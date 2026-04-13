Eski hakemler Galatasaray-Kocaelispor maçındaki pozisyonları değerlendirdi: Penaltı ve ofsayt var mı?
Galatasaray, Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı. Eski hakemler, Süper Lig'deki Galatasaray-Kocaelispor maçının tartışmalı pozisyonlarını yorumladı. İşte hakemlerin yorumları...
SARI KART GEREKİR Mİ?
14. dakikada İlkay Gündoğan'ın faulünde kart gerekir mi?
Bahattin Duran: Hakem çağırdı ve uyardı. Kabul ediyorum.
Bülent Yıldırım: Sarı kart verse daha doğru olurdu.
Deniz Çoban: Sarı kart olması gerekirdi.
"PENALTI MI DEĞİL Mİ?"
21. dakikada Smolcic'in müdahalesi penaltı gerektirir mi?
Bülent Yıldırım: Burada bilerek elle oynama yok. Penaltı gerektirmez.
Bahattin Duran: Bilerek elle oynama yok, penaltı gerekmez.
Deniz Çoban: Bilerek elle oynama değil, penaltıya gerek yok.
"PENALTI YOK"
22. dakikada Kocaelispor penaltı bekledi, devam kararı doğru mu?
Bahattin Duran: İhlal yok, devam kararı doğru.
Bülent Yıldırım: Devam kararı doğru.
Deniz Çoban: Devam kararı doğru.
"SARI KART KARARI YANLIŞ"
23. dakikada Nonge'ye çıkan sarı kart doğru mu?
Bülent Yıldırım: Sarı karta gerek yok.
Bahattin Duran: Kesinlikle sarı kart kararı yanlış.
Deniz Çoban: Sarı kart kararı yanlış.
PENALTI VAR MI YOK MU?
28. dakikada Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu?
Bahattin Duran: Eli hisseden Jakobs, biraz daha abartmış. Kocaelisporlu oyuncunun ihlal yaptığını görmüyorum. İtme hareketi yapmıyor.
Bülent Yıldırım: Devam kararı doğru. Küçük bir temas var. İhlal yok.
Deniz Çoban: Devam kararı doğru.
"ELLE OYNAMA VAR"
41. dakikada Abdülkerim elle oynadı mı? Devam kararı doğru mu?
Bülent Yıldırım: Elle oynama var.
Bahattin Duran: Elle oynama var.
Deniz Çoban: Elle oynama var.
"DEVAM KARARI DOĞRU"
59. dakikada Serdar Dursun penaltı bekledi, devam kararı doğru mu?
Bahattin Duran: Jakobs riskli bir hareket yaptı ama dirseğini tamamen piston gibi ittiğini ve Serdar'ı bozduğunu düşünmüyorum. Devam kararı doğru.
Bülent Yıldırım: Devam kararı doğru. Etki yok. Riskli bir hamle, gözü yanıtlabilir ama hakem yanılmadı.
Deniz Çoban: Devam kararı doğru.
SARI KART GEREKİR Mİ?
66. dakikada Torreira'nın Agyei'ye faulünde kart gerekir mi?
Bahattin Duran: Kapsayıcı bir basma, sarı kart gerekir.
Bülent Yıldırım: Kapsayıcı bir basma yok, sadece faul.
Deniz Çoban: Sarı kart olması gerektiğini düşünüyorum.
GOLDE OFSAYT VAR MI?
71. dakikada Kocaelispor'un golünde ofsayt var mı?
Bülent Yıldırım: Çizgide Galatasaraylı bir oyuncu var. Gol temiz.
Bahattin Duran: Gol kararı doğru, ofsayt yok.
Deniz Çoban: Gol kararı doğru, ofsayt yok.
"DEVAM YANLIŞ, SARI KART GEREKİR"
77. dakikada Barış Alper yerde kaldı, oyun devam etti.
Bahattin Duran: Faul gerekirdi, devam kararı yanlış. Sarı kart gerekir.
Bülent Yıldırım: Futbol ayakla oynanır. Futbol bu değil. Tartışmasız sarı kart gerekir.
Deniz Çoban: Hakemin de görmesi çok zor. Ancak sarı kart gerekir.
"DEVAM KARARI DOĞRU"
80. dakikada Barış Alper yerde kaldı, oyun devam etti.
Bülent Yıldırım: Temiz bir şekilde oynadı. Devam kararı doğru.
Bahattin Duran: Zor pozisyonda zor bir şekilde topla temas etti.
Deniz Çoban: Devam kararı doğru.
"HAKEMİN KARARI DOĞRU"
85. dakikada Barış Alper penaltı bekledi, hücum faul kararı doğru mu?
Deniz Çoban: Hücum faul kararı doğru.
Bahattin Duran: Hakemin kararı doğru.
Bülent Yıldırım: Hakemin kararı doğru.
"FAUL OLMALIYDI, KART GEREKMEZ"
88. dakikada Yunus Akgün faul bekledi, devam kararı doğru mu?
Bülent Yıldırım: Tayfur'un krampon ucuyla müdahalesi var, faul kararı vermeliydi, kart düşünülmez.
Bahattin Duran: Faul olmalıydı, karta gerek yok.
Deniz Çoban: Faul, sarı kart gösterse de eleştirmezdim. Net bir hamle de yok.