Afrika'dan tüm dünyaya seslendi: Sosyal medya futbolcu olmak isteyen Samson'u konuşuyor

Beklenen yanıt iş insanı Dinçer Azaphan'dan geldi!

Samson'un azimli seslenişe yanıt, iş insanı Dinçer Azaphan'dan geldi! Azaphan, Samson'u Kocaelispor maçında ağırlayacağını açıkladı.

Instagram hesabından paylaşım yapan Azaphan, "Kardeşimiz sosyal medya ekibimize ulaşmış. Kendisiyle görüştük. Çok sevindi ve İstanbul’a gelmek istediğini söyledi. Pasaportunu ve vizesini yetiştirebilirse, iki hafta sonra oynayacağımız Kocaelispor maçında kendisini locamda ağırlayacağımın sözünü verdim. Madem ki bizim renklerimize gönül vermiş, bizim de onu ağırlamamız boynumuzun borcu." dedi.