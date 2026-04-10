AB'de yeni dijital sınır kontrolleri: Schengen bölgesi dışından gelenlerin bilmesi gerekenler neler?

Avrupa Birliği'nin yeni dijital sınır kontrol sistemi Entry/Exit System (EES), 10 Nisan itibarıyla tam olarak uygulanmaya başlandı. Bu sistem, her yıl yüz milyonlarca kişinin giriş yaptığı üye ülkelerde sınır kontrolünün işleyişini köklü biçimde değiştirecek.

Aslında 2022'de yürürlüğe girmesi planlanan ancak defalarca ertelenen sistem, AB dışından gelen yolcular için pasaportlara manuel damga vurulması uygulamasını zamanla tamamen ortadan kaldırmayı hedefliyor. Bunun yerine, biyometrik verilerin (parmak izi ve yüz görüntüsü) otomatik olarak kaydedilmesi ve doğrulanması esas alınacak.

Bu değişiklikle birlikte, sınır güvenliğinin artırılması, giriş-çıkışların daha doğru şekilde takip edilmesi ve uzun vadede pasaport kontrol sürelerinin kısaltılması amaçlanıyor.

Yeni sistem, özellikle Schengen bölgesi kapsamında yer alan ülkelerde uygulanacak ve AB dışından gelen çoğu yolcuyu kapsayacak.

EES NEDİR?

EES, AB vatandaşı olmayan kişilerin Schengen bölgesine giriş-çıkışlarını dijital olarak takip etmek için geliştirildi.

Bu sistem, 29 Schengen ülkesinde uygulanacak, pasaport damgalama uygulamasının yerini alacak ve girişte biyometrik veri (parmak izi + fotoğraf) kaydedecek.

NERELERDE GEÇERLİ?

Sistem; Fransa, İspanya, İtalya, Portekiz ve Yunanistan gibi popüler destinasyonlar dahil Schengen bölgesinin tamamını kapsıyor.

Ancak uygulama kademeli başlatıldığı için tüm sınır noktalarında aynı anda aktif olmayacak.

YOLCULARI NE BEKLİYOR?

İlk kez giriş yapan yolcular, pasaportlarını okutacak, parmak izi verecek ve fotoğraf çektirecek.

Bazı sınır noktalarında ayrıca "Nerede kalacaksınız?, Yeterli paranız var mı?" gibi kısa sorular da sorulacak.

Bu kayıt 3 yıl geçerli olacak ve sonraki seyahatlerde tekrar baştan yapılmayacak.

GECİKME VE KUYRUK RİSKİ

Sistemin uygulanmaya başlamasıyla birlikte, bazı havalimanlarında saatler süren kuyruklar oluştu, teknik sorunları rapor edildi.

Yoğun tatil dönemlerinde gecikmelerin artabileceği uyarısı yapıldı. Bu nedenle Avrupa Komisyonu, yoğun zamanlarda kontrollerin geçici olarak esnetilebileceğini belirtti.

ETIAS DA GELECEK

EES'in ardından bir de European Travel Information and Authorisation System (ETIAS) devreye girecek.

Bu sistemin, vize muafiyeti olan ülkeler için online ön izin alması, 2026 sonunda başlaması, ücretinin yaklaşık 20 euro olması ve 3 yıl geçerli olması planlanıyor.

*Haberin görseli ShutterStock tarafından servis edilmiştir. Temsilidir.