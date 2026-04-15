Galatasaray'da Osimhen elini taşın altına koydu!
Son 3 lig maçının ikisinde 5 puan bırakan Galatasaray'da başkan Dursun Aydın Özbek futbolcularla konuştu, güven verdi. Victor Osimhen de kalan haftalar için elini taşın altına koydu.
Trabzon'da 3, Kocaelispor maçında 2 puan bırakan Galatasaray'da gözler kalan maçlara döndü.
Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Aydın Özbek pazartesi günü futbolcularla bir araya geldi.
Rutin olarak haftanın en az 3 günü Kemerburgaz'da bulunan başkan Özbek, pazartesi günü gerçekleşen antrenmanı yakından takip etti.
Futbolcularla da bir araya gelen Özbek "Buraya kadar siz getirdiniz, bitirecek olan da sizlersiniz. Sizlere güvenimiz tam" ifadelerini kullandı.
Başkan Özbek ve sarı-kırmızılı idareciler futbolcuları baskıdan uzak tutmak için de kolları sıvadı.
Liverpool müsabakasında kolunda kırık oluşan Victor Osimhen de zor günlerde sorumluluk aldı.
Bir süre önce takımla çalışmalara başlayan Nijeryalı yıldız Gençlerbirliği maçında sahada olmak istiyor.
Normalde sahalara geri dönüş süresi 15 günü bulabilecek olan Osimhen takım arkadaşlarıyla da sık sık konuşuyor.
Daha önce ağrı hissetmesi halinde antrenmanlarda riske girmeyen Nijeryalı futbolcu şampiyonluk yolunda mutlaka sahada olmak istediğini iletti.