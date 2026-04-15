        Haberler Gündem 3. Sayfa 196 ülkede aranan 'altın adam' yakayı İstanbul'da ele verdi | Son dakika haberleri

        196 ülkede aranan 'altın adam' yakayı İstanbul'da ele verdi

        196 ülkede kırmızı bültenle yakalanan 'altın adam' lakaplı kaçakçı İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı. İşte nefes kesen operasyon...

        Giriş: 15 Nisan 2026 - 23:12 Güncelleme:
        'Altın adam' yakalandı

        Bir rezidansta saklanan firari yurtdışındaki ailesini yanına çağırınca karşısında polisleri buldu. Tutuklanıp cezaevine gönderdi.

        Güvenlik görevlilerin üstünden onlarca külçe, o kaçakçılığın altından 196 ülkede aranan firari altın adam çıktı. Yıllardır süren takip İstanbul Eyüpsultan'daki rezidansa düzenlenen operasyonla noktalandı.

        Show Haber'ten Uğur Alattinoğlu'nun haberine göre her şey 2024 yılında İstanbul Havalimanı'nda polisin iki güvenlik görevlisinden şüphelenmesiyle başladı. Polis kartını gösterip iki görevlinin üstünü aradı. Biri kadın iki görevlinin belinde 500 gramlık 32 külçe yaklaşık 110 milyon lira değerinde toplam 16 kilo altın vardı.

        EN TEPE İSİMDİ

        İstanbul Kaçakçılık polisi o altınları Dubai'den İstanbul'a getireni ve ardından o altından alacakları tek tek tespit etti. 7 şüpheli yakalandı ve hepsi tutuklandı. Organizasyonun en tepesindeki isim 'gold man' yani 'altın adam' lakaplı İngılab Babayev ise sırra kadem basmıştı.

        ÖYLE BİR HATA YAPTI Kİ...

        Yıllarca polisten kaçan altın kaçakçısı öyle bir hata yaptı ki, kaçakçılık polisi bu hatayı affetmedi. O hata özlediği annesi ve çocuklarını İstanbul'a çağırmasıydı. Havalimanına inen eşi, annesi ve çocuklarını takip eden polis anında yerini saptadı.

        Özel hareket polisleri 'gold man' lakaplı çete liderini Eyüpsultan'da gözaltına aldı. Yılların kaçakçısı tutuklanıp cezaevine yollandı.

