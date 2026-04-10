Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Tatlıses'den sürpriz: kendisini ziyarete gelen Yayman'ı türküyle karşıladı

        Tatlıses'den sürpriz: kendisini ziyarete gelen Yayman'ı türküyle karşıladı

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, MKYK Üyeleri Mehmet Ali Kurt ve Hilmi Türkmen'le, yüksek ateş ve halsizlik şikayetiyle tedavi gören İbrahim Tatlıses'i Özel Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde ziyaret etti; Tatlıses, heyeti türküyle karşılayarak moralinin yerinde olduğunu gösterdi. Başhekim Dr. Engin Çakmakçı, safra kesesi iltihabı nedeniyle tedavinin sürdüğünü ve ameliyatın kısa sürede planlandığını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk / DHA
        Giriş: 10.04.2026 - 19:38 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tatlıses'ten sürpriz

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, sanatçı İbrahim Tatlısesi, tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

        Yayman, AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Üyeleri Mehmet Ali Kurt ve Hilmi Türkmen ile birlikte yüksek ateş ve halsizlik şikayetiyle 7 Nisanda başvurduğu Özel Acıbadem Altunizade Hastanesinde tedavi altına alınan Tatlısese ziyarette bulundu.

        Ziyaretin ardından açıklama yapan Yayman, ziyarette sanatçıya acil şifalar dilediklerini söyledi. Tatlısesin moralinin çok iyi olduğunu, ziyaret sırasında kendilerine türkü söylediğini belirten Yayman, "Cumhurbaşkanımız çok yakından takip ediyor ve ilgileniyor. Kendisine Cumhurbaşkanımızın da selamlarını, sevgilerini ilettik. Genel durumunu çok iyi gördüm, maşallah." ifadesini kullandı.

        REKLAM

        Hüseyin Yayman, Tatlısesin geçireceği ameliyatı başarıyla atlatacağını düşündüğünü aktararak, "İbrahim Tatlıses güçlü bir insan. Çok büyük engelleri aşarak bu noktaya geldi. İnşallah bu sağlık meselesini de atlatacak ve eski günlerinde olduğu gibi Türkiyenin neşesi, sesi, sevgisi olmaya devam edecek. Milletimizin de dua etmesini istiyorum. Çünkü İbrahim Tatlısesler kolay yetişmiyorlar. Dileriz ve dua ederiz ki inşallah en kısa zamanda tekrar sağlığına kavuşur, biz de kendisini sağlıklı günlerinde ziyaret ederiz." diye konuştu.

        Özel Acıbadem Altunizade Hastanesi Başhekimi Dr. Engin Çakmakçı ise Tatlısesin sağlık durumuna ilişkin şunları paylaştı: "7 Nisan Salı günü öğle saatlerinde İbrahim Tatlısesi yüksek ateş ve halsizlik nedeniyle kabul ettik. Tansiyon düşüklüğü vardı. Yapılan tetkiklerde bir enfeksiyon bulgusuyla yoğun bakım servisinde tedbiren tedaviye aldık. Şu anda safra kesesi iltihabı nedeniyle tedavisi sürüyor. En kısa zamanda da safra kesesi ameliyatı planlanıyor. Şu anda genel durumu iyi, bilinci açık. Ameliyat sonrası da her şey yolunda gidecek diye bekliyoruz." Tatlısesin oğlu İdo Tatlıses de ziyaret dolayısıyla Yayman ve beraberindekilere teşekkür etti.

        "MEKTEBİN BACALARI" TÜRKÜSÜYLE KARŞILADI

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, İbrahim Tatlıses'in odasına girdiği anda bir sürprizle karşılaştı. Ünlü sanatçı, Yayman'ı görünce "Mektebin bacaları" türküsünü seslendirince, Yayman da iki elini açarak 'maşallah' diye karşılık verdi.

        #hüseyin yayman
        #ibrahim tatlıses türkü
        #hüseyin yayman tatlıses
