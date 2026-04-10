        Haberler Ekonomi Para ABD'de enflasyon benzin fiyatıyla sıçradı - Para Haberleri

        ABD'de enflasyon enerji fiyatlarıyla sıçradı

        ABD'de mart ayında aylık enflasyon yüzde 0,9, yıllık enflasyon ise yüzde 3,3 oldu. Enflasyon şubat ayında aylık yüzde 0,3, yıllık olarak ise yüzde 2.4 olarak açıklanmıştı. Savaş sonrası artan petrol fiyatları sebebiyle benzin fiyatlarının martta aylık yüzde 18,3 yükselmesi enflasyondaki yükselişin ana nedeni oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.04.2026 - 15:56 Güncelleme:
        ABD'de enflasyon enerji fiyatlarıyla sıçradı

        Savaş ve artan enerji fiyatları sebebiyle piyasanın merakla beklediği ABD enflasyon verisi açıklandı. Buna göre ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), martta aylık yüzde 0,9, yıllık yüzde 3,3 ile beklentilerin altında arttı.

        Beklenti yıllık enflasyonun yüzde 3,4 gelmesi yönündeydi.

        Şubatta aylık enflasyon yüzde 0,3, yıllık enflasyon ise yüzde 2,4 olarak açıklanmıştı.

        Mart ayında enflasyondaki yükselişte enerji kalemindeki sert artış öne çıktı. Enerji fiyatları aylık bazda yüzde 10,8 artarken, bu yükselişin büyük bölümünü benzin fiyatları oluşturdu. Benzin fiyatları mart ayında yüzde 18,3 yükselerek endeks üzerindeki en büyük yukarı yönlü katkıyı verdi.

        Benzindeki bu yükseliş savaş nedeniyle petrol fiyatlarının yükselmesi nedeniyle yaşandı.

        Enerji kaleminde ayrıca elektrik fiyatları aylık yüzde 0,9 artarken, doğalgaz fiyatlarında yüzde 2,4’lük düşüş kaydedildi. Buna karşın yıllık bazda enerji fiyatlarının genelinde düşüş eğiliminin sürdüğü, ancak mart ayında güçlü bir aylık sıçrama yaşandığı görüldü.

        Gıda fiyatları mart ayında aylık yüzde 0,4 artarken, yıllık bazda yüzde 2,2 yükseldi. Evde tüketilen gıda fiyatları yüzde 0,5 artış gösterirken, dışarıda yeme kaleminde artış yüzde 0,3 oldu.

        ÇEKİRDEK ENFLASYON YÜZDE 2,8

        Gıda ve enerji hariç çekirdek enflasyon martta aylık yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 2,8 olarak kaydedildi.

        Barınma kalemi aylık yüzde 0,4 artarak enflasyona katkı sağlamaya devam etti. Ulaşım hizmetlerinde de fiyat artışları sürerken, özellikle motorlu taşıt sigortası maliyetlerindeki yükseliş dikkat çekti.

        Açıklanan veriler, mart ayında enflasyondaki hızlanmada enerji fiyatlarının belirleyici olduğunu ortaya koyarken, çekirdek göstergelerde daha ılımlı bir artış eğiliminin sürdüğüne işaret etti.

