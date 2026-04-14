Ne İngiliz, ne İtalyan ne de Fransız! Meğer hepsi bizimmiş: İşte yabancı sanılan Türk markaları
Vitrinlerdeki yabancı isimlere bakıp ''kesin yurt dışı markası'' dediğiniz pek çok şirketin aslında Türkiye'den çıktığını biliyor muydunuz? Global pazarda büyük başarı yakalayan bu markalar, güçlü pazarlama stratejileriyle yabancı izlenimi yaratıyor. Ancak tabelaların ardında yerli sermaye ve Türkiye'de doğan girişim hikayeleri var. İşte yabancı sanılan ama yerli olan o markalar...
Alışveriş merkezlerinde önünden geçtiğimiz, internet sitelerinde koleksiyonlarını incelediğimiz pek çok marka, bugün dünyanın en prestijli caddelerinde boy gösteriyor. Ancak çoğumuz, isimlerindeki o ‘’yabancı’’ tınıya aldanıp bu markaları Avrupa menşeli sanıyoruz. Oysa gerçek bambaşka… Bu isimlerin ardında başarılı Türk girişimciler var. İşte tekstilden gıdaya, kozmetikten ev dekorasyonuna kadar Türk imzası taşıyan o markalar!
Vakko
Hikayesi, 1934 yılında İstanbul Sultanhamam’da ‘’Şen Şapka’’ adıyla kurulan şapka dükkanıyla başladı. 1937 yılında Vakko adını aldı. İlk mağazasını 1962 yılında Beyoğlu'nda açtı.
Koton
İsmi ve mağaza konsepti nedeniyle yabancı sanılıyor. Oysa tamamen Türkiye merkezli bir giyim firması. 1988 yılında İstanbul’da kuruldu. 2025 yılı sonu itibarıyla 35 ülkede faaliyet gösteriyor.
Ramsey
İlk tasarımları 1972’de Londra’da bir atölyede yapıldı. Daha sonra markanın kurucuları, üretimi 1985 yılında Londra’dan Türkiye’ye taşıdı. Bugün Türkiye ve dünyanın dört bir yanında 78 mağazası bulunuyor.
Penti
Markanın temelleri 1950 yılında İstanbul'da atıldı. Marka, 1984 yılında ismini Penti olarak tescil ettirdi. İlk Penti mağazası 1999 yılında İstanbul'da açıldı ve marka toptan satıştan perakendeye yöneldi.
DeFacto
2004 yılında kuruldu. İlk mağazasını 2005 yılında İstanbul’da açarak perakende sektörüne giriş yaptı. Akdeniz tarzı tasarımlar sunan marka, bugün 100 ülkede faaliyet gösteriyor.
Beymen
1971 yılında İstanbul Şişli'de kurulan Türkiye'nin ilk lüks hazır giyim mağazası.
İlk kurulduğu zamanlarda sadece erkek tüketicileri hedefledikleri için "bey" ve globalde de yer alabilsin diye "men" kelimeleri birleştirilip Beymen ismi verilmiş.
Colin’s
1983 yılında İstanbul’da konfeksiyon olarak kuruldu. 1986’da markalaşma yolunda ilk hamle atıldı ve Kulis markası altında pantolon, gömlek ve mont üretimine başlandı. 1994 yılında Kulis markası yerini Colin’s markasına bıraktı.
Mavi
Global denim markası olarak bilinse de kökeni Türkiye. 1991 yılında İstanbul’da kuruldu. Blue jeans Türkçeleştirilerek ismi Mavi Jeans kondu. Özellikle ABD ve Avrupa’da güçlü bir pazara sahip.
Desa
1972 yılında Türkiye’de kuruldu. DESA, ‘’Deri Sanayicileri’’ kelimesinin kısaltmasıdır. Deri giyim alanında faaliyet göstermektedir.
LC Waikiki
Fransız tasarımcı George Amouyal ve ortakları tarafından 1988 yılında Fransa’da kuruldu. 1997 yılında Türk yatırımcılar tarafından satın alındı. Bugün 5 kıtada, 61 ülkede faaliyet gösteriyor.
Les Benjamins
2011 yılında İstanbul’da kuruldu. Lüks sokak modası kimliği ile ön plana çıkıyor.
Loft
1968 yılında Fransa'da kuruldu. 1990’larda Türk yatırımcılar tarafından satın alınarak Türkiye merkezli bir yapıya büründü. Bu satın alma sonrası üretimi Türkiye'ye taşınan marka için İstanbul Avcılar'da dev bir fabrika kompleksi kuruldu.
Lufian
1995 yılında İzmir’de kurulan Ne-Saç, dünyaca ünlü markalara tasarım ve üretim hizmeti vererek başladığı yolculuğuna 2005 yılından bugüne LUFIAN markası olarak devam ediyor.
