        Haberler Yaşam Afrika'dan tüm dünyaya seslendi: Sosyal medya futbolcu olmak isteyen Samson'u konuşuyor

        Afrika'da yaşayan 17 yaşındaki Samson Jr., Galatasaray forması giyme hayaliyle sosyal medyada gündem oldu. Victor Osimhen'e duyduğu hayranlıkla dikkat çeken genç futbolcuya dünyanın dört bir yanından destek gelirken, iş insanı Dinçer Azaphan'dan gelen Kocaelispor maçı daveti hikâyeye yeni bir boyut kazandırdı.

        Afrika’da yaşayan 17 yaşındaki Samson Jr., “Galatasaray beni fark edene kadar” adlı video serisiyle sosyal medyada gündeme geldi. Victor Osimhen’e duyduğu hayranlıkla dikkat çeken genç futbolcuya birçok ülkeden destek mesajları gelirken, iş insanı Dinçer Azaphan, Samson'u Türkiye'ye davet etti.

        Futbolcu olmaya hayalini sosyal medyaya taşıdı

        Nijeryalı 17 yaşındaki Samson Jr., sosyal medyada futbol hayaliyle dikkat çekiyor. Kısıtlı imkânlara rağmen her gün disiplinle antrenman yapan genç yetenek, bir gün profesyonel futbolcu olmayı hedefliyor.

        İdolü Osimhen

        En büyük hayali ise Galatasaray forması giymek. Sarı-kırmızılı ekibe büyük bir bağlılık duyan Samson'un idolü Galatasaraylı futbolcu Victor Osimhen.

        Samson hayalleri konusunda oldukça kararlı. Mart ayında başlattığı “Galatasaray beni fark edene kadar” video serisi ile binlerce kullanıcıya ulaşmayı başardı.

        Beklenen yanıt iş insanı Dinçer Azaphan'dan geldi!

        Samson'un azimli seslenişe yanıt, iş insanı Dinçer Azaphan'dan geldi! Azaphan, Samson'u Kocaelispor maçında ağırlayacağını açıkladı.

        Instagram hesabından paylaşım yapan Azaphan, "Kardeşimiz sosyal medya ekibimize ulaşmış. Kendisiyle görüştük. Çok sevindi ve İstanbul’a gelmek istediğini söyledi. Pasaportunu ve vizesini yetiştirebilirse, iki hafta sonra oynayacağımız Kocaelispor maçında kendisini locamda ağırlayacağımın sözünü verdim. Madem ki bizim renklerimize gönül vermiş, bizim de onu ağırlamamız boynumuzun borcu." dedi.

        Samson giderek sesini daha fazla kişiye duyurmaya başarıyor. Türkiye başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinden kullanıcılar Samson’a destek mesajları göndererek hayaline ortak oluyor.

        Tüm azmine rağmen Samson, zaman zaman ülkeler arası eşitsizliğe de dikkat çekiyor. Genç futbolcu, yaşıtlarıyla arasındaki yaşam ve imkân farkının yarattığı hüznü sosyal medya paylaşımlarında sık sık dile getiriyor.

        Ancak tüm olumsuzluklara rağmen Samson'un pes etmeye niyeti yok! Her gün büyük bir kararlılıkla antrenmanlarına devam eden genç, sosyal medyada kendisini destekleyen bir kitle yaratmayı başardı.

        Çocuklarını korumak için canını verdi!
        Artemis II mürettebatı Dünya'ya döndü
        38 kent için "sarı" alarm... 6 bölgede yağış var!
        Gol düellosunda kazanan Beşiktaş!
        "Önümüzdeki sene daha farklı yerde olacağız!"
        Deport edildi
        Transit vize sorunu çözüldü
        Dublajın altın çağı bitti mi?
        İçindekiler listesi ne anlama geliyor?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Tatlıses'ten sürpriz
        Lucescu son yolculuğuna uğurlandı
        Beşiktaş açıkladı: Dev sponsorluk anlaşması!
        "Canavarlar dönemini yaşıyoruz"
        "Netanyahu ile Trump arasında gergin bir görüşme yaşandı"
        OpenAI'ın CEO'su Sam Altman'ın evine saldırı
        Donald Trump: Gemilere en iyi silahları yüklüyoruz
        "İyi niyetimiz var ama güvenimiz yok"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e tepki
