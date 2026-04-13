        Evine giderken boğazından bıçaklanıp öldürüldü | Şanlıurfa haberleri | Son dakika haberleri

        Evine giderken boğazından bıçaklanıp öldürüldü

        Şanlıurfa'da, evine giderken sokakta önünü kesen kişi tarafından boğazından bıçaklanan 20 yaşındaki Adem Dayık, yaşamını yitirdi. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13 Nisan 2026 - 11:09 Güncelleme:
        Evine giderken boğazından bıçaklanıp öldürüldü

        Şanlıurfa'da olay, gece geç saatlerde 15 Temmuz Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, bir süre takip ettiği Adem Dayık’ın (20) yolunu evine giderken kesti.

        KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

        DHA'daki habere göre taraflar arasında çıkan tartışmada saldırgan, Dayık’ı boğazından bıçakladı. Şüpheli kaçarken, Adem Dayık kanlar içerisinde yere yığıldı.

        GENÇ HASTANEYE KALDIRILDI

        Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Dayık, Balıklıgöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Acil serviste tedaviye alınan Adem Dayık, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

        Dayık’ın cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ankara'da fabrika yangını

        Ankara'nın Sincan ilçesinde, bir fabrikada çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor

        WSJ: Trump İran'a sınırlı saldırıları değerlendiriyor
        Deniz ablukası nedir ve Hürmüz Boğazı'nda nasıl işleyebilir?
        Trump'tan Papa'ya tepki
        Orban'ın mağlubiyeti Avrupa için neden dönüm noktası?
        YouTube internet trafiğini domine etti
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        O anlar kamerada... İnşaat demirleri Otomobile 'ok' gibi saplandı!
        Penaltı ve ofsayt var mı?
        Sakarya'da korkutan görüntü! Sebebi kıyı erozyonu!
        Galatasaray, Osimhen'siz yine puan kaybetti!
        81 il ‘insan’ olsaydı nasıl görünürdü?
        "Buruk'un başı çok ağrıyacak!"
        İstanbul'da sevgili çift kâbusu yaşadı! Otomobili gasp ettiler!
        “Pişmanım” diyene ceza yok
        Neden her akşam aynı yemeği yiyemiyoruz?
        'Altına Hücum Dönemi' başladı
        Ünlü oyuncu altın madalya kazandı
        Rehabilitasyon merkezine yattı
        "Acımı hafifletiyor" deyip acil serviste çaldı
