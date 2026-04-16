        BIST 100 14.252,38 %0,35
        DOLAR 44,7611 %0,05
        EURO 52,9256 %0,22
        GRAM ALTIN 6.947,35 %0,79
        FAİZ 39,69 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 115,84 %1,94
        BITCOIN 74.930,00 %0,09
        GBP/TRY 60,9000 %0,34
        EUR/USD 1,1811 %0,10
        BRENT 95,01 %0,08
        ÇEYREK ALTIN 11.358,91 %0,79
        Haberler Ekonomi Altın Savaş bitiyor mu? Altın fiyatları yükselişte! İşte 16 Nisan 2026 güncel gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altın fiyatları...

        Altın fiyatları yükselişte

        Son günlerde petrol fiyatlarının düşmesi, merkez bankalarının faizleri daha uzun süre sabit tutmasına veya artırmasına neden olabilecek enflasyon endişelerinin azalması sonucu altın fiyatları yükseldi. Sabah saatlerinde ons altın yüzde 0,79 yükselişle 4 bin 820 dolar gram altın ise yüzde 0,71 yükselişle 6 bin 941 TL'den işlem görüyor

        Giriş: 16 Nisan 2026 - 07:33 Güncelleme:
        Altın, İran savaşına diplomatik bir çözüm bulunmasına yönelik çabaların yeniden hız kazanmasıyla enflasyon endişelerinin azalması üzerine yükseldi.

        Sabah saatlerinde ons altın 4 bin 820 dolara gram altın ise 6 bin 941 TL'ye çıktı. Çeyrek altın 11 bin 351 liradan, Cumhuriyet altını ise 45 bin 270 liradan işlem görüyor. Altın, savaşın başlangıcından bu yana yaklaşık yüzde 8 değer kaybetti.

        ATEŞKESİ İKİ HAFTA UZAYABİLİR

        ABD ile İran, küresel piyasaları sarsan çatışmayı sona erdirmek için müzakerelere daha fazla zaman tanımak amacıyla ateşkesi iki hafta uzatmayı değerlendiriyor. Ancak Hürmüz Boğazı’ndan gemi geçişleri hâlâ ciddi şekilde aksıyor; ABD İran gemilerini abluka altına alırken, Tahran da kritik su yolunu çoğu trafiğe kapalı tutuyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Nedir Ne Değildir? - 14 Nisan 2026 (ABD Ablukası Ne Sonuç Üretecek?)

        ABD ablukası ne sonuç üretecek? Trump Hürmüz ablukasını savundu. Çin gemisi ablukaya nasıl deldi? Rusya hangi adımları atabilir? Düğümi Hürmüz mü nükleer mi? Bir haftalık arada ne değişti? İran'ın Uranyum teklifi neydi? Çin kınamanın ötesine geçecek mi? Bomba işe yaramadığı için abluka mı? Masaya AB...
