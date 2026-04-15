        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da Osimhen elini taşın altına koydu!

        Galatasaray'da Osimhen elini taşın altına koydu!

        Son 3 lig maçının ikisinde 5 puan bırakan Galatasaray'da başkan Dursun Aydın Özbek futbolcularla konuştu, güven verdi. Victor Osimhen de kalan haftalar için elini taşın altına koydu.

        Giriş: 15 Nisan 2026 - 11:50 Güncelleme:
        1

        Trabzon'da 3, Kocaelispor maçında 2 puan bırakan Galatasaray'da gözler kalan maçlara döndü.

        2

        Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Aydın Özbek pazartesi günü futbolcularla bir araya geldi.

        3

        Rutin olarak haftanın en az 3 günü Kemerburgaz'da bulunan başkan Özbek, pazartesi günü gerçekleşen antrenmanı yakından takip etti.

        4

        Futbolcularla da bir araya gelen Özbek "Buraya kadar siz getirdiniz, bitirecek olan da sizlersiniz. Sizlere güvenimiz tam" ifadelerini kullandı.

        5

        Başkan Özbek ve sarı-kırmızılı idareciler futbolcuları baskıdan uzak tutmak için de kolları sıvadı.

        6

        Liverpool müsabakasında kolunda kırık oluşan Victor Osimhen de zor günlerde sorumluluk aldı.

        7

        Bir süre önce takımla çalışmalara başlayan Nijeryalı yıldız Gençlerbirliği maçında sahada olmak istiyor.

        8

        Normalde sahalara geri dönüş süresi 15 günü bulabilecek olan Osimhen takım arkadaşlarıyla da sık sık konuşuyor.

        9

        Daha önce ağrı hissetmesi halinde antrenmanlarda riske girmeyen Nijeryalı futbolcu şampiyonluk yolunda mutlaka sahada olmak istediğini iletti.

        10

        Osimhen'in Gençlerbirliği deplasmanında süre alması; Fenerbahçe derbisinde ise 11'de olması bekleniyor.

        11
