Evine giderken boğazından bıçaklanıp öldürüldü

Şanlıurfa'da olay, gece geç saatlerde 15 Temmuz Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, bir süre takip ettiği Adem Dayık’ın (20) yolunu evine giderken kesti.

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

DHA'daki habere göre taraflar arasında çıkan tartışmada saldırgan, Dayık’ı boğazından bıçakladı. Şüpheli kaçarken, Adem Dayık kanlar içerisinde yere yığıldı.

GENÇ HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Dayık, Balıklıgöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Acil serviste tedaviye alınan Adem Dayık, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Dayık’ın cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.