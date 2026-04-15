Kahramanmaraş'ta, Onikişubat ilçesinde eğitim veren Ayser Çalık Ortaokulu'nda silah sesleri duyuldu.

AYSER ÇALIK ORTAOKULU'NDA AMBULANSLAR SEVK EDİLDİ

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, kentteki bir okulda silahlı saldırı olduğunu ve yaralıların bulunduğunu bildirdi.

VALİ ÜNLÜER: 4 VEFATIMIZ VAR, 20 YARALI

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, "Silah rastgele hedef gözetmekesizin ölümlere ve yaralamaya sebep oldu. 1 öğretmen 3 öğrenci vefat etti. 20 yaralı var" dedi.

Olayın çok taze olduğunu belirten Ünlüer, "Şu an bir saldırı var. Bir okulumuzda üzücü bir olay yaşandı. Yaralılarımızın olduğu bilgisi bize ulaştı. Konuyu derinlemesine araştırıyoruz" diye konuştu.

REKLAM

BAKAN TEKİN MARAŞ'A GİDİYOR

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kahramanmaraş'ta okuldaki saldırı sonrası kente gitmek için yola çıktı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek tarafından yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş Başsavcılığınca derhal soruşturma başlatıldı. 3 Cumhuriyet Savcısı vekili, 4 Başsavcı görevlendirilmiştir. Yayın yasağı getirilmiştir" denildi.