        Haberler Yaşam Bu köyün benzersiz bir özelliği var! Sınırlarından içeri girmesi yasak olanlar kimler?

        Sadece kadınların yaşadığı köy: Kenya'daki Umoja kabilesinin inanılmaz mücadelesi!

        Kenya'nın kuzeyinde, ataerkil düzene meydan okuyan ve sınırlarından içeri tek bir erkeğin dahi adım atamadığı gizemli bir köy var: Umoja. Şiddetten kaçan kadınların kendi elleriyle inşa ettiği bu güvenli liman, bugün tüm dünyaya dayanışma dersi veriyor. Bu benzersiz köyde yaşamın nasıl ilerlediğini sizin için derledik, işte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.04.2026 - 08:00 Güncelleme:
        1

        Sadece kadınların yaşadığı, kendi kurallarını koyduğu ve ekonomik özgürlüğünü kazandığı bir dünya hayal edin. 1990 yılında 15 kadının bir araya gelerek kurduğu Umoja köyü, bu fikri gerçeğe dönüştürerek global bir ilham kaynağı haline geldi. Kadınların bu sessiz devriminin hikayesi haberimizin devamında...

        2

        ERKEKLERE KAPALI BİR SIĞINAK

        Kenya'nın uçsuz bucaksız savanalarında, Samburu bölgesinde yer alan Umoja köyü, alışılmışın çok dışında bir yaşam formülüne sahip. Dünyanın geri kalanından tamamen izole olmasa da, kuralları gereği eşsiz bir yerleşim yeri. Bu köyün en vurucu kuralı ise oldukça net: Erkeklerin girmesi kesinlikle yasak.

        Umoja, yalnızca bir coğrafi konum değil, aynı zamanda şiddete karşı verilmiş güçlü bir mücadelenin ve kadın dayanışmasının yaşayan bir kanıtı.

        3

        ŞİDDETTEN DOĞAN BÜYÜK BİRLİKTELİK

        Her şey 1990 yılında başladı. Samburu kabilesinin geleneksel ve baskıcı yapısından, cinsel şiddetten ve zoraki evliliklerden kaçan 15 cesur kadın, kendi güvenli alanlarını inşa etmek üzere bir araya geldi. Swahili dilinde "birlik" anlamına gelen Umoja ismini seçmeleri tesadüf değildi. Bu isim, acılardan doğan ortak bir gücün ve yeniden varoluşun en net ifadesiydi.

        4

        KENDİ AYAKLARI ÜZERİNDE DURAN KADINLAR

        Köyün kapıları erkeklere sımsıkı kapalı. Bu kural, yıllarca maruz kalınan erkek egemen şiddete karşı çekilmiş kalın bir sınır çizgisi. Ancak Umoja kadınları sadece dış dünyaya kapanmakla kalmadı, kendi ekonomik bağımsızlıklarını da kazandı.

        5

        Geleneksel el sanatları, renkli boncuklardan yapılan takılar ve köye ilgi duyan turistler sayesinde kendi ekonomilerini yarattılar. Elde edilen gelir, hem köyün ihtiyaçlarını karşılıyor hem de kadınların kimseye muhtaç olmadan yaşamasına olanak tanıyor.

        6

        ÇOCUKLARIN KÖYDEKİ YERİ VE GELECEK

        Bu kadınlar köyünde elbette çocuklar da var. Kız çocukları bu güvenli ve dayanışma odaklı ortamda büyüyerek sistemin bir parçası oluyor. Erkek çocuklarına ise belirli bir yaşa gelene kadar köyde kalma izni veriliyor. Büyüdüklerinde eğitimleri veya hayatlarını kurmaları için dış dünyaya uğurlanıyorlar. Bu döngü, köyün katı ama kendi içinde tutarlı yapısını korumasını sağlıyor.

        7

        GELENEKSEL DÜZENE MEYDAN OKUYUŞ

        Ataerkil Samburu kültürünün ortasında sadece kadınlardan oluşan bağımsız bir köy kurmak kolay olmadı. Başlangıçta kurucu kadınlar çok ciddi tehditler aldı ve dışlandı. Fakat onlar geri adım atmadı. Umoja, bugün sadece Kenya'da değil, tüm dünyada kadın hakları ve direnişinin en önemli simgelerinden biri haline geldi. Bu cesur kadınların hikayesi, umutsuzluktan nasıl yepyeni bir hayat filizlenebileceğini hepimize gösteriyor.

