Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Arda Güler'in çabası yetmedi: 7 gollü maçta Bayern Münih, Real Madrid'i devirdi!

        Arda Güler'in çabası yetmedi: 7 gollü maçta Bayern Münih, Real Madrid'i devirdi!

        UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Bayern Münih ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Arda Güler'in 2 gol bulduğu maçı Bayern Münih 4-3 kazandı ve toplamda 6-4'lük skorla adını yarı finale yazdıran taraf oldu. Bayern Münih'in yarı finaldeki rakibi de belli oldu. İşte Şampiyonlar Ligi'ndeki yarı final eşleşmeleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Nisan 2026 - 00:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        7 gollü maçta Bayern Münih yarı finalde!

        Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanş maçları heyecanı devam etti. Bayern Münih, deplasmanda 2-1 kazandığı ilk maçın rövanşında kendi sahasında Real Madrid'i ağırladı. İlk maçı 2-1 kazanan Bayern Münih bu maçı da 4-3 kazandı ve toplamda 6-4'lük skorla adını yarı finale yazdıran taraf oldu.

        Manuel Neuer'in hatalı pasında topu önünde bulan Arda Güler, yaklaşık 30 metreden topu tek vuruşla ağlarla buluşturarak takımını 1-0 öne geçirdi.

        Golden sonra çabuk toparlanan Bayern Münih, Pavlovic'in 6. dakikada kaydettiği golle skorda eşitliği sağladı.

        Real Madrid'in 29. dakikada ceza sahası dışında kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Arda Güler, muhteşem bir vuruşla Manuel Neuer'i bir kez daha mağlup ederek kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti.

        Bayern Münih'te Harry Kane, 38. dakikada attığı golle maçta bir kez daha dengeyi kurdu.

        Real Madrid'de 42. dakikada sahneye çıkan Kylian Mbappe skoru 3-2 yaptı ve ilk yarı bu şekilde sona erdi.

        Bayern Münih, 89. dakikada Luis Diaz'ın golüyle skoru 3-3'e getirdi. Ev sahibi ekipte 90+4. dakikada sahneye çıkan Olise, attığı golle maçın sonucunu ilan etti ve mücadele 4-3 bitti.

        CAMAVINGA KIRMIZI KART GÖRDÜ!

        Real Madrid'de 62. dakikada oyuna giren Eduardo Camavinga, 78 ve 86. dakikalarda gördüğü sarı kartların ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

        ARDA'NIN ŞOVU YETMEDİ

        Arda Güler maçın henüz 35. saniyesinde ve ardından 29. dakikasında attığı gollerle maçın yıldızı oldu.

        Arda Güler, Real Madrid formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golünü kaydetti. Öte yandan milli yıldız, Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi tarihinde attığı en hızlı gole imza attı.

        YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

        Bayern Münih bununla birlikte PSG'nin yarı finaldeki rakibi oldu. Bir diğer eşleşmede ise Atletico Madrid ile Arsenal yarı finalde karşı karşıya gelecek.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
