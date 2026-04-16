Habertürk
Habertürk
        Haberler Dünya İranlı yetkili: "ABD ile ateşkesin uzatılması kesinlikle bizim lehimize değil" | Dış Haberler

        İranlı yetkili: "ABD ile ateşkesin uzatılması kesinlikle bizim lehimize değil"

        İranlı yetkili, ABD ile uzlaşılan geçici ateşkesin uzatılmasının İran'ın lehine olmadığını söyledi. Bunun kesin bir ateşkes değil, "askeri sessizlik" olduğunu dile getiren Rızayi, "Ateşkesin uzatılması kesinlikle bizim lehimize değil. Bu benim kişisel görüşümdür. Baskılar ciddi şekilde artırılmalı. Fırlatıcılarımız şu anda düşman gemilerine kilitlenmiş durumda ve hepsini batırırız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16 Nisan 2026 - 07:35 Güncelleme:
        İran: Ateşkesin uzatılması lehimize değil

        İran'da Düzenin Maslahatını Koruma Konseyi üyesi Muhsin Rızayi, ABD ile yapılan ateşkesin uzamasının İran'ın lehine olmadığını söyledi.

        İran devlet televizyonuna konuşan Rızayi, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

        Beyaz Saray: Görüşmeler devam ediyor
        Beyaz Saray: Görüşmeler devam ediyor Haberi Görüntüle

        Bunun kesin bir ateşkes değil, "askeri sessizlik" olduğunu dile getiren Rızayi, "Ateşkesin uzatılması kesinlikle bizim lehimize değil. Bu benim kişisel görüşümdür. Baskılar ciddi şekilde artırılmalı. Fırlatıcılarımız şu anda düşman gemilerine kilitlenmiş durumda ve hepsini batırırız." dedi.

        Eski Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Rızayi, ateşkesin anlam kazanmasının, tüm anlaşmalar ve İran'ın haklarının yerine getirilmesi ve bu konuda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne bir bildiri sunulmasıyla mümkün olacağını kaydetti.

        REKLAM

        Pakistan'daki müzakerelerde anlaşmaya varılamamıştı

        ABD ve İsrail'in 28 Şubat’ta İran'a başlattığı saldırıların ardından bölge ülkelerine yayılan savaş, 8 Nisan'da ABD ile İran arasında ateşkesle sonuçlanmıştı.

        Washington ve Tahran yönetimleri, Pakistan aracılığıyla İslamabad'da müzakereler yürütmüştü. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da İran'la yapılan doğrudan müzakerelerin "bir anlaşmaya varılamadan" sona erdiğini açıklamıştı.

        İran yönetimi ise müzakerelerde ortak bir çerçeveye ve anlaşmaya varılamamasının nedeninin ABD'nin aşırı talepleri olduğunu duyurmuştu.

