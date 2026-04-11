E-kodlar, gizli şekerler ve yağlar… Ambalajlı gıdaların şifresi çözülüyor! İçindekiler listesi ne anlama geliyor?

GIDA ETİKETLERİNDE SIK KARŞILAŞILAN MADDELER VE ANLAMLARI

Glikoz-Fruktoz Şurubu (GFS): Sıvı bir tatlandırıcıdır. Farklı oranlarda çeşitli şekerlerden, temel olarak glukoz ve fruktozdan oluşur. Gıda etiketlerinde sadece Glikoz-Fruktoz Şurubu olarak değil, bazen ''Mısır Şurubu'' veya ''Nişasta Bazlı Şeker'' (NBŞ) olarak da karşımıza çıkabilir.

İçecek, bisküvi, şekerleme gibi işlenmiş gıdaların raf ömrünü uzatmak, nemi korumak ve tatlandırmak için kullanılır. Aşırı tüketimi obezite ve diyabet riskini artırabilir.

Yüksek Fruktozlu Mısır Şurubu (HFCS): Sofra şekerinden daha ucuz ve daha tatlı olduğu için paketli ürünlerin vazgeçilmezidir. Vücutta şeker dengesini hızla değiştirebilir.

Modifiye Nişasta: Mısır, patates veya buğday gibi doğal nişastaların fiziksel, kimyasal veya enzimatik yöntemlerle işlenerek fonksiyonel özelliklerinin artırıldığı bir katkı maddesidir. Gıdanın kıvamını artırmak ve yapısını korumak için kullanılır.

Sodyum Benzoat (E211): Gazlı içeceklerde ve turşu gibi asitli gıdalarda küf ve bakteri oluşumunu engeller.

Potasyum Sorbat (E202): Peynir, yoğurt ve kurutulmuş meyvelerde yaygın olarak kullanılan bir koruyucudur. Doğal olarak üreyen mantarlara karşı kalkan görevi görür.

Lestin (Genellikle Soya Lestini / E322): Çikolata ve fırınlanmış ürünlerde malzemelerin birbirine pürüzsüzce karışmasını sağlar.

Guar Gam / Ksantan Gam (E415): Bitkisel kaynaklı bu maddeler, soslara ve dondurmalara o kremsi, yoğun kıvamı verir.

Pektin: Meyvelerden elde edilen doğal bir lif olup, marmelat ve jöleli ürünlere kıvam kazandırır.

Laktaz enzimi: Süt ve süt ürünlerinde bulunan laktozu (süt şekeri) parçalamak için kullanılan bir biyolojik katalizördür. Yani süt şekeri olan laktozu, vücudun daha kolay sindirebileceği glikoz ve galaktoz isimli basit şekerlere ayırır.

Peyniraltı suyu tozu: Peynir yapımı sırasında sütün pıhtılaşmasından sonra geri kalan sıvı kısmın kurutulmasıyla elde edilen çok yönlü bir bileşendir. Gıda sanayisinde "altın sıvı" olarak da adlandırılır.

Monosodyum Glutamat (MSG / E621): ''Çin Tuzu'' olarak da bilinir. Dile ''umami'' denilen beşinci tadı verir ve beynimize ''bu yemek çok lezzetli'' sinyali gönderir. Cipslerden hazır çorbalara kadar pek çok üründe bulunur.

E250/E251 (Nitrit/Nitrat): İşlenmiş etlerde (sucuk, salam) koruyucu olarak kullanılır. Yüksek tüketimi sağlık riskleri taşır.

Aspartam / Asesülfam K: ''Şekersiz'' veya ''Diyet'' ibaresi bulunan içeceklerde şekerin yerini alan yapay tatlandırıcılardır.

Karmin (E120): Kırmızı renk vermek için kullanılan, doğal ama hayvansal kaynaklı bir maddedir.

Kurkumin (E100): Zerdeçaldan elde edilen, sarı renk veren doğal bir maddedir.