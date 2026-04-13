Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Nicole Kidman ölüm koçu olacak

        Nicole Kidman ölüm koçu olacak

        Sinema kariyerinin en verimli dönemini yaşayan Nicole Kidman, annesinin ölümünün ardından aklındaki kariyer planını hayata geçirmek için eğitim almaya başladığını açıkladı

        Giriş: 13 Nisan 2026 - 15:58 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ölüm koçu olacak

        Sinema kariyerinde son 18 ayda 9 rol kaparak en verimli dönemini geçiren Nicole Kidman'ın aklında yeni bir kariyer planı var.

        58 yaşındaki Avustralyalı oyuncu, önceki gün San Francisco Üniversitesi'ne konuk oldu ve yaptığı konuşmada, ölüm doulası (koçu) olmayı öğrenmeye başladığını söyledi.

        "ANNEM VEFAT EDERKEN YALNIZDI"

        Kidman, bu fikrin biraz tuhaf gelebileceğini, ancak planlarının ilk olarak, annesi Janelle Ann Kidman'ın Eylül 2024'te 84 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından ortaya çıktığını açıkladı.

        Kidman, "Annem vefat ederken yalnızdı ve aile olarak ona sağlayabileceğimiz şeyler sınırlıydı" dedi.

        Nicole Kidman'ın, yıllardır görüşmese de eski eşi Tom Cruise ile birlikte evlat edindiği iki yetişkin çocuğu var. Bir süre önce boşandığı Keith Urban'dan ise boşanma sonrası kendisiyle birlikte yaşamaya devam eden iki biyolojik kızı bulunuyor. Ünlü oyuncunun 55 yaşındaki kız kardeşi Antonia Kidman'ın ise altı çocuğu var.

        REKLAM

        "Kız kardeşimle birlikte çok sayıda çocuğumuz, kariyerlerimiz ve işlerimiz var. Babam artık hayatta olmadığı için anneme bakmak istiyordum ve işte o zaman 'Keşke dünyada tarafsız bir şekilde oturup teselli ve bakım sağlayacak insanlar olsaydı' diye düşündüm" diyen Kidman, "Bu da gelişimimin bir parçası ve öğreneceğim şeylerden biri" ifadesini kullandı.

        Nicole Kidman'ın biyolojik çocukları 17 ve 15 yaşlarında
        HEM ANNESİNİ HEM BABASINI KAYBETTİ

        Ölüm ya da diğer adıyla yaşam sonu koçları, yaşamın sonuna doğru insanlara ve sevdiklerine destek sağlıyorlar. Uluslararası Yaşam Sonu Doula Derneği'ne göre, bir yaşam sonu doulası, kişinin kendi kaderini tayin etmesini savunuyor ve ölüm sürecinin tamamı boyunca onurlu bir şekilde yaşamasını sağlamak için psikososyal, duygusal, manevi ve pratik bakım sunuyor.

        Kidman, annesini ve 2014'te vefat eden babası Dr. Antony Kidman'ı kaybettikten sonra hissettiği acıyı sık sık dile getirdi. Kidman, annesini kaybettikten bir ay sonra yaptığı bir konuşmada, annesini hayatında bir pusula ve önemli bir rehber olarak tanımladı. Oyuncu, her iki ebeveynini de kaybetmenin acısıyla bazen ağlayarak ve nefes nefese uyandığını söyledi.

        Kidman, annesinin ölüm haberini, 'Babygirl' filminin gösterimi öncesinde Venedik Film Festivali'ndeyken öğrenmiş ve ailesinin yanında olmak için festivalden erken ayrılmıştı.

        #Nicole Kidman
        #ölüm koçu
        #kariyer
        #sinema
