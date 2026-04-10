        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Okan Buruk'tan takıma ültimatom! - Galatasaray Haberleri

        Okan Buruk'tan takıma ültimatom!

        Trabzonspor mağlubiyeti sonrası Göztepe maçına ilk 11'de 6 değişiklik yaparak başlayan teknik direktör Okan Buruk, aldığı radikal kararların karşılığını aldı.

        Giriş: 10.04.2026 - 09:44
        Trabzonspor karşısında alınan 2-1’lik yenilgi, Galatasaray’da sadece bir skor kaybı değil, bir dönemin sonu oldu.

        Teknik direktör Okan Buruk, Göztepe maçı öncesi ve sonrası soyunma odasında radikal kararlar alarak “kimsenin forması garanti değil” mesajını verdi.

        “Forma aslanın ağzında” anlayışıyla kadroda değişime giden Buruk, Icardi, Ismail Jakobs ve Noa Lang gibi isimleri kulübeye çekti. Forvet hattı ise fedakâr performansıyla Barış Alper Yılmaz’a emanet edildi.

        Orta sahada da değişikliğe giden Okan Buruk, Lemina ve İlkay Gündoğan ile yeni bir yapı kurdu. Mario Lemina’nın savunma katkısı ve İlkay Gündoğan’ın oyun aklıyla hızlı geçişler hedeflendi.

        Lucas Torreira da bu sert yaklaşımın dışında kalmadı. Okan Buruk, tüm takıma “formayı hak eden giyer, geçmiş başarılar kimseyi korumaz” mesajını verdi.

        Saha dışında da mesaj veren Okan Buruk, Kocaelispor Başkanı’nın sözlerine tepki göstererek, “Kocaeli Stadı’nda bize yapılanları unutmadık. Taraftarımız da bu hırsla takıma sahip çıksın” dedi.

