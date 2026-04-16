        Haberler Gündem 3. Sayfa Şanlıurfa'daki lise saldırısında 16 gözaltı | Son dakika haberleri

        Şanlıurfa'daki lise saldırısına ilişkin 16 şüpheliye gözaltı

        Emniyet Genel Müdürlüğü, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bulunan Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki silahlı saldırıya ilişkin 16 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16 Nisan 2026 - 04:48 Güncelleme:
        Şanlıurfa'daki lise saldırısında 16 gözaltı
        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde liseye düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin 16 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "14 Nisan günü Şanlıurfa ili Siverek ilçesinde bulunan Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana gelen silahlı saldırı olayına ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında 16 şüpheli gözaltına alınmıştır. Şüphelilere yönelik işlemler sürdürülmektedir."

        *Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

