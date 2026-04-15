ABD Kongre'sine Trump'ın görevini yerine getirme yeterliliğinin incelenmesini öngören bir tasarı sunuldu

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Jamie Raskin, Kongre'ye, Başkan Donald Trump'ın görevini yerine getirme yeterliliğinin incelenmesi amacıyla komisyon kurulmasını öngören tasarı sundu.

The Hill gazetesinin haberine göre, Raskin, Kongre'ye, Trump'ın görevini yerine getirme yeterliliğinin incelenmesi amacıyla "Başkanın Görev Yetkilerini ve Sorumluluklarını Yerine Getirme Yeterliliği Komisyonu" kurmayı öngören tasarı teklifinde bulundu.

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Jamie Raskin

Söz konusu tasarı, Kongre'nin talebi halinde, başkanın görev, yetki ve sorumluluklarını yerine getirip getiremeyeceğinin tespiti için zihinsel veya fiziksel tıbbi inceleme yapılmasını içeriyor.

Anayasa kapsamında, başkanın görevini yerine getiremediğinin tespit edilmesi halinde yetkilerin başkan yardımcısına devredilmesini öngören tasarıya göre, başkan yardımcısı ile kabinenin çoğunluğunun ya da Kongre tarafından oluşturulacak bir organın yazılı beyanıyla bu durumun bildirilmesi halinde, başkan yardımcısı görevi vekaleten devralabiliyor.

REKLAM

Temsilciler Meclisi'nde 50 Demokrat üye tasarıya destek verirken, tasarının Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Kongre'de kabul edilme ihtimali düşük görülüyor.

KAMU GÜVENİNİ ZAYIFLATTIĞINI SÖYLEDİ

Raskin, Trump'ın "bütün medeniyetleri yok etme tehdidi", "Kongre'nin savaş yetkilerini ihlal ederek Orta Doğu'da kaos yaratması", "Katolik Kilisesi'nin Papası'na yönelik saldırgan şekilde hakaret etmesi" ve kendisini Hristiyan geleneğindeki Hazreti İsa'ya benzeten görselleri internette paylaşmasının başkanlık görevini yerine getirme kapasitesine duyulan kamu güvenini zayıflattığını belirtti.

Trump'ın söz konusu söylem ve eylemleri nedeniyle kamuoyunda başkanlık görevini yerine getirme kapasitesine duyulan güvenin "eşi görülmemiş bir düşüş yaşadığını" belirten Raskin, Kongre'nin bu konudaki sorumluluklarını yerine getirmesinin artık "bir ulusal güvenlik meselesi haline geldiğini" savundu.

ABD'de bir başkanın görevden alınabilmesi için Temsilciler Meclisi'nde salt çoğunluğa ulaşılması, suçlu bulunup görevden alınabilmesi için ise Senatoda üçte iki oy çoğunluğunun sağlanması gerekiyor.

REKLAM

TRUMP'IN TARTIŞMALI PAYLAŞIMI

ABD Başkanı Donald Trump, Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'yu eleştirmesinin ardından paylaştığı ve kendisinin Hristiyan geleneğindeki Hazreti İsa gibi tasvir edildiği görseli silmişti.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Papa'ya yönelik eleştirilerde bulunan Trump, Papa'nın "suç ve nükleer silahlar konusunda zayıf" ve "dış politikada berbat" olduğunu savunmuştu.

ABD Başkanı Trump, bu eleştirilerinden yaklaşık bir saat sonra kendisinin Hristiyan geleneğindeki Hazreti İsa gibi tasvir edildiği görseli paylaşmıştı.

Daha sonra bu paylaşım, Trump'ın sosyal medya hesabından silinmişti.