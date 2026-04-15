Süper Lig’de zirve yarışı kızıştı: İşte son 5 haftaya lider girip şampiyonluğu kaybedenler!

Süper Lig’de şampiyonluk yarışı nefes kesmeye devam ederken, puan durumu heyecanı daha da artırdı. Ligde Galatasaray 68 puanla liderlik koltuğunda otururken, en yakın takipçisi Fenerbahçe 66 puanla zirve takibini sürdürüyor. Aradaki 2 puanlık fark, şampiyonluk yarışını son haftalara taşırken, Süper Lig tarihinde benzer senaryolarda liderliğin her zaman mutlu son getirmediği dikkat çekiyor.

Son haftalara lider girip şampiyonluğu kaybeden sezonlar:

Süper Lig tarihinde son haftalara lider girip şampiyonluğu kaybeden takımlar arasında çarpıcı örnekler bulunuyor.

2018/2019: Başakşehir lider girdi, şampiyon Galatasaray oldu.

2010/2011: Trabzonspor lider girdi, şampiyon Fenerbahçe (averajla) oldu.

REKLAM

Geçmiş sezonlara bakıldığında, son haftalara lider girmenin şampiyonluk için garanti olmadığı görülüyor. 2018/19 sezonunda Başakşehir uzun süre zirvede yer almasına rağmen son haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla avantajını yitirirken, Galatasaray final maçlarını kazanarak şampiyonluğa ulaştı.

Süper Lig tarihinin en dramatik finallerinden biri ise 2010/11 sezonunda yaşandı. Trabzonspor’un lider girdiği son haftalarda puanlar eşitlenirken, şampiyonluk averajla Fenerbahçe’nin oldu.

2008/2009: Sivasspor lider girdi, şampiyon Beşiktaş oldu.

2007/2008: Fenerbahçe lider girdi, şampiyon Galatasaray oldu.

2005/2006: Fenerbahçe lider girdi, şampiyon Galatasaray oldu.

2008/09 sezonunda Sivasspor uzun süre zirvede yer alırken, son haftalarda form grafiğini yükselten Beşiktaş şampiyonluğa ulaştı. 2007/08 ve 2005/06 sezonları ise Fenerbahçe açısından dikkat çeken kayıplar arasında yer aldı. Sarı-lacivertli ekip, her iki sezonda da son haftalara lider girmesine rağmen şampiyonluğu Galatasaray’a kaptırdı. 2005/06 sezonundaki Denizlispor beraberliği ise ligin unutulmaz anları arasında gösterildi.

1990’lı yıllarda da benzer tablolar yaşandı:

1997/1998: Fenerbahçe lider girdi, şampiyon Galatasaray oldu.

1995/1996: Trabzonspor lider girdi, şampiyon Fenerbahçe oldu.

1986/1987: Beşiktaş lider girdi, şampiyon Galatasaray oldu.

Daha eski yıllarda da benzer senaryolar dikkat çekti. 1986/87 ve 1984/85 sezonlarında Beşiktaş son haftalara lider girmesine rağmen şampiyonluğu sırasıyla Galatasaray ve Fenerbahçe’ye kaptırdı. 1981/82’de Trabzonspor, 1979/80’de Bursaspor ve 1968/69’da Eskişehirspor da son haftalara lider girip şampiyonluğu kaybeden takımlar arasında yer aldı.

Süper Lig’de son haftalara girilirken oluşan tablo, geçmişte yaşanan bu örneklerle birlikte değerlendirildiğinde, şampiyonluk yarışında son düdüğe kadar her ihtimalin geçerliliğini koruduğunu ortaya koyuyor.