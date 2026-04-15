Bakanlar valilerle toplantı yapacak

Adalet Bakanlığı, Kahramanmaraş’ta meydana gelen okul saldırısının ardından dijital platformlardaki paylaşımların ve sanal ortamda yürütülen faaliyetlerin yakından takip edildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 81 ildeki 171 ağır ceza cumhuriyet başsavcılığı arasında koordinasyon sağlandığı belirtilerek, sosyal medya ve diğer dijital mecralarda şiddeti öven, suçu ve suçluyu meşrulaştıran, korku ve panik yaratmayı amaçlayan ve halkı yanıltıcı bilgi yayan kişiler hakkında adli işlemlerin ivedilikle başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, cumhuriyet başsavcılıklarının ilgili kolluk birimleriyle koordineli şekilde “sanal devriye” faaliyetlerini sürdürdüğü, suç unsuru taşıyan içeriklerin kısa sürede tespit edildiği ve bu paylaşımları yaptığı değerlendirilen kişiler hakkında gözaltı ve arama işlemleri dahil gerekli adli süreçlerin titizlikle yürütüldüğü ifade edildi.

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ: 591 HESAP TESPİT EDİLDİ

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da yaşanan olayları istismar eden sosyal medya kullanıcılarına karşı harekete geçti. Yapılan sanal devriye faaliyetleri neticesinde, halkı kin ve düşmanlığa sevk eden toplam 591 hesap tespit edildi.

Emniyetten yapılan basın açıklamasında, tespit edilen hesapların şu suç unsurlarını taşıdığı belirtildi:

Kamu düzenini olumsuz etkilemek.

Suçu ve suçluyu övmek.

Olayları çarpıtarak kasıtlı biçimde dezenformasyon üretmek.

Toplumda kin ve düşmanlık duygularını körüklemek.

ADLİ SÜREÇLER BAŞLATILDI

Emniyet Genel Müdürlüğü, söz konusu içerikleri üreten, yayan ve yayılmasına aracılık eden şahıslar hakkında gerekli adli işlemlerin vakit kaybetmeksizin başlatıldığını vurguladı. Açıklamada, "Bu tür provokatif paylaşımlarda bulunanlar hakkında gerekli işlemler kararlılıkla sürdürülecektir," ifadesine yer verilerek kamuoyuna güven mesajı verildi.

SİVAS’TA OKULLARA SALDIRI İDDİASI YAYAN ŞAHIS YAKALANDI

Sivas Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, 15 Nisan 2026 Çarşamba günü bazı sosyal medya mecralarında şehirdeki okullara yönelik saldırı gerçekleştirilebileceğine dair provokatif paylaşımlar tespit edildi. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan son olayların ardından hassasiyetle takip edilen bu iddialar üzerine emniyet birimleri geniş çaplı bir inceleme başlattı.

Emniyet müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda, söz konusu korku ve panik yaratan paylaşımları yaptığı belirlenen şahsın kimliği kısa sürede tespit edildi. Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınan talimatla harekete geçen ekipler, 2009 doğumlu 10. sınıf öğrencisi E.A. isimli şahsı ikametinde yakalayarak gözaltına aldı.

"ASILSIZ HABERLERE İTİBAR ETMEYİN"

Valilik, halkın huzurunu bozmaya yönelik bu tür asılsız paylaşımlara ve ses kayıtlarına itibar edilmemesi konusunda vatandaşları uyardı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Vatandaşlarımız tarafından sosyal medyada dolaşan ve halkımız arasında korku ve paniğe yol açabilecek asılsız paylaşımlar ile ses kayıtlarına itibar edilmemesi; yalnızca Valiliğimizce yapılan resmi açıklamaların dikkate alınması önemle rica olunur."

GÜVENLİK GÜÇLERİ TEYAKKUZDA

Şehirdeki huzur ve güven ortamının korunması amacıyla kolluk kuvvetlerinin ve ilgili birimlerin 7 gün 24 saat esasına göre teyakkuz halinde görevlerini sürdürdüğü belirtildi. Kamuoyuna saygıyla duyurulan metinde, güvenlik önlemlerinin en üst seviyede tutulduğu vurgulandı.

ÖĞRETMEN VE VELİLERİN BULUNDUĞU SOHBET GRUBUNA TEHDİT MESAJI ATAN ŞAHIS TUTUKLANDI

Afyonkarahisar'da bir ilkokulun öğretmen ve velilerinden oluşan Whatsapp grubuna tehdit içerikli mesaj gönderen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, şüpheli M.D., boşanma aşamasında olduğu eşi H.D ile müşterek çocuklarının öğrenim gördüğü ilkokulun öğretmen ve öğrenci velilerinden oluşan WhatsApp gurubuna dahil oldu. Ardından M.D. gruba, "İçinde bulunduğum bu ağır psikolojik durum ve yaşanan ailevi krizler nedeniyle kontrol dışı bir eylem gerçekleştirme ihtimalim söz konusudur" şeklinde tehdit içerikli mesaj gönderdi.

Olayın ardından savcılık talimatıyla polis tarafından gözaltına alınan M.D., işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BAKANLAR VALİLERLE TOPLANTI YAPACAK

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yarın sabah 09'da İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde 81 il Valisi ve İl Milli Eğitim Müdürleriyle video konferans sistemi üzerinden online toplantı yapacak.

Bu toplantıda okullar ve çevrelerinde alınan önlemler gözden geçirilecek.