Arda Güler'in çabası yetmedi: 7 gollü maçta Bayern Münih, Real Madrid'i devirdi!

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanş maçları heyecanı devam etti. Bayern Münih, deplasmanda 2-1 kazandığı ilk maçın rövanşında kendi sahasında Real Madrid'i ağırladı. İlk maçı 2-1 kazanan Bayern Münih bu maçı da 4-3 kazandı ve toplamda 6-4'lük skorla adını yarı finale yazdıran taraf oldu.

Manuel Neuer'in hatalı pasında topu önünde bulan Arda Güler, yaklaşık 30 metreden topu tek vuruşla ağlarla buluşturarak takımını 1-0 öne geçirdi.

Golden sonra çabuk toparlanan Bayern Münih, Pavlovic'in 6. dakikada kaydettiği golle skorda eşitliği sağladı.

Real Madrid'in 29. dakikada ceza sahası dışında kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Arda Güler, muhteşem bir vuruşla Manuel Neuer'i bir kez daha mağlup ederek kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti.

Bayern Münih'te Harry Kane, 38. dakikada attığı golle maçta bir kez daha dengeyi kurdu.

Real Madrid'de 42. dakikada sahneye çıkan Kylian Mbappe skoru 3-2 yaptı ve ilk yarı bu şekilde sona erdi.

Bayern Münih, 89. dakikada Luis Diaz'ın golüyle skoru 3-3'e getirdi. Ev sahibi ekipte 90+4. dakikada sahneye çıkan Olise, attığı golle maçın sonucunu ilan etti ve mücadele 4-3 bitti.

CAMAVINGA KIRMIZI KART GÖRDÜ!

Real Madrid'de 62. dakikada oyuna giren Eduardo Camavinga, 78 ve 86. dakikalarda gördüğü sarı kartların ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

ARDA'NIN ŞOVU YETMEDİ

Arda Güler maçın henüz 35. saniyesinde ve ardından 29. dakikasında attığı gollerle maçın yıldızı oldu.

Arda Güler, Real Madrid formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golünü kaydetti. Öte yandan milli yıldız, Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi tarihinde attığı en hızlı gole imza attı.

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Bayern Münih bununla birlikte PSG'nin yarı finaldeki rakibi oldu. Bir diğer eşleşmede ise Atletico Madrid ile Arsenal yarı finalde karşı karşıya gelecek.