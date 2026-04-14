Sergen Yalçın'ın tek tercihi Ersin oldu!

Süper Lig'de 4. sırada yer alan ve gözünü elde kalan en önemli hedef olan Türkiye Kupası'na çeviren Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu'nun yükselen performansı beğeni topluyor.

Sezona Mert Günok ile başlayan siyah-beyazlılar, Gençlerbirliği yenilgisinin ardından tecrübeli kaleciyi önce kadro dışı bırakıp devre arasında da Fenerbahçe'ye gönderirken sonrasında tek tercih Ersin Destanoğlu oldu.

Teknik direktör Sergen Yalçın, formayı 25 yaşındaki eldivene teslim ederken tepkiler olsa da kalecisinin arkasında durdu.

Mert Günok sonrası Süper Lig'de 21, Türkiye Kupası'nda ise 4 olmak üzere toplam 25 maçta da kaleyi Ersin Destanoğlu korurken diğer eldivenlere hiç görev düşmedi.

REKLAM

Devre arasında Roma'dan kiralık olarak kadroya katılan Devis Vasquez 9 maçta da kadroya girse de forma giyemezken diğer yedek eldivenlere de bu süreçte görev düşmedi.

Emre Bilgin, bu süreçte sadece 7 maçta kadroda yer alırken Emir Yaşar ise 2 kez maç kadrosunda kendisine yer buldu.

KARARINI VERMEDİ, KALMASINA SICAK BAKILIYOR

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Ersin Destanoğlu'nun kalıp kalmayacağı ise sezon sonunda belli olacak.

Yurt dışından talipleri olduğu konuşulan 25 yaşındaki kaleci henüz kararını vermedi.

Teknik direktör Sergen Yalçın, performansından memnun olduğu file bekçisinin kalmasına ise sıcak bakıyor.