Anketlerde Netanyahu'ya kötü haber: İsrail'de iktidarın kilidi Arap partisinde

Yaklaşık 2.5 yıldır Orta Doğu'da savaşlarla dünya düzenini alt üst eden ve başta Gazze ve Lübnan olmak üzere birçok bölgede insanlık dramı yaratan İsrail Başbakanı Netanyahu ve koalisyonu, anketlerde ciddi bir erimeyle karşı karşıya.

İsrail'de yayın yapan Channel 12 News, bugün seçim olursa 120 sandalyeli Knesset'de 32 sandalyesi bulunan Netanyahu'nun Likud partisinin 25 sandalyeye düşeceğini ortaya koydu. Bir önceki ankette sandalye sayısı ise 27'ydi.

Anket, Başbakan Benjamin Netanyahu’nun partisine verilen desteğin kademeli olarak azalmaya devam ettiğini gösteriyor.

Ankete göre, eski başbakan Naftali Bennett'in liderliğindeki muhalefet partisi 22 sandalyeye yükselerek ikinci büyük parti olurken, eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot'un partisi 13 sandalye aldı.

Yair Golan liderliğindeki merkez sol Demokratlar, bir sandalye kaybederek 10 sandalyeye düştü.

Ultra-Ortodoks Shas ve Birleşik Tora Yahudiliği partileri sırasıyla dokuz ve yedi sandalye kazandı.

Muhalefet partisi Yisrael Beiteinu ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in aşırı sağcı Otzma Yehudit partisi ise dokuzar sandalye elde etti. Yair Lapid'in merkezci Yesh Atid partisi altı sandalye alırken, Arap partileri Ra'am ve Hadash-Ta'al ise beşer sandalye elde etti.

Kilit partiler Araplar

Ankete göre, Hadash-Ta'al ve Ra'am'ın ayrı ayrı seçimlere katılması durumunda, aşırı sağcı Dini Siyonizm Partisi, Mavi ve Beyaz Partisi, Yedek Askerler Partisi ve Balad'ın hiçbirinin seçim barajını aşamadığı ortaya çıkıyor.

Anket sonuçları, ne Netanyahu'nun koalisyonunun ne de muhalefetin Arap milletvekillerinin desteği olmadan hükümet kuramayacağını gösteriyor. Muhalefet bloğu, Ra'am ve Hadash-Ta'al hariç 60, bu partiler dahil 70 sandalyeye ulaşırken, mevcut koalisyonun sandalye sayısı 50'de kalıyor.

Liderlik değerlendirmelerinde Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir 7,1 puanla en yüksek puanı alırken, onu 6,8 puanla Mossad Direktörü Dadi Barnea izledi. Netanyahu 5,3, Savunma Bakanı Israel Katz 4,7, Eğitim Bakanı Yoav Kisch 3,7 ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich 3,6 puan aldı.

ABD Başkanı Donald Trump ise 6,3 puan aldı.