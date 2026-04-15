        Haberler Gündem Güncel Son dakika haberi! Bakan Çiftçi'den Kahramanmaraş'ta açıklamalar: 9 can kaybı var | Son dakika haberleri

        Bakan Çiftçi'den Kahramanmaraş'ta açıklamalar: 9 can kaybı var

        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kahramanmaraş'ta açıklama yaptı. Bakan Çiftçi, "Öğleden sonra öğrenci olan 8. sınıf, 14 yaşında bir öğrenci evden getirdiği silahlarla okulumuzun iki sınıfına girip ateş etmek suretiyle katliam yapıyor. 9 vefatımız var. 8 öğrenci bir tanesi öğretmenimiz. 13 yaralımız var. 6 tanesi yoğun bakımda, üçünün durumu kritik." ifadelerini kullandı

        15 Nisan 2026 - 17:34
        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okul saldırısının meydana geldiği Kahramanmaraş'a gitti.

        Bakan Çiftçi yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Kendisi öğleden sonra öğrenci olan 8. sınıf, 14 yaşında bir öğrencimiz evden getirdiği silahlarla okulumuzun iki sınıfına girip ateş etmek suretiyle katliam yapıyor. 9 vefatımız var. 8 öğrenci bir tanesi öğretmenimiz. 13 yaralımız var. 6 tanesi yoğun bakımda, üçünün durumu kritik. Hayatını kaybeden tüm öğrencilerimize ve öğretmenimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum.

        "TERÖR HADİSESİ DEĞİL"

        Şu anda hastanelerimizde tedavileri devam eden yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Sayın Milli Eğitim, Sağlık, Adalet Bakanımızla buraya intikal ettik. Sayın Cumhurbaşkanımızı da an be an bilgilendirdik. Olay sadece bir öğrencimizin gerçekleştirdiği bireysel hadise. Terör hadisesi değil. Dün Şanlıurfa, bugün de Maraş'ta böyle hadisenin yaşanmasından dolayı üzgün olduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Dün Şanlıurfa'da haftasonuna kadar eğitime ara vermiştik, bugün de Maraş'ta 2 gün eğitime ara veriyoruz.

        "13 YARALIMIZ VAR, 6'SI YOĞUN BAKIMDA"

        Tüm bakanlıklarımız üzerine düşen görevi yerine getiriyorlar. Herkes görev alanıyla ilgili gerekli müdahaleleri yapıyorlar. İçişleri Bakanlığı olarak 4 mülkiye 4 tane polis başmüfettişi görevlendirdi. Adalet Bakanlığımız cumhuriyet savcılarını görevlendirdi. Milli Eğitim Bakanlığımız gerekli başmüfettiş görevlendirmesini yaptı. Olayları tüm boyutları ile incelemiş olacağız. Şu anda 13 tane yaralımız olduğunu ifade etmiştim. 6 tanesi yoğun bakımda. Şu anda 13 tane yaralımız olduğunu ifade etmiştim. 6 tanesi yoğun bakımda."

