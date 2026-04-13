        Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı! (29. hafta)

        Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!

        Trendyol Süper Lig'de 29. hafta geride kalırken, lider Galatasaray sahasında Kocaelispor'la 1-1 berabere kaldı. Zirve yarışındaki Fenerbahçe ise deplasmanda Kayserispor'u 4-0 mağlup etti. Trabzonspor da deplasmanda Alanyaspor'la 1-1 berabere kalarak yara aldı. Futbol veri sitesi Euro Club Index, şampiyonluk tahmininde bulundu ve takımların toplayacağı puanı açıkladı. İşte sıralama...

        Giriş: 13 Nisan 2026 - 18:34 Güncelleme:
        Trendyol Süper Lig'de 29 hafta geride kaldı. 68 puanla zirvede Galatasaray yer alırken, en yakın rakibi Fenerbahçe ise 66 puanla 2. sırada kendine yer buldu. Trabzonspor ise 64 puanla 3. sırada konumlandı.

        Euro Club Index'te Süper Lig'i şampiyon tamamlayacak takım tahmin edilirken; toplayacağı puan da belirlendi.

        İşte futbol veri sitesine göre Süper Lig'de küme düşecek takımlar, şampiyon olacak takım ve puan durumu...

        18- FATİH KARAGÜMRÜK: 26 PUAN

        17- EYÜPSPOR: 27 PUAN

        16- KAYSERİSPOR: 29 PUAN

        15- GENÇLERBİRLİĞİ: 30 PUAN

        14- ANTALYASPOR: 33 PUAN

        13- KASIMPAŞA: 33 PUAN

        12- KONYASPOR: 40 PUAN

        11- ALANYASPOR: 40 PUAN

        10- ÇAYKUR RİZESPOR: 41 PUAN

        9- GAZİANTEP FK: 41 PUAN

        8- KOCAELİSPOR: 42 PUAN

        7- SAMSUNSPOR: 44 PUAN

        6- BAŞAKŞEHİR: 54 PUAN

        5- GÖZTEPE: 54 PUAN

        4- BEŞİKTAŞ: 64 PUAN

        3- TRABZONSPOR: 73 PUAN

        Şampiyonluk şansı: %1.1

        Geçen hafta: %2.7

        2- FENERBAHÇE: 77 PUAN

        Şampiyonluk şansı: %19.6

        Geçen hafta: %12.1

        1- GALATASARAY: 80 PUAN

        Şampiyonluk şansı: %79.3

        Geçen hafta: %85.2

        ABD'nin Hürmüz ablukasına saatler kaldı
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        İngiltere Başbakanı: Ablukayı desteklemiyoruz
        Bugün Ne Oldu? 13 Nisan 2026'nın haberleri
        WSJ: İran ile ABD arasında diplomasi kapısı hala açık
        Trump'tan Papa'ya tepki
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        Galatasaray'da kabus gibi 8 gün!
        Yerli araç satışları yükselişe geçti
        Eski eşini ve kızını katletmişti! Firari caniden haber var!
        80 milyar dolarlık Dünya Kupası
        Orban'ın mağlubiyeti Avrupa için neden dönüm noktası?
        Aynı evde 11 yıl sonra ikinci facia! Bir aile yok oldu!
        Ölüm koçu olacak
        Penaltı ve ofsayt var mı?
        Evine giderken boğazından bıçaklanıp öldürüldü
        Babasının izinde
        Galatasaray, Osimhen'siz yine puan kaybetti!
        81 il ‘insan’ olsaydı nasıl görünürdü?
        "Buruk'un başı çok ağrıyacak!"
