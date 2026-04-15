Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"AK Parti'nin millete hizmet sevdasına, 11 buçuk milyonu aşkın üyemizin tamamına buradan sevgilerimi ve selamlarımı gönderiyorum. Kıymetli misafirlerimize hoşgeldin diyor, bu kürsüden yapılan değerlendirmelerin ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

ŞANLIURFA'DAKİ OKUL SALDIRISI

Dün Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir lisede meydana gelen olaydan duyduğum üzüntüyü paylaşmak istiyorum. Hadiseyle ilgili soruşturmalar başlatılmış, 1 kişi gözaltına alınmış, 4 yönetici görevden uzaklaştırılmıştır. Saldırı, tüm yönleriyle araştırılmaktadır. Olayda ihmali ve kusuru olanlardan mutlaka hesap sorulacaktır. Saldırıda yaralanan 16 kişiden 7'si taburcu edilmiş, 9 yaralının tedavisine devam edilmektedir. Yaralılarımıza şifa diliyor, Siverekli kardeşlerimize geçmiş olsun diyorum.

REKLAM

"GEMİLERİMİZLE SONDAJLAR SÜRÜYOR"

Gemilerimizle sondajlar sürüyor. Enerji sepetini zenginleştirmek hedefimiz. Hidroelektrik, jeotermal, güneş, nükleer gibi başlıklarda yaptığımız yeni yatırımlarla Türkiye'yi enerjide bir üst lige çıkardık. En büyük devrimi ise arama ve sondaj çalışmalarında gerçekleştirdik. 4 milyon hanenin ihtiyacını Karadeniz gazından karşılıyoruz. 2026 yılında bu rakamı 8 milyon haneye çıkartacağız. 2028'de 16-17 milyon hanenin doğalgazını kendi kaynaklarımızdan karşılar hale geleceğiz.

"SIKILI YUMRUKLARLA MÜZAKERE OLMAZ"

Oldukça yoğun günlerden geçiyoruz. 'Gün olur asra bedel' ifadesinin adeta ete kemiğe bürünmüş halini yaşıyoruz. Küresel sistem çatırdarken yerine neyin koyulacağı belirsizliğini koruyor. İnsanlık kendine bir çıkış yolu arıyor. Ancak bu yolun ufukta belirdiğini söyleyemiyoruz. Ateşkes sağlandı ve tüm insanlık 40 gün sonra rahat bir nefes aldı. Fakat İsrail hükümetinin Lübnan'a yönelik saldırıları ilk darbeyi vurdu. İslamabad'taki müzakerelerden de beklenen haber gelmedi. Daha önce de söylemiştik. Sıkılı yumruklarla müzakere olmaz. Söz yerine tekrar silahların konuşulmasına müsaade edilmemelidir. İsrail hükümetinin süreci kundaklamasına izin verilmemelidir. Şayet bölgemizde barış olacaksa bu Siyonist rejime rağmen olacak.

"KİMSE TÜRKİYE'YE PARMAK SALLAYAMAZ"

Katile katil demeye devam edeceğiz. Filistinli annelerin feryadına kulak vereceğiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti sıradan bir devlet değildir. Hiçbir güç Türkiye'ye ve Türkiye Cumhurbaşkanı'na parmak sallayamaz. Şahsıma dil uzatan katillere tekrar hatırlatıyorum. "