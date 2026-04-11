İbrahim Tatlıses ameliyat oldu

Yurt dışı konserlerinin ardından İstanbul'daki evinde rahatsızlanan İbrahim Tatlıses, 7 Nisan'da geçirdiği ağır enfeksiyon nedeniyle hastanede tedavi altına alınmıştı.

Tatlıses, bu sabah safra kesesinden ameliyat edildi. Ciddi bir enfeksiyon nedeniyle operasyona alınan sanatçının tedavisi, tedbir amaçlı yoğun bakımda sürüyor. Tatlıses'in önümüzdeki hafta içinde taburcu edilmesi planlanıyor.

Sanatçının sağlık durumuna ilişkin Dr. Engin Çakmakçı ile ameliyatı gerçekleştiren Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Bilgi Baca ortak bir açıklamada bulundu.

REKLAM

"AMELİYAT EDİLMESİNE KARAR VERİLDİ"

Dr. Engin Çakmakçı, sürece ilişkin şu bilgileri verdi: 7 Nisan Salı günü yüksek ateş ve tansiyon düşüklüğü nedeniyle acil servisimize başvuran hastamız İbrahim Tatlıses'in tedavisi, yoğun bakım servisimizde devam etmekteydi. Enfeksiyon kaynağı olarak safra kesesi iltihabı tanısı konulmuştu. Tedavi süreci içerisinde iyiye gidiş gözlendi ve Prof. Dr. Bilgi Baca ile cerrahi ekibi tarafından ameliyat edilmesine karar verildi.

"AMELİYATTA HER ŞEY ÇOK İYİ GEÇTİ"

Prof. Dr. Bilgi Baca şu açıklamayı yaptı: İbrahim Bey geldiği zaman çok şiddetli bir enfeksiyonu vardı. Bunun safra kesesi kaynaklı olduğu tanısını koyduktan sonra, tabii kullandığı birtakım kan sulandırıcı ilaçlar da olduğu için, bir süre antibiyotikle tedavi edip enfeksiyonun biraz düzelmesini bekledik. Hastamızı bu sabah 09.00 gibi ameliyata aldık. Tabii komplike bir safra kesesiydi, yani ciddi bir enfeksiyonu vardı; o nedenle yoğun bakım şartlarında takip ediyorduk. Ameliyatta her şey çok iyi geçti, herhangi bir komplikasyon görmedik. Ama tabii ki bu basit bir safra kesesi ameliyatı değil. Komplike bir ameliyat olduğu için yoğun bakımda takip edilecek. Önümüzdeki hafta da her şey yolunda giderse taburcu etmeyi planlıyoruz.