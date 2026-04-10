        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Prof. Dr. Ali Hakan Kara: Toz duman dağıldıktan sonra Türkiye’nin not artırımları başlar - İş-Yaşam Haberleri

        Prof. Dr. Ali Hakan Kara: Toz duman dağıldıktan sonra Türkiye’nin not artırımları başlar

        Hakan Kara küresel ekonomik krizde de Türkiye'nin dayanıklılığını kanıtladığını belirterek "Bu savaşla beraber Türkiye'nin bölgede güvenli bir ülke olması savaş, toz dumanı dağıldığında makro istikrarı sağlayabilirse ondan sonraki süreçte Türkiye'nin not artırımın başlayabileceğini düşünüyorum" dedi

        Giriş: 10.04.2026 - 12:30 Güncelleme:
        "Toz duman dağıldıktan sonra Türkiye'nin not artırımları başlar"

        Uluslararası Ekonomi Zirvesi kapsamında düzenlenen global ekonomide yeni dengeler ve Türkiye panelinde konuşan Bilkent Üniversitesi, İktisat Bölümü Merkez Bankacılığı & Finansal Piyasalar Profesörü Prof. Dr. Ali Hakan Kara, dünyada bağımsız kurumlarının sembolünün merkez bankaları olduğunu belirterek, “Gelişmiş ülkeler ve dünya biraz Türkiye’yi takip ediyor. Son 10 yılda yaşadığımız süreç dünyanın da başına gelmeye başladı. Fiyat istikrarının ötesinde ülkenin stratejik durumunu takip eden kurumlar haline gelecekler. Merkez bankaları geleneksel araç bağımsızlığı içinde fiyat istikrarını yönetmek yerine fiyat istikrarına odaklanıyor. Öncelik enflasyonu yüzde 2’de tutmak değil de gelecek şoklara karşı bir ağ kurmak. Şu anda Fed’e baktığımızda geleneksel üyeler nedeniyle eski usul devam ediyorlar ama yeni merkez bankası başkanı ile geleneksel olmayan çizgi dışı tarza doğru gidecek gibi görünüyor. Bu süreçte merkez bankaları enflasyon hedefinde ısrar etmeyecekler savaşın etkisi ile stagflasyon riskini de göze aldığınız zaman bu yüzde 2 enflasyon hedefi uzun süre yüksek seviyede tölere edilecek gibi görünüyor. Küresel ölçekte faizle yüksek kalmaya devam edecek“ dedi.

        "MERKEZ BANKALARI TEK BAŞINA DÜNYALARI KURTARAMAZ"

        Kara, “Merkez Bankası tek başına dünyayı kurtaramaz dolayısıyla maliye politikası ve diğer politikalar da önemli. Bu programda enflasyonla mücadele daha hızlı başlayabilirdi baştan daha sıkı girilse savaş dönemine daha düşük bir seviyede girilebilirdi. Bir de ekonomi dışı faktörler ekonomiyi domine etmeye başladı ve bu yeni norm oldu. Geçen yıl bu zamanlar devasa 200 yılda bir ortaya çıkan ticaret savaşını konuluyorduk şu anda kimse bunu konuşmuyor. Her sene yeni bir şey çıkıyor. Türkiye dayanıklı bir ülke, göründüğünden daha dayanıklı b iz uzun vadeli planlamayı yapamayan stratejik düşünmeyen bir ülkeyiz iş kriz yönetimine geldiğinde iyi bir ülkeyiz" ifadelerini kullandı.

        "TÜRKİYE’NİN BU KUR REJİMİNDEN ÇIKMASI GEREKİYOR"

        Enflasyon uzun vadeli planlama gerektirdiğini ve strateji işi olduğunun altını çizen Kara sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Bu yapı içinde enflasyona ilişkin çok iyimser olamıyorum. Tek haneli enflasyona gitmenin faydalarının toplumun içselleştirmediğini düşünüyorum dayanıklılık ve büyüme konusunda iyimserim. Maliye politikası şu anda fena gitmiyor ama ne kötü gidiyor biraz bu dış şoklardan ve hızlı hareket etmemekten dolayı reel kuru tahmin ettiğimizden daha fazla değerli tuttu. Süreç uzadık bu sefer reel sektör ve ihracatta tahribat yaratmaya başlıyor faizler de yüksek kalıyor bu uzun süre devam ettirilebilir bir şey değil. Türkiye’nin bir noktada bu kur rejiminden çıkması gerekiyor. Yavaş yavaş sıkışmaya başlıyor. Petrol fiyatları 120 dolarda kalırsa mevcut döviz kurunu değişmesi gerekiyor. Serbest kur rejimine geçmese de kuru bırakması ve çok fazla enflasyonist olmadan elini rahatlatması gerekiyor. Bu savaşla beraber Türkiye’nin bölgede güvenli bir ülke olması savaş, toz dumanı dağıldığında makro istikrarı sağlayabilirse ondan sonraki süreçte Türkiye’nin not artırımın başlayabileceğini düşünüyorum.”

