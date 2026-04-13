Nicole Kidman ölüm koçu olacak

Sinema kariyerinde son 18 ayda 9 rol kaparak en verimli dönemini geçiren Nicole Kidman'ın aklında yeni bir kariyer planı var.

58 yaşındaki Avustralyalı oyuncu, önceki gün San Francisco Üniversitesi'ne konuk oldu ve yaptığı konuşmada, ölüm doulası (koçu) olmayı öğrenmeye başladığını söyledi.

"ANNEM VEFAT EDERKEN YALNIZDI"

Kidman, bu fikrin biraz tuhaf gelebileceğini, ancak planlarının ilk olarak, annesi Janelle Ann Kidman'ın Eylül 2024'te 84 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından ortaya çıktığını açıkladı.

Kidman, "Annem vefat ederken yalnızdı ve aile olarak ona sağlayabileceğimiz şeyler sınırlıydı" dedi.

Nicole Kidman'ın, yıllardır görüşmese de eski eşi Tom Cruise ile birlikte evlat edindiği iki yetişkin çocuğu var. Bir süre önce boşandığı Keith Urban'dan ise boşanma sonrası kendisiyle birlikte yaşamaya devam eden iki biyolojik kızı bulunuyor. Ünlü oyuncunun 55 yaşındaki kız kardeşi Antonia Kidman'ın ise altı çocuğu var.

"Kız kardeşimle birlikte çok sayıda çocuğumuz, kariyerlerimiz ve işlerimiz var. Babam artık hayatta olmadığı için anneme bakmak istiyordum ve işte o zaman 'Keşke dünyada tarafsız bir şekilde oturup teselli ve bakım sağlayacak insanlar olsaydı' diye düşündüm" diyen Kidman, "Bu da gelişimimin bir parçası ve öğreneceğim şeylerden biri" ifadesini kullandı.

Nicole Kidman'ın biyolojik çocukları 17 ve 15 yaşlarında

HEM ANNESİNİ HEM BABASINI KAYBETTİ

Ölüm ya da diğer adıyla yaşam sonu koçları, yaşamın sonuna doğru insanlara ve sevdiklerine destek sağlıyorlar. Uluslararası Yaşam Sonu Doula Derneği'ne göre, bir yaşam sonu doulası, kişinin kendi kaderini tayin etmesini savunuyor ve ölüm sürecinin tamamı boyunca onurlu bir şekilde yaşamasını sağlamak için psikososyal, duygusal, manevi ve pratik bakım sunuyor.

Kidman, annesini ve 2014'te vefat eden babası Dr. Antony Kidman'ı kaybettikten sonra hissettiği acıyı sık sık dile getirdi. Kidman, annesini kaybettikten bir ay sonra yaptığı bir konuşmada, annesini hayatında bir pusula ve önemli bir rehber olarak tanımladı. Oyuncu, her iki ebeveynini de kaybetmenin acısıyla bazen ağlayarak ve nefes nefese uyandığını söyledi.

Kidman, annesinin ölüm haberini, 'Babygirl' filminin gösterimi öncesinde Venedik Film Festivali'ndeyken öğrenmiş ve ailesinin yanında olmak için festivalden erken ayrılmıştı.