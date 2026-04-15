        Haberler Ekonomi Otomobil İkinci el araçta fiyat artış beklentisi! arabam.com CEO'su Önder Oğuzhan açıkladı

        Orta Doğu'daki devam eden savaşın ikinci el araç piyasasındaki etkilerine yönelik sektörden dikkat çeken açıklama geldi. HT Spor'un otomotiv sektörü ve motor sporlarını buluşturan programı OtoSpor'da açıklamalarda bulunan arabam.com CEO'su Önder Oğuzhan, ikinci el araç fiyatlarının yaz aylarında artabileceği uyarısında bulundu. OtoSpor, her Çarşamba 10.00'da HT Spor'da otomotiv ve motor sporlarındaki en son gelişmeleri ekrana taşıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Nisan 2026 - 15:43 Güncelleme:
        İkinci elde fiyat artış beklentisi

        Otomotiv sektörü ve motor sporlarını buluşturan 'OtoSpor' yeni bölümü ile ekrana geldi.

        Yiğitcan Yıldız'ın sunumuyla gerçekleşen programın yeni bölümünde, arabam.com CEO'su Önder Oğuzhan konuk oldu.

        İkinci el araç sektöründeki güncel gelişmelere değerlendiren Oğuzhan, fiyatların artabileceği uyarısında bulundu.

        Orta Doğu'daki savaşın maliyetleri artırması yüzünden sıfır kilometre araçlarda fiyatların artma eğiliminde olduğuna işaret eden Oğuzhan, bu durumun ikinci ele de yansıyacağını ve ikinci el araç fiyatlarında yaz aylarında artışların görülebileceğini bildirdi.

        İkinci el araçların yatırım olarak görülmesine rağmen, fiyatların enflasyon karşısında reel olarak gerilediğini de aktaran arabam.com CEO'su Önder Oğuzhan, '6+6' düzenlemesinin piyasaya olumlu yansıdığı ve bu düzenlemenin devam etmesi gerektiğini de ifade etti.

        Oğuzhan, elektrikli araç satışlarındaki yükselişe de dikkat çekerek, ikinci elde elektrikli araç piyasasının oluşmaya başladığının da sinyalini verdi.

        YENİ RAV4 TÜRKİYE'YE GELİYOR

        OtoSpor'un lansman köşesinde ise Toyota'nın yenilenen D-SUV modeli RAV4 yer aldı.

        RAV4'ün İspanya'nın Malaga kentinde gerçekleşen Avrupa lansmanından görüntülerin ekrana getirildiği programda, Toyota Türkiye CEO'su Ali Haydar Bozkurt'un da açıklamalarına yer verildi.

        Bozkurt'un verdiği bilgiye göre, 6'ncı nesil RAV4'ün yılın ikinci yarısında Türkiye'ye getirilmesi hedefleniyor.

        OtoSpor, her Çarşamba 10.00'da HT Spor'da otomotiv ve motor sporlarındaki en son gelişmeleri ekrana taşıyor

