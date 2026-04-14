        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Sergen Yalçın'ın tek tercihi Ersin oldu!

        Beşiktaş'ta Mert Günok ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör Sergen Yalçın'ın kaledeki tek tercihi Ersin Destanoğlu oldu. 21'i Süper Lig ve 4'ü Türkiye Kupası olmak üzere 25 maçta 11 başlayan Ersin, hepsinde 90 dakika sahada kaldı. Devre arası transfer edilen Davis Vasquez hiç süre almazken Emre Bilgin ve Emir Yaşar da seçenek olmadı. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Ersin, geleceği ile ilgili henüz karar vermezken Sergen Yalçın kalmasına sıcak bakıyor.

        Giriş: 14 Nisan 2026 - 12:28 Güncelleme:
        Süper Lig'de 4. sırada yer alan ve gözünü elde kalan en önemli hedef olan Türkiye Kupası'na çeviren Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu'nun yükselen performansı beğeni topluyor.

        Sezona Mert Günok ile başlayan siyah-beyazlılar, Gençlerbirliği yenilgisinin ardından tecrübeli kaleciyi önce kadro dışı bırakıp devre arasında da Fenerbahçe'ye gönderirken sonrasında tek tercih Ersin Destanoğlu oldu.

        Teknik direktör Sergen Yalçın, formayı 25 yaşındaki eldivene teslim ederken tepkiler olsa da kalecisinin arkasında durdu.

        Mert Günok sonrası Süper Lig'de 21, Türkiye Kupası'nda ise 4 olmak üzere toplam 25 maçta da kaleyi Ersin Destanoğlu korurken diğer eldivenlere hiç görev düşmedi.

        Devre arasında Roma'dan kiralık olarak kadroya katılan Devis Vasquez 9 maçta da kadroya girse de forma giyemezken diğer yedek eldivenlere de bu süreçte görev düşmedi.

        Emre Bilgin, bu süreçte sadece 7 maçta kadroda yer alırken Emir Yaşar ise 2 kez maç kadrosunda kendisine yer buldu.

        KARARINI VERMEDİ, KALMASINA SICAK BAKILIYOR

        Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Ersin Destanoğlu'nun kalıp kalmayacağı ise sezon sonunda belli olacak.

        Yurt dışından talipleri olduğu konuşulan 25 yaşındaki kaleci henüz kararını vermedi.

        Teknik direktör Sergen Yalçın, performansından memnun olduğu file bekçisinin kalmasına ise sıcak bakıyor.

