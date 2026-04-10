Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Sergen Yalçın: Önümüzdeki sene daha farklı yerde olacağız! - Beşiktaş Haberleri

        Sergen Yalçın: Önümüzdeki sene daha farklı yerde olacağız!

        Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Bu işler 1-2 ayda olacak işler değil. Ligdeki pozisyonumuzun normal olduğunu düşünüyorum. Lig 4'üncülüğü başarı değildir ama durumumuzun normal olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki sene daha farklı yerde olacağız diye düşünüyorum. Önümüzdeki seneyi bekleyelim" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.04.2026 - 23:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Beşiktaş, Süper Lig’in 29’uncu haftasında sahasında ağırladığı Hesap.com Antalyaspor’u 4-2 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın değerlendirmelerde bulundu. Mücadeleleri ve konsantrasyonlarından dolayı oyuncularını tebrik eden Sergen Yalçın, “Kazanmak tabii ki güzel. Morale ihtiyacımız vardı. Çocuklar iyi mücadele ettiler. Oyunun tamamında kontrol bizdeydi diyebiliriz. Gollerin haricinde baya pozisyonumuz vardı. 4-5 bölgede farklı oyuncularla oynadık. İyi bir akşam olduğunu düşünüyorum. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Ligde biraz hedefsiz kaldık. Bu maçlarda oyuncuları konsantre etmek zor oluyor. Ama çocuklar konsantreydiler ve tebrik ediyorum kendilerini” ifadelerini kullandı.

        2

        "YAVAŞ YAVAŞ ÖNÜMÜZDEKİ SEZONUN PLANLARINI YAPMAMIZ GEREKİYOR"

        Gelecek sezonun planlarını yapmaya başlamalarının gerektiğine vurgu yapan Yalçın, “Emirhan ve Bilal yeni döndüler. Bilal yeni antrenmanlara başladı. Bilal’in randımanlı olması 1-2 haftayı bulur. Oyuncuları hangi bölgede ihtiyacımız varsa orada oynatıyoruz. Lig uzun bir maraton. 2-3 bölgede oynayabilen oyuncunun olması avantaj. Fırsat bulduğumuz zaman elimizdeki bütün oyunculara süre veriyoruz. Ligde farklı oyuncu gruplarıyla oynayabiliriz. Yavaş yavaş önümüzdeki senenin planlarını yapmamamız gerekiyor. Oyuncularla ilgili karar vermemiz gerekiyor. Oyuncuların performansı ve mental durumu iyiydi. Ligde bir hedefimiz yok ama oyuncular konsantreydi” sözlerini kullandı.

        3

        Jota Silva’nın performansı ve takımdaki geleceğinin sorulması üzerine Sergen Yalçın, “Jota bizde kiralık. Bizim oyuncumuz değil. Kiralık olan başka oyuncular da var. Oyuncularla ilgili sezon sonunda bazı kararlar vermemiz gerekiyor. Kullanarak son durumlarını görmek istiyoruz. Oyunda kaldığı süredeki performansı bence iyiydi” dedi.

        4

        "ÖNÜMÜZDEKİ SENE DAHA FARKLI YERDE OLACAĞIZ"

        Gelecek sezon daha farklı bir pozisyonda olacaklarına inandığını belirten Sergen Yalçın, “Beşiktaş kurtarıcı olarak gelinebilecek bir kulüp değil. Burası büyük bir camia. Sezon başında göreve başlamak çok daha mantıklı. Kadro kurulumunu, kampını siz yapıyorsunuz. Teknik direktör olarak sezon başlamadan gelmek çok daha doğru. O daha çok küme düşmemeye oynayan camialar için geçerli. Tabii ki hedefe oynamak istiyoruz. Taraftara da sabrettikleri için teşekkür ediyorum. Bu işler 1-2 ayda olacak işler değil. Ligdeki pozisyonumuzun normal olduğunu düşünüyorum. Lig 4’üncülüğü başarı değildir ama durumumuzun normal olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki sene daha farklı yerde olacağız diye düşünüyorum. Önümüzdeki seneyi bekleyelim” sözlerini sarf etti.

        5

        "LUCESCU BENİM HAYATIMDA ÇOK ÖNEMLİ YERİ OLAN BİRİSİ"

        Son olarak geçtiğimiz günlerde hayata gözlerini yuman Mircea Lucescu ile ilgili konuşan Yalçın, “Lucescu benim hayatımda çok önemli yeri olan birisi. 2002’de Galatasaray’da şampiyon olduk, 2003’te birlikte Beşiktaş’a gelip şampiyon olduk. Hocalığının yanı sıra çok iyi bir insandı. Bizim diyalogumuz harikaydı. Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyorum. Lucescu’yu Beşiktaş camiasının adamı olarak görebiliriz. Allah rahmet eylesin” diyerek sözlerini tamamladı.

        6
        7
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e tepki
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e tepki
        Gol düellosunda kazanan Beşiktaş!
        Gol düellosunda kazanan Beşiktaş!
        Donald Trump: Gemilere en iyi silahları yüklüyoruz
        Donald Trump: Gemilere en iyi silahları yüklüyoruz
        OpenAI'ın CEO'su Sam Altman'ın evine saldırı
        OpenAI'ın CEO'su Sam Altman'ın evine saldırı
        Okan Buruk için flaş transfer iddiası!
        Okan Buruk için flaş transfer iddiası!
        Kayıp olarak aranıyordu, boğazı kesilmiş halde bulundu
        Kayıp olarak aranıyordu, boğazı kesilmiş halde bulundu
        Transit vize sorunu çözüldü
        Transit vize sorunu çözüldü
        Kestirmeden gideyim derken kanala uçtu
        Kestirmeden gideyim derken kanala uçtu
        "Netanyahu ile Trump arasında gergin bir görüşme yaşandı"
        "Netanyahu ile Trump arasında gergin bir görüşme yaşandı"
        ABD'den İran ile müzakere açıklaması
        ABD'den İran ile müzakere açıklaması
        İfadesi ortaya çıktı
        İfadesi ortaya çıktı
        Bugün Ne Oldu? 10 Nisan 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 10 Nisan 2026'nın haberleri
        Tatlıses'ten sürpriz
        Tatlıses'ten sürpriz
        Beşiktaş açıkladı: Dev sponsorluk anlaşması!
        Beşiktaş açıkladı: Dev sponsorluk anlaşması!
        İsrail'de iktidarın kilidi Arap partisinde
        İsrail'de iktidarın kilidi Arap partisinde
        Turizm sektörüne 60 milyar liralık destek
        Turizm sektörüne 60 milyar liralık destek
        Fenerbahçe’nin kaptanına hırsızlık şoku! 40 bin doları çalındı!
        Fenerbahçe’nin kaptanına hırsızlık şoku! 40 bin doları çalındı!
        "Canavarlar dönemini yaşıyoruz"
        "Canavarlar dönemini yaşıyoruz"
        Lucescu son yolculuğuna uğurlandı
        Lucescu son yolculuğuna uğurlandı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası