Enerji krizi derinleşiyor: Abluka kararıyla petrol sert yükseldi

Dün ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran ile yürütülen görüşmelerin genel olarak olumlu geçtiğini ancak nükleer başlıkta anlaşma sağlanamadığını bildirdi. Trump, bu gelişmenin ardından ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda askeri adım atacağını duyurdu.

Trump, ABD donanmasının derhal geçerli olmak üzere Hürmüz Boğazı'na giriş ve çıkış yapan gemilere yönelik abluka sürecini başlatacağını belirterek, uluslararası sularda İran'a geçiş ücreti ödeyen gemilerin durdurulup aranacağını ifade etti. İran'ın boğaza mayın döşediğini öne süren Trump, bu mayınların imha edileceğini kaydetti.

ABD’nin Hürmüz Boğazı’nı ablukaya alma kararı almasıyla brent petrol sert yükseldi. Sabah saatlerinde varil başına yaklaşık 104 dolara çıkarak yüzde 9,1’e kadar yükselen brent petrol saat TSİ 07.40'da 102 dolardan işlem görüyor. Avrupa doğalgaz vadeli işlemleri de bir ara yaklaşık yüzde 18 sıçradı.

Öte yandan Goldman Sachs 9 Nisan'da yayımladığı notta, Hürmüz Boğazı'nın bir ay daha kapalı kalması durumunda Brent petrolün varil fiyatının 2026 yılı boyunca ortalama 100 doların üzerinde seyredeceğini öngörüyor.