        Eski hakemler Galatasaray-Kocaelispor maçındaki pozisyonları değerlendirdi: Penaltı ve ofsayt var mı? - Galatasaray Haberleri

        Eski hakemler Galatasaray-Kocaelispor maçındaki pozisyonları değerlendirdi: Penaltı ve ofsayt var mı?

        Galatasaray, Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı. Eski hakemler, Süper Lig'deki Galatasaray-Kocaelispor maçının tartışmalı pozisyonlarını yorumladı. İşte hakemlerin yorumları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.04.2026 - 09:51 Güncelleme:
        1

        SARI KART GEREKİR Mİ?

        14. dakikada İlkay Gündoğan'ın faulünde kart gerekir mi?

        Bahattin Duran: Hakem çağırdı ve uyardı. Kabul ediyorum.

        Bülent Yıldırım: Sarı kart verse daha doğru olurdu.

        Deniz Çoban: Sarı kart olması gerekirdi.

        2

        "PENALTI MI DEĞİL Mİ?"

        21. dakikada Smolcic'in müdahalesi penaltı gerektirir mi?

        Bülent Yıldırım: Burada bilerek elle oynama yok. Penaltı gerektirmez.

        Bahattin Duran: Bilerek elle oynama yok, penaltı gerekmez.

        Deniz Çoban: Bilerek elle oynama değil, penaltıya gerek yok.

        3

        "PENALTI YOK"

        22. dakikada Kocaelispor penaltı bekledi, devam kararı doğru mu?

        Bahattin Duran: İhlal yok, devam kararı doğru.

        Bülent Yıldırım: Devam kararı doğru.

        Deniz Çoban: Devam kararı doğru.

        4

        "SARI KART KARARI YANLIŞ"

        23. dakikada Nonge'ye çıkan sarı kart doğru mu?

        Bülent Yıldırım: Sarı karta gerek yok.

        Bahattin Duran: Kesinlikle sarı kart kararı yanlış.

        Deniz Çoban: Sarı kart kararı yanlış.

        5

        PENALTI VAR MI YOK MU?

        28. dakikada Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu?

        Bahattin Duran: Eli hisseden Jakobs, biraz daha abartmış. Kocaelisporlu oyuncunun ihlal yaptığını görmüyorum. İtme hareketi yapmıyor.

        Bülent Yıldırım: Devam kararı doğru. Küçük bir temas var. İhlal yok.

        Deniz Çoban: Devam kararı doğru.

        6

        "ELLE OYNAMA VAR"

        41. dakikada Abdülkerim elle oynadı mı? Devam kararı doğru mu?

        Bülent Yıldırım: Elle oynama var.

        Bahattin Duran: Elle oynama var.

        Deniz Çoban: Elle oynama var.

        7

        "DEVAM KARARI DOĞRU"

        59. dakikada Serdar Dursun penaltı bekledi, devam kararı doğru mu?

        Bahattin Duran: Jakobs riskli bir hareket yaptı ama dirseğini tamamen piston gibi ittiğini ve Serdar'ı bozduğunu düşünmüyorum. Devam kararı doğru.

        Bülent Yıldırım: Devam kararı doğru. Etki yok. Riskli bir hamle, gözü yanıtlabilir ama hakem yanılmadı.

        Deniz Çoban: Devam kararı doğru.

        8

        SARI KART GEREKİR Mİ?

        66. dakikada Torreira'nın Agyei'ye faulünde kart gerekir mi?

        Bahattin Duran: Kapsayıcı bir basma, sarı kart gerekir.

        Bülent Yıldırım: Kapsayıcı bir basma yok, sadece faul.

        Deniz Çoban: Sarı kart olması gerektiğini düşünüyorum.

        9

        GOLDE OFSAYT VAR MI?

        71. dakikada Kocaelispor'un golünde ofsayt var mı?

        Bülent Yıldırım: Çizgide Galatasaraylı bir oyuncu var. Gol temiz.

        Bahattin Duran: Gol kararı doğru, ofsayt yok.

        Deniz Çoban: Gol kararı doğru, ofsayt yok.

        10

        "DEVAM YANLIŞ, SARI KART GEREKİR"

        77. dakikada Barış Alper yerde kaldı, oyun devam etti.

        Bahattin Duran: Faul gerekirdi, devam kararı yanlış. Sarı kart gerekir.

        Bülent Yıldırım: Futbol ayakla oynanır. Futbol bu değil. Tartışmasız sarı kart gerekir.

        Deniz Çoban: Hakemin de görmesi çok zor. Ancak sarı kart gerekir.

        11

        "DEVAM KARARI DOĞRU"

        80. dakikada Barış Alper yerde kaldı, oyun devam etti.

        Bülent Yıldırım: Temiz bir şekilde oynadı. Devam kararı doğru.

        Bahattin Duran: Zor pozisyonda zor bir şekilde topla temas etti.

        Deniz Çoban: Devam kararı doğru.

        12

        "HAKEMİN KARARI DOĞRU"

        85. dakikada Barış Alper penaltı bekledi, hücum faul kararı doğru mu?

        Deniz Çoban: Hücum faul kararı doğru.

        Bahattin Duran: Hakemin kararı doğru.

        Bülent Yıldırım: Hakemin kararı doğru.

        13

        "FAUL OLMALIYDI, KART GEREKMEZ"

        88. dakikada Yunus Akgün faul bekledi, devam kararı doğru mu?

        Bülent Yıldırım: Tayfur'un krampon ucuyla müdahalesi var, faul kararı vermeliydi, kart düşünülmez.

        Bahattin Duran: Faul olmalıydı, karta gerek yok.

        Deniz Çoban: Faul, sarı kart gösterse de eleştirmezdim. Net bir hamle de yok.

