Serdal Adalı'dan sert sözler! Hakem kararları, yayıncı kuruluş...
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, siyah-beyazlı kulübün 2026 yılı 1. olağan divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Takımın son durumu, transfer çalışmaları, EuroLeague'e katılım ve Dikilitaş projesi hakkında konuşan Adalı, hakem yönetimi ve yayıncı kuruluşla ilgili ise sert ifadeler kullandı.
Serdal Adalı'nın açıklamalar şu şekilde:
"BİZİM İÇİN ANLAMLI BİR GÜN"
"Bugün bizim için anlamlı bir gün. Stadyumumuzun açılışının 10. yıl dönümü. Bu 10 yıl boyunca büyük sevinçler yaşadık; şampiyonluklar ve kupalar kazanarak hem ülkemizde hem de Avrupa'da önemli zaferlere imza attık. Bu başarıların ve yaşayacağımız mutlulukların gelecekte de artarak devam etmesini temenni ediyorum."
"EUROCUP'I KAZANIP ÜLKEMİZİ EUROLEAGUE'DE EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL EDECEĞİZ"
"Basketbol takımımız büyük bir başarıya imza atarak EuroCup'ta finale yükseldi. Basketbol takımımız sportif başarı için tek şartın bütçe olmadığını da gözler önüne seriyor. Hem ligde hem de EuroCup'ta bütçemizin çok çok üzerinde rakiplerle mücadele ediyor ve onların üzerinde yer almayı başarıyoruz. Bu başarının elbette bir sırrı, bir yöntemi var. EuroCup'ı kazanıp camiamıza basketbol tarihimizin en büyük zaferini yaşatacağımıza, önümüzdeki sezon camiamızı ve ülkemizi EuroLeague'de en iyi şekilde temsil edeceğimize yürekten inanıyorum."
"TAKIMDA BİR IŞIK GÖRÜYORUZ"
"Şu an futbol takımımızda sportif olarak istediğimiz yerde değiliz. Ancak takımda bir ışık görüyoruz. Yıllar sonra maçları heyecanla bekliyoruz."
"72 MİLYON EURO BONSERVİS GELİRİ ELDE ETTİK"
"Geldiğimiz günden beri 72 milyon euro bonservis geliri elde ettik. Bunu yaparken takımın yaş ortalamasını 26'ya düşürdük ve kulübümüze büyük maliyet getiren oyuncularla yollarımızı ayırdık."
"AÇIKLAYAMAYACAĞIMIZ HİÇBİR İŞE İMZA ATMAYIZ"
"Günü kurtarmak için değil Beşiktaş'ın geleceğini kurtarmak için hareket ettik. Camiamıza açıklayamayacağımız hiçbir işe imza atmayız."
"GEDSON FERNANDES'İN BONSERVİS GELİRLERİNİN TÜMÜNE SAHİP OLDUK"
"Gedson Fernandes transferinde farklı bir yol izledik. Bizde bulunan %50'lik payını satarak daha düşük kar elde etmek yerine Benfica'da bulunan %50'lik payını alarak oyuncunun bonservis gelirlerinin tümüne sahip olarak Benfica'ya satıştan pay verme konusunu ortadan kaldırdık."
"ŞİMDİDEN OYUNCULARLA GÖRÜŞÜYORUZ"
"Önümüzdeki sezon şampiyonluk yarışında iddialı olacak, Beşiktaş'a layık bir takım kurmak için önemli hamleler yapacağız. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şimdiden oyuncularla görüşüyoruz."
"ÜLKEMİZDE FUTBOL; HAKKANİYET, ADALET VE LİYAKAT'IN UZAĞINDA"
"Biz buraya en önemli oyuncularını da getirsek Türk futbolunun maalesef hali ortada. Yıllardır süregelen bu düzen değişmedikçe kalıcı başarı beklemek hayalci olur. Üzülerek söylüyorum ülkemizde futbol; hakkaniyet, adalet, liyakat kavramlarının çok uzağında oynanıyor. Hakem atamalarına ve kararlarına karşı hiçbir yaptırım uygulamayan bir federasyonumuz var."
