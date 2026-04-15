        Haberler Gündem Son dakika haberi: 5 silah ve 7 şarjörle okula gitti! 2 sınıfı hedef aldı!

        5 silah ve 7 şarjörle okula gitti! 2 sınıfı hedef aldı!

        Son dakika... Kahramanmaraş'ta 3'ü öğrenci, biri öğretmen 4 kişinin hayatını kaybettiği okuldaki silahlı saldırıda dehşet veren bir ayrıntı ortaya çıktı. Buna göre iki sınıfı hedef alan saldırganın 5 silah ve 7 şarjörle okula gittiği kaydedildi

        Giriş: 15 Nisan 2026 - 16:38 Güncelleme:
        5 silah ve 7 şarjörle okula gitti! 2 sınıfı hedef aldı!
        Türkiye dün Şanlıurfa bugün de Kahramanmaraş'tan gelen okul saldırısı haberleriyle sarsıldı. Kahramanmaraş'ta meydana gelen silahlı saldırıda 3'ü öğrenci, biri öğretmen 4 kişi hayatını kaybetti. Yaşanan dehşette 20 kişi de yaralandı.

        Silahlı saldırıda ise korkunç bir ayrıntı ortaya çıktı. Buna göre iki sınıfı hedef alan saldırganın 5 silah ve 7 şarjörle okula gittiği kaydedildi.

        Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, saldırganın ne durumda olduğu yönündeki bir soruya "O da vefat etti. Kargaşa anında kendisine ateş etti. İntihar amaçlı mı yoksa kargaşa sırasında mı kendisine sıktı şu an için bilinmiyor. Olaya sebep olan 8. sınıf öğrencisi, bizim öğrencimiz ve babası eski emniyetçi. Onun silahlarını aldığını tahmin ediyoruz. 5 silah ve 7 şarjörle gelmiş, 2 sınıfa girmiş." yanıtını verdi.

        Fotoğraflar: AA

