamaması için yeni bir çalışma başlatıldı.

        MAĞDURİYET YAŞANMAMASI İÇİN ÇALIŞMA YÜRÜTÜLECEK

        AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre Tarım, Çevre ve Şehircilik ve İçişleri Bakanı'nın yer aldığı bir komisyon kuruldu. Komisyon, mağduriyet yaşanmaması için yapılacak düzenlemenin nasıl olacağını belirlemek için çalışma yürütecek.

        “TARIMSAL FAALİYET YAPANLARA BAŞVURU SONRASI İZİN VERİLECEK”

        AK Parti kaynakları düzenlemeyle ilgili "gerçekten tarımsal faaliyet yapanlara başvuru sonrası izin verilecek" ifadelerini kullandı. Hobi bahçesine bağ evi yapan ile villa yapanları ayırt edecek bir düzenlemenin yapılacağını kaydetti. Hobi bahçelerine izinsiz villa yapanlar ya da yaptıkları izinsiz yapıları ticari amaçla kullananların yapıları yıkılacak.

        REKLAM

        HAL YASASIYLA İLGİLİ ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

        Tarımı önceleyen yeni düzenlemeler gündeme gelirken hallerdeki sebze-meyve fiyatlarına yönelik denetimler sürüyor. Bu kapsamda hal yasasıyla ilgili çalışmalar da devam ediyor.

        SEBZE-MEYVEDE HAL FİYATLARINA MÜDAHALE

        AK Parti kaynakları, düzenlemeyle sebze-meyvede hal fiyatlarına müdahale edilebileceğini kaydetti. İran'daki gelişmelerin tarımda planlamanın önemini gösterdiğini belirtti.

        ENFLASYONU AŞAN ARTIŞ FAHİŞ FİYAT SAYILACAK

        Düzenlemeyle gıda fiyatlarında enflasyon üzerindeki artış fahiş fiyat olarak değerlendirilecek. Toptan alıcı ile satıcı çiftçi arasındaki gıda ticareti, sözleşmeli ve Tarım Ve Orman Bakanlığı'nın sıkı kontrolünde olacak.

        * Haberin görseli DHA'nın arşivinden servis edilmiştir.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
