        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Eski eşini ve kızını katletmişti! Cani böyle yakalandı | Son dakika haberleri

        Eski eşini ve kızını katletmişti! Cani böyle yakalandı!

        İstanbul'da, 19 yaşındaki öz kızı Ceylinaz Şevgin ve bir yıl önce boşandığı eski eşi 39 yaşındaki Türkan Bildik'i silahla öldüren şüpheli 53 yaşındaki Ercan Şevgin, Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Sultangazi'de saklandığı arkadaşının evinde yakalandı. Şüpheli, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin kaçış ve yakalanma anlarına ilişkin güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı

        Giriş: 13 Nisan 2026 - 14:27 Güncelleme:
        Eski eşini ve kızını katletmişti! Firari caniden haber var!

        İstanbul'da yürek yakan olay, 9 Nisan Perşembe günü saat 18.00 sıralarında Zeytinburnu Sümer Mahallesi’nde bulunan bir sitede meydana geldi.

        39 yaşındaki Türkan Bildik, eşi tarafından öldürüldü.

        BARIŞMAK İÇİN EVLERİNE GİTTİ

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, Ercan Şevgin (53) bir yıl önce boşandığı eski eşi Türkan Bildik (39) ile barışmak için 3 gün önce Ankara’dan İstanbul’a geldi.

        TARTIŞTA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

        Eski eşinin evine gelen Şevgin ile Bildik arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

        ESKİ EŞİNE VE KIZINA ATEŞ AÇTI

        Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli, yanında bulunan silahı çıkararak eski eşi Türkan Bildik ile olay sırasında evde bulunan kızı Ceylinaz Şevgin’e ateş etti. Saldırının ardından şüpheli olay yerinden kaçtı. Bu sırada evde bulunan Türkan Bildik’in kardeşi Güney Bildik durumu polis ekiplerine bildirdi.

        ANNE VE KIZ HAYATINI KAYBETTİ

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ceylinaz Şevgin’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Türkan Bildik ise ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        “KAPIYI AÇTIM, BANA DA SİLAH DOĞRULTTU”

        Güney Bildik’in ifadesinde, “Ablamın eski eşi barışmak için çok ısrarcıydı. Olaydan 3 gün önce eve gelerek birlikte kalmaya başladı. Olay günü diğer odadaydım. Silah seslerini duydum. Kapıyı açtığımda bana da silah doğrulttu, korktum. Daha sonra evden kaçtı. İçeri girdiğimde ablam ve yeğenimi vurulmuş halde gördüm” dediği öne sürüldü.

        SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI

        Olayın ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin izini kısa sürede tespit etti. Yapılan operasyonla Ercan Şevgin, Sultangazi’de saklandığı arkadaşının evinde yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şevgin çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, olayla bağlantılı olarak gözaltına alınan C.P. isimli kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        KAÇIŞ VE YAKALANMA ANLARI KAMERADA

        Öte yandan, olayın ardından yapılan kamera incelemelerinde şüphelinin eve geliş ve saldırı sonrası kaçış anlarına ait görüntülere ulaşıldı. Elde edilen görüntüler soruşturma dosyasına girerken, şüphelinin yakalanma anlarına ilişkin görüntüler de ortaya çıktı.

        Türk balıkçı teknesini taciz eden Yunan unsurları, bölgeden uzaklaştırıldı

        Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında balık avına çıkan İlker Özdemir'in teknesi, Yunan Sahil Güvenlik botu tarafından bir süre takip edildi. Yunan botu, bölgeye ulaşan Türk Sahil Güvenlik ekiplerince bölgeden uzaklaştırılırken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. (DHA)

        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        WSJ: İran ile ABD arasında diplomasi kapısı hala açık
        Deniz ablukası nedir ve Hürmüz Boğazı'nda nasıl işleyebilir?
        Trump'tan Papa'ya tepki
        Aynı evde 11 yıl sonra ikinci facia! Bir aile yok oldu!
        Orban'ın mağlubiyeti Avrupa için neden dönüm noktası?
