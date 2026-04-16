Şanlıurfa'daki lise saldırısında 16 gözaltı

Şanlıurfa'daki lise saldırısına ilişkin 16 şüpheliye gözaltı
Emniyet Genel Müdürlüğü, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bulunan Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki silahlı saldırıya ilişkin 16 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi
Giriş: 16 Nisan 2026 - 04:48 Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde liseye düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin 16 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"14 Nisan günü Şanlıurfa ili Siverek ilçesinde bulunan Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana gelen silahlı saldırı olayına ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında 16 şüpheli gözaltına alınmıştır. Şüphelilere yönelik işlemler sürdürülmektedir."
