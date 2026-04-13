İstanbul'da yürek yakan olay, 9 Nisan Perşembe günü saat 18.00 sıralarında Zeytinburnu Sümer Mahallesi’nde bulunan bir sitede meydana geldi.

39 yaşındaki Türkan Bildik, eşi tarafından öldürüldü.

BARIŞMAK İÇİN EVLERİNE GİTTİ

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, Ercan Şevgin (53) bir yıl önce boşandığı eski eşi Türkan Bildik (39) ile barışmak için 3 gün önce Ankara’dan İstanbul’a geldi.

TARTIŞTA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Eski eşinin evine gelen Şevgin ile Bildik arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

ESKİ EŞİNE VE KIZINA ATEŞ AÇTI

Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli, yanında bulunan silahı çıkararak eski eşi Türkan Bildik ile olay sırasında evde bulunan kızı Ceylinaz Şevgin’e ateş etti. Saldırının ardından şüpheli olay yerinden kaçtı. Bu sırada evde bulunan Türkan Bildik’in kardeşi Güney Bildik durumu polis ekiplerine bildirdi.

ANNE VE KIZ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ceylinaz Şevgin’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Türkan Bildik ise ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

“KAPIYI AÇTIM, BANA DA SİLAH DOĞRULTTU”

Güney Bildik’in ifadesinde, “Ablamın eski eşi barışmak için çok ısrarcıydı. Olaydan 3 gün önce eve gelerek birlikte kalmaya başladı. Olay günü diğer odadaydım. Silah seslerini duydum. Kapıyı açtığımda bana da silah doğrulttu, korktum. Daha sonra evden kaçtı. İçeri girdiğimde ablam ve yeğenimi vurulmuş halde gördüm” dediği öne sürüldü.

SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI

Olayın ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin izini kısa sürede tespit etti. Yapılan operasyonla Ercan Şevgin, Sultangazi’de saklandığı arkadaşının evinde yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şevgin çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, olayla bağlantılı olarak gözaltına alınan C.P. isimli kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KAÇIŞ VE YAKALANMA ANLARI KAMERADA

Öte yandan, olayın ardından yapılan kamera incelemelerinde şüphelinin eve geliş ve saldırı sonrası kaçış anlarına ait görüntülere ulaşıldı. Elde edilen görüntüler soruşturma dosyasına girerken, şüphelinin yakalanma anlarına ilişkin görüntüler de ortaya çıktı.