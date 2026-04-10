Sergen Yalçın: Önümüzdeki sene daha farklı yerde olacağız!

"ÖNÜMÜZDEKİ SENE DAHA FARKLI YERDE OLACAĞIZ"

Gelecek sezon daha farklı bir pozisyonda olacaklarına inandığını belirten Sergen Yalçın, “Beşiktaş kurtarıcı olarak gelinebilecek bir kulüp değil. Burası büyük bir camia. Sezon başında göreve başlamak çok daha mantıklı. Kadro kurulumunu, kampını siz yapıyorsunuz. Teknik direktör olarak sezon başlamadan gelmek çok daha doğru. O daha çok küme düşmemeye oynayan camialar için geçerli. Tabii ki hedefe oynamak istiyoruz. Taraftara da sabrettikleri için teşekkür ediyorum. Bu işler 1-2 ayda olacak işler değil. Ligdeki pozisyonumuzun normal olduğunu düşünüyorum. Lig 4’üncülüğü başarı değildir ama durumumuzun normal olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki sene daha farklı yerde olacağız diye düşünüyorum. Önümüzdeki seneyi bekleyelim” sözlerini sarf etti.