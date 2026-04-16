        Son dakika: Meteoroloji'den 2 bölgeye çığ, 2 bölgeye toz taşınımı uyarısı - 16 Nisan hava durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den 2 bölgeye çığ, 2 bölgeye toz taşınımı uyarısı

        Meteoroloji'den yapılan 16 Nisan hava durumu tahminlerine göre; Batı Karadeniz'in yüksek kesimleri ile Toroslar'da yağmur geçişleri görülürken, Akdeniz ve Güney Ege'de toz taşınımı etkili olacak. Doğuda çığ tehlikesi devam ediyor.

        Giriş: 16 Nisan 2026 - 07:16 Güncelleme:
        2 bölgeye çığ, 2 bölgeye toz taşınımı uyarısı

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin iç kesimleri ile güneybatısının yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Batı Karadeniz'in yüksek kesimleri ve İç Anadolu'nun kuzeyi ile Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin kısa süreli yerel sağanak yağışlı geçeceği, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği, yurdun güney kesimlerinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

        İstanbul

        Kısmen Güneşli 16°

        Ankara

        Parçalı bulutlu 23°

        İzmir

        Kısmen Güneşli 24°

        Antalya

        Parçalı bulutlu 29°

        Trabzon

        Güneşli 13°

        Bursa

        Parçalı bulutlu 18°

        Adana

        Parçalı bulutlu 29°

        Diyarbakır

        Güneşli 22°

        Gaziantep

        Parçalı bulutlu 22°

        Ağrı

        Güneşli 12°

        Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

        Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

        TOZ TAŞINIMI UYARISI

        Yapılan son değerlendirmelere göre; Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarında 16.04.2026 Perşembe günü gece saatlerine kadar yer yer etkili olması beklendiğinden hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşüş ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Büyükçekmece'de tenis kortu tartışmasında güvenlik görevlisini darp ettiler

        Büyükçekmece'de iki kişi, iddiaya göre sitenin tenis kortunu kullanıma açmayan güvenlik görevlisini darp etti. Güvenlik görevlisinin uzun süre darp edildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)

        K.Maraş'ta okulda silahlı saldırı: 9 ölü, 13 yaralı!
        K.Maraş'ta okulda silahlı saldırı: 9 ölü, 13 yaralı!
        Şanlıurfa'daki lise saldırısında 16 gözaltı
        Şanlıurfa'daki lise saldırısında 16 gözaltı
        Bakanlar valilerle toplantı yapacak
        Bakanlar valilerle toplantı yapacak
        5 silah ve 7 şarjörle okula gitti! 2 sınıfı hedef aldı!
        5 silah ve 7 şarjörle okula gitti! 2 sınıfı hedef aldı!
        Bakan Çiftçi'den Kahramanmaraş'ta açıklamalar
        Bakan Çiftçi'den Kahramanmaraş'ta açıklamalar
        "Eğitim camiamızın başı sağolsun"
        "Eğitim camiamızın başı sağolsun"
        7 gollü maçta Bayern Münih yarı finalde!
        7 gollü maçta Bayern Münih yarı finalde!
        Arda Güler tarihe geçti!
        Arda Güler tarihe geçti!
        'Altın adam' yakalandı
        'Altın adam' yakalandı
        "Bu savaşa katılmak ulusal çıkarımıza değil"
        "Bu savaşa katılmak ulusal çıkarımıza değil"
        Beyaz Saray: Görüşmeler devam ediyor
        Beyaz Saray: Görüşmeler devam ediyor
        Son 5 haftaya lider girip şampiyonluğu kaybedenler!
        Son 5 haftaya lider girip şampiyonluğu kaybedenler!
        Sabri suskunluğunu bozdu
        Sabri suskunluğunu bozdu
        Dünyanın en iyi 100 mutfağı belli oldu
        Dünyanın en iyi 100 mutfağı belli oldu
        "Üç büyükler"in YouTube kanalları, Avrupa'da ilk 20'de
        "Üç büyükler"in YouTube kanalları, Avrupa'da ilk 20'de
        "Sevilmek istiyorum diye ağladım"
        "Sevilmek istiyorum diye ağladım"
        Belki farkında değiliz ama, İran ile 1932’de imzaladığımız andlaşmanın şartlarını mükemmelen yerine getiriyoruz
        Belki farkında değiliz ama, İran ile 1932’de imzaladığımız andlaşmanın şartlarını mükemmelen yerine getiriyoruz
        İhraç polis, Gülistan'ın sim kartını 3 saat kullanmış!
        İhraç polis, Gülistan'ın sim kartını 3 saat kullanmış!
        Şişli’de otelde ölü bulunan turistte “zehirlenme” şüphesi
        Şişli’de otelde ölü bulunan turistte “zehirlenme” şüphesi
        O hastalar için son gelişmeler!
