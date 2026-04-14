        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Okula giren saldırgan ateş açtı! Yaralılar var | Şanlıurfa haberleri | Son dakika haberleri

        Okula giren saldırgan ateş açtı! Yaralılar var!

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir lisede silahlı saldırı düzenlendiği iddia edildi. Yaralıların olduğu öne sürülen olayda, bölgeye çok sayıda sağlık ve özel harekat polisi sevk edildi. Bölgede saldırganın etkisiz hale getirilmesi için çalışmalar sürüyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14 Nisan 2026 - 10:24 Güncelleme:
        Okula giren saldırgan ateş açtı! Yaralılar var!

        Şanlıurfa'da edinilen bilgiye göre, Hasan Çelebi Mahallesi'nde bulunan Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bir öğrencinin silahlı saldırı gerçekleştirdiği öne sürüldü.

        YARALILAR OLDUĞU BİLDİRİLDİ

        DHA ve İHA'daki habere göre olayda bazı öğrencilerin yaralandığı iddia edildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve özel harekat ekipleri sevk edildi. Okul içerisinde bulunan saldırganın bazı öğrencileri rehin aldığı ileri sürüldü.

        ETKİSİZ HALE GETİRİLMEYE ÇALIŞILIYOR

        Güvenlik güçlerince okulda bulunan öğrencilerin büyük bölümünün tahliye edildiği öğrenildi. Olay anına ilişkin korku dolu anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Bölgede saldırganın etkisiz hale getirilmesi için çalışmalar sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        "Acımı hafifletiyor" deyip acil serviste zurna çaldı

        Kars'ta 86 yaşındaki zurnacı Nazım Koç, rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı acil serviste zurna çaldı. "Acımı hafifletiyor" diyen Koç'un zurna çaldığı görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Okula giren saldırgan ateş açtı! Yaralılar var!
        Okula giren saldırgan ateş açtı! Yaralılar var!
        AP: İran-ABD perşembe görüşebilir
        AP: İran-ABD perşembe görüşebilir
        Trump'tan Papa'ya: Özür dilemeyeceğim
        Trump'tan Papa'ya: Özür dilemeyeceğim
        Hürmüz'de abluka!
        Hürmüz'de abluka!
        Petrol krizinde normale dönüş 2 yılı bulabilir
        Petrol krizinde normale dönüş 2 yılı bulabilir
        Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni
        Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        Talisca'dan G.Saray derbisi sözleri!
        Talisca'dan G.Saray derbisi sözleri!
        Karakolun içinde işlediği cinayeti anlattı!
        Karakolun içinde işlediği cinayeti anlattı!
        Galatasaray için Kevin Zenon iddiası!
        Galatasaray için Kevin Zenon iddiası!
        3 yaşındaki kızı için görev başında
        3 yaşındaki kızı için görev başında
        Yabancı sanılan Türk markaları
        Yabancı sanılan Türk markaları
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Kerem Aktürkoğlu baba oluyor
        Kerem Aktürkoğlu baba oluyor
        Burçlara göre hangi kahve size göre?
        Burçlara göre hangi kahve size göre?
        Banyo yapacaktı... Ölümle biten duş!
        Banyo yapacaktı... Ölümle biten duş!
        İki kız kardeşe cinsel istismara 87 yıl hapis!
        İki kız kardeşe cinsel istismara 87 yıl hapis!
        Gezegenler Dünya’ya yaklaşsaydı ne olurdu?
        Gezegenler Dünya’ya yaklaşsaydı ne olurdu?
        Gülistan Doku'nun dosyası raftan indi
        Gülistan Doku'nun dosyası raftan indi
        Uyku turizmi neden hayali kurulan bir trend?
        Uyku turizmi neden hayali kurulan bir trend?