Arda Güler tarihe geçti: Bayern Münih kalesine iki inanılmaz gol!
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Bayern Münih, Real Madrid'i konuk etti. Maçın henüz 35. saniyesinde uzak mesafeden müthiş bir gol atan Arda Güler, 29. dakikada bir de frikik golü bularak geceye damga vurdu. Öte yandan milli yıldız, Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi tarihinde attığı en hızlı gole imza attı.
Giriş: 15 Nisan 2026 - 22:54
Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Real Madrid'i ağırladı.
ARDA 35. SANİYEDE GOLÜ ATTI
Mücadeleye ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Arda Güler, henüz 35. saniyede Bayern Münih kalecisi Manuel Neuer'in uzaklaştırmaya çalıştırdığı topa gelişine çok güzel vurdu ve yaklaşık 40 metreden golü buldu.
29'DA BU KEZ NEUER'İ FRİKİKTEN AVLADI
29. dakikada Real Madrid'in kazandığı frikikte topun başına geçen Arda Güler, inanılmaz bir vuruşla Alman kaleci Manuel Neuer'i bir kez daha avladı.
TARİHE GEÇTİ!
Milli yıldızımız Arda Güler, Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi tarihinde attığı en hızlı gole imza atarken Bayern Münih’in yediği en erken gole imza atan isim oldu.
