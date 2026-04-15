        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Arda Güler tarihe geçti: Bayern Münih kalesine iki inanılmaz gol!

        Arda Güler tarihe geçti: Bayern Münih kalesine iki inanılmaz gol!

        UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Bayern Münih, Real Madrid'i konuk etti. Maçın henüz 35. saniyesinde uzak mesafeden müthiş bir gol atan Arda Güler, 29. dakikada bir de frikik golü bularak geceye damga vurdu. Öte yandan milli yıldız, Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi tarihinde attığı en hızlı gole imza attı.

        Giriş: 15 Nisan 2026 - 22:54 Güncelleme:
        Arda Güler tarihe geçti!

        Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Real Madrid'i ağırladı.

        ARDA 35. SANİYEDE GOLÜ ATTI

        Mücadeleye ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Arda Güler, henüz 35. saniyede Bayern Münih kalecisi Manuel Neuer'in uzaklaştırmaya çalıştırdığı topa gelişine çok güzel vurdu ve yaklaşık 40 metreden golü buldu.

        29'DA BU KEZ NEUER'İ FRİKİKTEN AVLADI

        29. dakikada Real Madrid'in kazandığı frikikte topun başına geçen Arda Güler, inanılmaz bir vuruşla Alman kaleci Manuel Neuer'i bir kez daha avladı.

        TARİHE GEÇTİ!

        Milli yıldızımız Arda Güler, Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi tarihinde attığı en hızlı gole imza atarken Bayern Münih’in yediği en erken gole imza atan isim oldu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Gün Başlıyor - 14 Nisan 2026 (Avrupa'dan ABD'ye "Abluka" Tepkisi)

        Trump: İran anlaşmayı çok istiyor. Trump: Papa'yı çok sevmem. ABD'den İran'a Uranyum şartı. Rusya'dan İran'a Uranyum teklifi. Macaristan'da Orban dönemi sona erdi. Hüsamettin Cindoruk son yolculuğuna uğurlandı. Gülistan Doku olayında cinayet şüphesi. Özel'den ara seçim turu. Avrupa'dan ABD'ye "Abluk...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        K.Maraş'ta okulda silahlı saldırı: 9 ölü, 13 yaralı!
        K.Maraş'ta okulda silahlı saldırı: 9 ölü, 13 yaralı!
        Bakan Çiftçi'den Kahramanmaraş'ta açıklamalar
        Bakan Çiftçi'den Kahramanmaraş'ta açıklamalar
        5 silah ve 7 şarjörle okula gitti! 2 sınıfı hedef aldı!
        5 silah ve 7 şarjörle okula gitti! 2 sınıfı hedef aldı!
        Eğitim camiamızın başı sağolsun
        Eğitim camiamızın başı sağolsun
        Beyaz Saray: Görüşmeler devam ediyor
        Beyaz Saray: Görüşmeler devam ediyor
        Şişli’de otelde ölü bulunan turistte “zehirlenme” şüphesi
        Şişli’de otelde ölü bulunan turistte “zehirlenme” şüphesi
        "Bu savaşa katılmak ulusal çıkarımıza değil"
        "Bu savaşa katılmak ulusal çıkarımıza değil"
        Son 5 haftaya lider girip şampiyonluğu kaybedenler!
        Son 5 haftaya lider girip şampiyonluğu kaybedenler!
        Bugün Ne Oldu? 15 Nisan 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 15 Nisan 2026'nın haberleri
        İhraç polis, Gülistan'ın sim kartını 3 saat kullanmış!
        İhraç polis, Gülistan'ın sim kartını 3 saat kullanmış!
        İsrail basını: Avrupa'daki son dostlarımızı kaybediyoruz
        İsrail basını: Avrupa'daki son dostlarımızı kaybediyoruz
        "Trump'ın görevini yerine getirme yeterliliği incelensin" tasarısı
        "Trump'ın görevini yerine getirme yeterliliği incelensin" tasarısı
        İkinci elde fiyat artış beklentisi
        İkinci elde fiyat artış beklentisi
        Sabri suskunluğunu bozdu
        Sabri suskunluğunu bozdu
        "Üç büyükler"in YouTube kanalları, Avrupa'da ilk 20'de
        "Üç büyükler"in YouTube kanalları, Avrupa'da ilk 20'de
        Antalya'dan kopamıyor
        Antalya'dan kopamıyor
        Dünyanın en iyi 100 mutfağı belli oldu
        Dünyanın en iyi 100 mutfağı belli oldu
        "Sevilmek istiyorum diye ağladım"
        "Sevilmek istiyorum diye ağladım"
        Belki farkında değiliz ama, İran ile 1932’de imzaladığımız andlaşmanın şartlarını mükemmelen yerine getiriyoruz
        Belki farkında değiliz ama, İran ile 1932’de imzaladığımız andlaşmanın şartlarını mükemmelen yerine getiriyoruz
        O hastalar için son gelişmeler!
        O hastalar için son gelişmeler!