Altın fiyatları yükselişte
Son günlerde petrol fiyatlarının düşmesi, merkez bankalarının faizleri daha uzun süre sabit tutmasına veya artırmasına neden olabilecek enflasyon endişelerinin azalması sonucu altın fiyatları yükseldi. Sabah saatlerinde ons altın yüzde 0,79 yükselişle 4 bin 820 dolar gram altın ise yüzde 0,71 yükselişle 6 bin 941 TL'den işlem görüyor
Giriş: 16 Nisan 2026 - 07:33
Sabah saatlerinde ons altın 4 bin 820 dolara gram altın ise 6 bin 941 TL'ye çıktı. Çeyrek altın 11 bin 351 liradan, Cumhuriyet altını ise 45 bin 270 liradan işlem görüyor. Altın, savaşın başlangıcından bu yana yaklaşık yüzde 8 değer kaybetti.
ATEŞKESİ İKİ HAFTA UZAYABİLİR
ABD ile İran, küresel piyasaları sarsan çatışmayı sona erdirmek için müzakerelere daha fazla zaman tanımak amacıyla ateşkesi iki hafta uzatmayı değerlendiriyor. Ancak Hürmüz Boğazı’ndan gemi geçişleri hâlâ ciddi şekilde aksıyor; ABD İran gemilerini abluka altına alırken, Tahran da kritik su yolunu çoğu trafiğe kapalı tutuyor.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