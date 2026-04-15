        Haberler Dünya ABD Kongre'sine Trump'ın görevini yerine getirme yeterliliğinin incelenmesini öngören bir tasarı sunuldu | Dış Haberler

        ABD Kongre'sine Trump'ın görevini yerine getirme yeterliliğinin incelenmesini öngören bir tasarı sunuldu

        ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Raskin, Kongre'ye, Trump'ın görevini yerine getirme yeterliliğinin incelenmesini öngören tasarı teklifinde bulundu. Temsilciler Meclisi'nde 50 Demokrat üye tasarıya destek verirken, tasarının Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Kongre'de kabul edilme ihtimali düşük görülüyor

        Giriş: 15 Nisan 2026 - 10:36 Güncelleme:
        "Trump'ın görevini yerine getirme yeterliliği incelensin" tasarısı

        ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Jamie Raskin, Kongre'ye, Başkan Donald Trump'ın görevini yerine getirme yeterliliğinin incelenmesi amacıyla komisyon kurulmasını öngören tasarı sundu.

        The Hill gazetesinin haberine göre, Raskin, Kongre'ye, Trump'ın görevini yerine getirme yeterliliğinin incelenmesi amacıyla "Başkanın Görev Yetkilerini ve Sorumluluklarını Yerine Getirme Yeterliliği Komisyonu" kurmayı öngören tasarı teklifinde bulundu.

        ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Jamie Raskin

        Söz konusu tasarı, Kongre'nin talebi halinde, başkanın görev, yetki ve sorumluluklarını yerine getirip getiremeyeceğinin tespiti için zihinsel veya fiziksel tıbbi inceleme yapılmasını içeriyor.

        Anayasa kapsamında, başkanın görevini yerine getiremediğinin tespit edilmesi halinde yetkilerin başkan yardımcısına devredilmesini öngören tasarıya göre, başkan yardımcısı ile kabinenin çoğunluğunun ya da Kongre tarafından oluşturulacak bir organın yazılı beyanıyla bu durumun bildirilmesi halinde, başkan yardımcısı görevi vekaleten devralabiliyor.

        Temsilciler Meclisi'nde 50 Demokrat üye tasarıya destek verirken, tasarının Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Kongre'de kabul edilme ihtimali düşük görülüyor.

        KAMU GÜVENİNİ ZAYIFLATTIĞINI SÖYLEDİ

        Raskin, Trump'ın "bütün medeniyetleri yok etme tehdidi", "Kongre'nin savaş yetkilerini ihlal ederek Orta Doğu'da kaos yaratması", "Katolik Kilisesi'nin Papası'na yönelik saldırgan şekilde hakaret etmesi" ve kendisini Hristiyan geleneğindeki Hazreti İsa'ya benzeten görselleri internette paylaşmasının başkanlık görevini yerine getirme kapasitesine duyulan kamu güvenini zayıflattığını belirtti.

        Trump'ın söz konusu söylem ve eylemleri nedeniyle kamuoyunda başkanlık görevini yerine getirme kapasitesine duyulan güvenin "eşi görülmemiş bir düşüş yaşadığını" belirten Raskin, Kongre'nin bu konudaki sorumluluklarını yerine getirmesinin artık "bir ulusal güvenlik meselesi haline geldiğini" savundu.

        ABD'de bir başkanın görevden alınabilmesi için Temsilciler Meclisi'nde salt çoğunluğa ulaşılması, suçlu bulunup görevden alınabilmesi için ise Senatoda üçte iki oy çoğunluğunun sağlanması gerekiyor.

        TRUMP'IN TARTIŞMALI PAYLAŞIMI

        ABD Başkanı Donald Trump, Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'yu eleştirmesinin ardından paylaştığı ve kendisinin Hristiyan geleneğindeki Hazreti İsa gibi tasvir edildiği görseli silmişti.

        Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Papa'ya yönelik eleştirilerde bulunan Trump, Papa'nın "suç ve nükleer silahlar konusunda zayıf" ve "dış politikada berbat" olduğunu savunmuştu.

        ABD Başkanı Trump, bu eleştirilerinden yaklaşık bir saat sonra kendisinin Hristiyan geleneğindeki Hazreti İsa gibi tasvir edildiği görseli paylaşmıştı.

        Daha sonra bu paylaşım, Trump'ın sosyal medya hesabından silinmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Balıklı Rum Hastanesi'nde restorasyon tamamlandı

        İstanbul Valiliği, 4 Ağustos 2022'de meydana gelen yangın sonucu ağır hasar alan Balıklı Rum Hastanesi'nin, "Yadigar" projesi kapsamında aslına uygun yapılan restorasyon çalışmalarıyla yeniden ayağa kaldırıldığını bildirdi. (AA)

        Okulda silahlı saldırı: 16 yaralı! Saldırgan öldü!
        WSJ: Avrupa NATO'ya yedek planını hızlandırıyor
        ABD düğmeye bastı: İran petrol satışına izin bitiyor
        İsrail-Lübnan hattında 1993'ten bu yana en üst düzey görüşme!
        14 yaşında Çağla menenjitten öldü!
        1.67 milyar Euro'luk imza
        Katil kocaya ağırlaştırılmış müebbet istemi!
        Scooterlerde yeni dönem başlıyor
        Belki farkında değiliz ama, İran ile 1932’de imzaladığımız andlaşmanın şartlarını mükemmelen yerine getiriyoruz
        Altay Bayındır, Beşiktaş yolunda!
        Dünyanın en iyi 100 mutfağı belli oldu
        65 yaştan önce emekli olamayacaklar
        Oyuncunun kafasına tekme atan futbolcu tutuklandı!
        "Sevilmek istiyorum diye ağladım"
        Yeniden akıllara getirdi
        Nişanlandılar
        2026’nın en büyük astronomik olayları kapıda
        Fenomene müstehcenlikten 10 yıl hapis istendi!
        Cazibe merkezi küçük kapsül oteller
        Zayıflama iğneleri ucuzluyor! Jenerik ilaç hamlesiyle daha ulaşılabilir olacak