"EĞİTMEN TİYATROCULAR VE FUTBOLU BİLMEYEN HAKEMLER"
"Adına 'eğitmen' denilen tiyatrocular ve futbolu bilmeyen hakemler. Daha kötüsü sahaya talimat alarak çıkanlar var. Yıllardır kendi kafalarına göre bir lig dizayn ediyorlar ve Beşiktaş'ı yarışın dışında bırakmak için ellerinden ne geliyorsa yapıyorlar."
"YAYINCI KURULUŞ BÜYÜK BİR ALGI YÜRÜTME ÇABASI İÇİNDE"
"Yayıncı kuruluş, ne yazık ki büyük bir algı yürütme çabası içinde. Maçlarda lehimize karar verilmesi gereken pozisyonlar yayınlanmazken aleyhimize olan pozisyonlar anında ekranda. Yayıncı kuruluştaki beyefendiler zannetmesinler ki biz bazı şeylerin farkında değiliz. Biz bu tutumun farkındayız. Allah'tan 1-2 tane Beşiktaşlı yorumcu var da gerektiğinde tepkilerini dile getiriyorlar. Onlara da teşekkür ediyorum."
"ALEYHİMİZE İNANILMAZ HATALAR YAPILIYOR"
"Beşiktaş ne zaman iyi bir ivme kazansa, ne zaman camia olarak birleşsek birileri devreye giriyor. Beşiktaş'ı denklem dışında bırakmak için elinden geleni yapıyor. Bu bir maç değil, iki maç da değil. Bütün büyük maçlarda aleyhimize inanılmaz hatalar yapılıyor. Bütün kritik maçlarda, kırılma noktalarında aleyhimize karar verilmesi bize bunların birer hata değil, kasıt olduğunu düşündürüyor."
"BEŞİKTAŞ'IN EMEĞİNE GÖZ DİKEN KİM VAR KARŞISINDAYIZ"
"Buradan 'Hakem hatalarını bir yere kadar anlayabilirim ama VAR’daki hatayı affetmem.' diyen federasyon başkanına sesleniyorum. Bizim maçlarımızın neredeyse tamamında yapılan bu hatalar, siz o hataları affettiğiniz için, görevdeki MHK Başkanına hala katlandığınız için oldu. Harcadığımız emeğin, yaptığımız yatırımların, sahada oynanan oyunun karşılığını bulmamasının en büyük sorumlusu, yaptığınız bu tercihlerdir. Beşiktaş'ın emeğine göz diken kim varsa biz de onun karşısındayız. Sayın Hacıosmanoğlu'na soruyorum, benim oturduğum başkanlık makamında siz de oturdunuz ve önemli bir camiada başkanlık yaptınız. Benim yerimde siz olsaydınız, bu hakem hatalarından bu kadar canınız yansa, ne yapardınız?"
"FENERBAHÇE MAÇINDAKİ POZİSYON İTALYA'DA YAŞANDI!"
"Fenerbahçe ile oynadığımız maçın hemen bir gün sonrasında Juventus ile Genoa arasında oynanan maçta bizim maçtaki penaltı pozisyonunun aynısı yaşandı. Benzeri demiyorum, aynısı yaşandı. O maçta hakem ne verdi biliyor musunuz? Serbest vuruş. Hakem hatalarını bir yere kadar anlayabilirim ama 'VAR'daki hatayı kabul etmem' diyen sevgili İbrahim Hacıosmanoğlu'na sesleniyorum. Bizim maçlarımızın neredeyse tamamında yapılan bu hatalar, siz bu hataları affettiğiniz için görevdeki MHK Başkanı'na hala katlandığınız için oldu."
"TÜRKİYE'DEN BİR TANE BİLE HAKEM GÖNDEREMEMİŞİZ"
"FIFA sıralamasında 198. sıradaki Somali'den, Moritanya'dan, Gabon'dan... Gabon'dan ya, Gabon'dan hakem var. Ne yazık ki 90 milyon nüfuslu büyük Türkiye Cumhuriyeti'nden bir tane bile hakem gönderememişiz."
DİKİLİTAŞ PROJESİ
"Dikilitaş projesinden peşinat olarak alacağımız 2.2 milyar liralık geliri Bankalar Birliği'ne olan borcumuzun ana para ödemesi için kullanacağız. Bu borcun faizini de 3 yıl içerisinde kapatacağız."