Greyder
İlk bakışta dünyaca ünlü bir yabancı marka olarak görülse de Greyder aslında, Çorum ilinin İskilip ilçesinden çıkmış olan bir Türk markası.
Hikayesi, 1956 yılında küçük bir atölyede başladı. Bugün Türkiye’de 105, yurt dışında ise 45 mağazası bulunuyor.
Derimod
İsmi nedeniyle yabancı sanılabiliyor. 1974 yılında Zeytinburnu'nda kurulan Derimod, Türkiye'nin ilk moda odaklı deri markasıdır.
Lescon
Türkiye'nin ilk halı saha ayakkabısını üreten yerli spor markasıdır.
Markanın temelleri, 1980 yılında Gaziantep'te atıldı. İlk yıllarda bölgede yaygın olan ‘’kara lastik’’ ayakkabıların üretimiyle sektöre giriş yapıldı.
Marka, 1992 yılında ‘’Lescon’’ ismini aldı. 1992 yılında şirket merkezini İstanbul’a taşıyarak büyümesini hızlandırdı.
İlerleyen yıllarda ürün portföyüne spor giyim ve spor aksesuarları eklendi.
Kinetix
1989 yılında FLO Group tarafından kurulan yerli bir markadır. 2005 yılından itibaren giyim koleksiyonu da sunmaya başladı.
Lumberjack
İtalya’nın ikonik markalarından biri olan Lumberjack, 2012 yılında FLO Group tarafından satın alınarak bir Türk markasına dönüştürüldü.
Godiva
1926 yılında Belçika’da kuruldu. 2007 yılı sonunda Türk yatırımcılar tarafından satın alındı.
McVitie’s
Kökeni 1830'lu yıllara dayanan bir İngiliz markası olan McVitie’s, 2014 yılında bir Türk şirketi tarafından satın alındı. Bu nedenle, marka köken olarak İngiliz, sahiplik olarak Türk firmasıdır.
Pastavilla
Pastavilla, 1928 yılından bu yana uzanan köklü bir geçmişe sahip bir Türk markasıdır. Sanılanın aksine İtalyan değil, temelleri İzmir'de atılmış yerli bir girişimdir.
Mado
1850 yılında Kahramanmaraş'ta temelleri atılan, keçi sütü ve salep ile üretilen geleneksel Maraş dondurmasını modernize ederek dünyaya tanıtan köklü bir markadır.
1991 yılında Maraş ve Dondurma kelimelerinin birleşimiyle MADO markası tescillendi. İlk şube İstanbul Caddebostan'da açıldı.
1992'den itibaren franchising modeliyle hızla büyüyen Mado, Avustralya, Çin, Güney Kore, Katar ve birçok Avrupa ülkesine yayılarak küresel bir marka haline geldi.
Züber
2017 yılında Türkiye'de "doğal ve katkısız atıştırmalık" vizyonuyla kurulan bir gıda markasıdır.
SuperFresh
1970 yılında Bursa'da kurulan Türkiye'nin ilk perakende dondurulmuş gıda firması Kerevitaş bünyesinde, 1990 yılında faaliyete geçen yerli bir markadır.
Cafe Crown
Ülker tarafından 2003 yılında hazır kahve pazarına girmek amacıyla kurulan yerli bir markadır.
Dimes
1963 yılında Tokat'ta kurulan, Türkiye'nin yerel sermayeli ilk meyve suyu üreticisidir. Dimes, ‘’Diren Meyve Suları’’nın kısaltmasıdır.
Uno
1990 yılında kurulan Uno Ekmek, Türkiye'nin ilk paketli, ambalajlı ekmek markasıdır.
Patiswiss
2004 yılında Ankara'da butik bir çikolata atölyesi olarak kuruldu. 2017 yılında Elif Aslı Yıldız-Tunaoğlu tarafından satın alınarak büyük bir dönüşüm geçirdi. Global bir gıda firmasına dönüşen marka, bugün 35'ten fazla ülkeye ihracat yapıyor.
Bellona
1995 yılında Kayseri'de kurulan Bellona, Türkiye'nin mobilya sektöründeki öncü markalarından biri.
Beko
1954 yılında İstanbul’da kuruldu. Markanın kurucusu, Türk iş insanı Vehbi Koç‘tur. Beko ismi, “Beyaz Eşya Koç” kelimesinin kısaltmasıdır.
Vestel
1984 yılında Türkiye’nin Manisa şehrinde kuruldu. Vestel, ‘’Vestiyer Telekomünikasyon Elektronik’’ kelimesinin kısaltmasıdır.
Şirket, başlangıçta sadece televizyon üretimi yapmaktaydı ancak zamanla ürün yelpazesini genişleterek beyaz eşya, dijital ürünler, ve elektronik cihazlar gibi farklı alanlarda da üretim yapmaya başladı.
Arçelik
1955 yılında İstanbul Sütlüce'de kuruldu. 1959 yılında Türkiye'nin ilk çamaşır makinesini, 1960 yılında ilk buzdolabını üretti.
