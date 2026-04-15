        Jason Statham, Antalya'dan kopamıyor

        Jason Statham, Antalya'dan kopamıyor

        Dünyaca ünlü İngiliz aktör Jason Statham, ailesiyle birlikte tatil için bir kez daha Antalya'yı tercih etti

        Giriş: 15 Nisan 2026 - 16:50
        Antalya'dan kopamıyor

        Yönetmenliğini Guy Ritchie’nin üstlendiği ve büyük bölümü Antalya’da çekilen 2023 yapımı 'Servet Operasyonu' filminin çekimleri sırasında uzun süre Belek’te konaklayan Jason Statham, yine Türkiye'ye geldi.

        58 yaşındaki Jason Statham, ailesiyle birlikte Antalya'da tatil yapıyor.

        Sık sık Belek'e gelen Statham, tatil pozlarını 44 milyon takipçisi bulunduğu Instagram sayfasında yayımladı.

        Statham, 2010 yılından bu yana dünyaca ünlü model Rosie Huntington-Whiteley ile birliktelik yaşıyor. 2016 yılında nişanlanan çiftin, 2017 doğumlu Jack Oscar adında bir oğlu ve 2022 doğumlu Isabella James adında bir kızları bulunuyor.

