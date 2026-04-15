        Haberler Gündem Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar | Son dakika önemli açıklamalar | Son dakika haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Nisan 2026 - 12:21 Güncelleme:
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

        Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

        "AK Parti'nin millete hizmet sevdasına, 11 buçuk milyonu aşkın üyemizin tamamına buradan sevgilerimi ve selamlarımı gönderiyorum. Kıymetli misafirlerimize hoşgeldin diyor, bu kürsüden yapılan değerlendirmelerin ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

        ŞANLIURFA'DAKİ OKUL SALDIRISI

        Dün Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir lisede meydana gelen olaydan duyduğum üzüntüyü paylaşmak istiyorum. Hadiseyle ilgili soruşturmalar başlatılmış, 1 kişi gözaltına alınmış, 4 yönetici görevden uzaklaştırılmıştır. Saldırı, tüm yönleriyle araştırılmaktadır. Olayda ihmali ve kusuru olanlardan mutlaka hesap sorulacaktır. Saldırıda yaralanan 16 kişiden 7'si taburcu edilmiş, 9 yaralının tedavisine devam edilmektedir. Yaralılarımıza şifa diliyor, Siverekli kardeşlerimize geçmiş olsun diyorum.

        "GEMİLERİMİZLE SONDAJLAR SÜRÜYOR"

        Gemilerimizle sondajlar sürüyor. Enerji sepetini zenginleştirmek hedefimiz. Hidroelektrik, jeotermal, güneş, nükleer gibi başlıklarda yaptığımız yeni yatırımlarla Türkiye'yi enerjide bir üst lige çıkardık. En büyük devrimi ise arama ve sondaj çalışmalarında gerçekleştirdik. 4 milyon hanenin ihtiyacını Karadeniz gazından karşılıyoruz. 2026 yılında bu rakamı 8 milyon haneye çıkartacağız. 2028'de 16-17 milyon hanenin doğalgazını kendi kaynaklarımızdan karşılar hale geleceğiz.

        "SIKILI YUMRUKLARLA MÜZAKERE OLMAZ"

        Oldukça yoğun günlerden geçiyoruz. 'Gün olur asra bedel' ifadesinin adeta ete kemiğe bürünmüş halini yaşıyoruz. Küresel sistem çatırdarken yerine neyin koyulacağı belirsizliğini koruyor. İnsanlık kendine bir çıkış yolu arıyor. Ancak bu yolun ufukta belirdiğini söyleyemiyoruz. Ateşkes sağlandı ve tüm insanlık 40 gün sonra rahat bir nefes aldı. Fakat İsrail hükümetinin Lübnan'a yönelik saldırıları ilk darbeyi vurdu. İslamabad'taki müzakerelerden de beklenen haber gelmedi. Daha önce de söylemiştik. Sıkılı yumruklarla müzakere olmaz. Söz yerine tekrar silahların konuşulmasına müsaade edilmemelidir. İsrail hükümetinin süreci kundaklamasına izin verilmemelidir. Şayet bölgemizde barış olacaksa bu Siyonist rejime rağmen olacak.

        "KİMSE TÜRKİYE'YE PARMAK SALLAYAMAZ"

        Katile katil demeye devam edeceğiz. Filistinli annelerin feryadına kulak vereceğiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti sıradan bir devlet değildir. Hiçbir güç Türkiye'ye ve Türkiye Cumhurbaşkanı'na parmak sallayamaz. Şahsıma dil uzatan katillere tekrar hatırlatıyorum. "

        ÖNERİLEN VİDEO

        Sivas- İlçe mezarlığında 'kıble' farklılığı

        Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki Yıldırım Mezarlığı'nda bazı mezarların kıble yönünün birbirinden farklı oluşu dikkat çekiyor. Mezarlık içerisinde bulunan Garnizon Şehitliği'ndeki kabirler ile sivil mezarlıkların kıble yönleri farklılık gösteriyor.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İhraç polis, Gülistan'ın sim kartını 3 saat kullanmış!
        İhraç polis, Gülistan'ın sim kartını 3 saat kullanmış!
        "Trump'ın görevini yerine getirme yeterliliği incelensin" tasarısı
        "Trump'ın görevini yerine getirme yeterliliği incelensin" tasarısı
        Trump destekçileri içinde savaş çatlağı
        Trump destekçileri içinde savaş çatlağı
        WSJ: Avrupa NATO'ya yedek planını hızlandırıyor
        WSJ: Avrupa NATO'ya yedek planını hızlandırıyor
        ABD düğmeye bastı: İran petrol satışına izin bitiyor
        ABD düğmeye bastı: İran petrol satışına izin bitiyor
        Hobi bahçesinde bağ evi-villa ayrımı
        Hobi bahçesinde bağ evi-villa ayrımı
        Kaldırım taşı silah sayıldı!
        Kaldırım taşı silah sayıldı!
        1.67 milyar Euro'luk imza
        1.67 milyar Euro'luk imza
        Osimhen elini taşın altına koydu!
        Osimhen elini taşın altına koydu!
        Kararı duyan babası kalp krizinden öldü!
        Kararı duyan babası kalp krizinden öldü!
        Kadro istikrarı sağlanamadı!
        Kadro istikrarı sağlanamadı!
        Bir milyon euroluk Picasso tablosunu 100 euroya aldı!
        Bir milyon euroluk Picasso tablosunu 100 euroya aldı!
        O hastalar için son gelişmeler!
        O hastalar için son gelişmeler!
        Belki farkında değiliz ama, İran ile 1932’de imzaladığımız andlaşmanın şartlarını mükemmelen yerine getiriyoruz
        Belki farkında değiliz ama, İran ile 1932’de imzaladığımız andlaşmanın şartlarını mükemmelen yerine getiriyoruz
        Dünyanın en iyi 100 mutfağı belli oldu
        Dünyanın en iyi 100 mutfağı belli oldu
        Nişanlandılar
        Nişanlandılar
        "Sevilmek istiyorum diye ağladım"
        "Sevilmek istiyorum diye ağladım"
        Altay Bayındır, Beşiktaş yolunda!
        Altay Bayındır, Beşiktaş yolunda!
        Yeniden akıllara getirdi
        Yeniden akıllara getirdi