Marka, bugün Avrupa’nın en büyük beyaz eşya üreticilerinden biri konumunda.
Grundig
1945'te Max Grundig tarafından Almanya'da kuruldu. Bugün ise Türk şirketi bünyesinde faaliyet gösteriyor.
Casper
1991 yılında üniversiteden yeni mezun olmuş 3 idealist bilgisayar mühendisi tarafından İstanbul'da kuruldu. Günümüzde Türkiye'nin önde gelen teknoloji markalarından biri olan şirket, Avrupa ve Orta Doğu'nun en büyük bilgisayar üretim tesislerinden birine sahiptir.
Simbo
1997 yılında kuruldu. Küçük ev aletleri kategorisinde faaliyet gösteren yerli markalardan biri.
General Mobile
2005 yılında İstanbul'da kurulan marka, özellikle uygun fiyatlı akıllı telefonlarıyla biliniyor.
Monster
2000 yılında İstanbul'da kuruldu. Oyun ve grafik performansı odaklı dizüstü bilgisayarlar (notebook) üretimine başladı. Özellikle oyuncu bilgisayarlarıyla global pazarda dikkat çekiyor.
Piranha
Piranha, 2004 yılında Türk girişimciler tarafından kuruldu. Şirketin ismi, bir balık türü olan piranhadan gelmektedir.
Sunny
1979 yılında Ağrı'da temelleri atılan, televizyon, küçük ev aletleri ve uydu alıcısı üreten elektronik markasıdır.
2004'te İstanbul'da kurulan devasa üretim tesisiyle Türkiye'nin en büyük elektronik üreticilerinden biri olan Sunny, bugün birçok ülkeye ihracat yapıyor.
Yumatu
Japon markası izlenimi veren ancak 1970'lerde kurulan, Yusuf, Mahmut ve Tuncer Çapraz kardeşlerin isimlerinin hecelerinden (YU-MA-TU) oluşan yerli bir elektronik markasıdır. Özellikle 1990'larda televizyon ve uydu alıcısı üretimiyle yaygınlaşan marka, uygun fiyatlı ürünleriyle piyasada bilinirlik kazandı.
Alfemo
1997 yılında İzmir'de kurulan bir Türk mobilya markasıdır. Bugün beş kıtada 60’ı aşkın ülkede faaliyet gösteriyor.
Madame Coco
Fransız tarzı ismiyle dikkat çekiyor ama yerli bir marka. 2011 yılında kurulan Madame Coco, ev tekstili ve dekorasyonda globalleşti. Bugün 23 ülkede hizmet veriyor.
English Home
İngiliz markası izlenimi verse de tamamen Türkiye merkezli bir ev tekstili markası.
1992 yılında kuruldu. Türkiye'de ve yurt dışında çok sayıda mağazasıyla ev tekstili ve dekorasyon sektöründe lider kuruluşlar arasında yer alıyor.
Flormar
1950'lerde Milano'da doğdu. 1970'te Türk yatırımcılar tarafından satın alındı. Bugün 70'ten fazla ülkede faaliyet gösteriyor.
Gratis
2009 yılında İstanbul’da kuruldu. Gratis, İspanyolca’da ‘’ücretsiz’’ anlamına gelir ve ‘’herkesin güzellik ürünlerine erişebilmesi’’ fikrini yansıtır.
Sinoz
2008 yılından bu yana cilt bakım alanında faaliyet gösteren yerli bir cilt bakım markasıdır.
Cosmed
2009 yılında kurulan ve merkezi İstanbul'da bulunan bir Türk dermokozmetik markasıdır.
Dyo
İsmi nedeniyle yabancı sayılsa da Türkiye’nin ilk boya markalarından biri.
DYO'nun açılımı ise Durmuş Yaşar ve Oğulları. Kurucusu da tahmin edeceğiniz üzere Durmuş Yaşar.
Molfix
Molfix, 1998 yılında Türkiye'de üretilmeye başlanan, günümüzde 100'den fazla ülkede faaliyet gösteren bir Türk bebek bezi markasıdır.
Dalin
Eczacı Adil Karaağaç tarafından 1983 yılında üretildi. Marka, ilk göz yakmayan bebek şampuanı ile hayatımıza dahil oldu.
Sonuç olarak, isimleriyle ''yabancı'' algısı yaratan pek çok markanın arkasında aslında yerli sermaye, yerli üretim ve güçlü girişim hikâyeleri bulunuyor. Bu durum, Türk girişimcilerin yalnızca üretim ve ticarette değil, marka konumlandırması ve algı yönetimi konusunda da küresel ölçekte rekabet edebilecek seviyeye ulaştığını gösteriyor.
Haber kaynakları: Markaların kendi resmi internet adresleri.
Fotoğraf kaynak: Shutterstock, iStock, AA, yapay zeka.