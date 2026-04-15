Arda Güler tarihe geçti: Bayern Münih kalesine iki inanılmaz gol!

Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Real Madrid'i ağırladı.

ARDA 35. SANİYEDE GOLÜ ATTI

Mücadeleye ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Arda Güler, henüz 35. saniyede Bayern Münih kalecisi Manuel Neuer'in uzaklaştırmaya çalıştırdığı topa gelişine çok güzel vurdu ve yaklaşık 40 metreden golü buldu.

— TRT Spor (@trtspor) April 15, 2026

29'DA BU KEZ NEUER'İ FRİKİKTEN AVLADI

29. dakikada Real Madrid'in kazandığı frikikte topun başına geçen Arda Güler, inanılmaz bir vuruşla Alman kaleci Manuel Neuer'i bir kez daha avladı.

— TRT Spor (@trtspor) April 15, 2026

TARİHE GEÇTİ!

Milli yıldızımız Arda Güler, Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi tarihinde attığı en hızlı gole imza atarken Bayern Münih’in yediği en erken gole imza atan isim oldu.