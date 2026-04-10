Zincir markette kadın kasiyeri dövmüştü! Sıcak gelişme...
İstanbul'da bir zincir markette, poşetini kontrol etmek isteyen kasiyeri darp eden H.Ç. isimli müşteri gözaltına alındı. Çevredekilerin ayırmaya çalıştığı kavga marketin güvenlik kamerasına yansırken adliyeye sevk edilen H.Ç., 'Kasten yaralama' suçundan tutuklandı
İstanbul'da kan donduran olay, önceki gün Pendik ilçesi Sülüntepe Mahallesi Safa Caddesi'ndeki bir zincir markette meydana geldi.
KASİYER POŞETİ KONTROL ETMEK İSTEDİ
DHA'daki habere ve iddiaya göre kasada ödeme yapan müşteri ile poşetini kontrol etmek isteyen kasiyer arasında tartışma çıktı.
KADINI YUMRUKLARLA DARP ETTİ
Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda müşteri kasiyeri yumruklayarak darp etti. Marketteki diğer müşterilerin araya girerek ayırmaya çalıştığı kavga iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
SOSYAL MEDYADA TEPKİYE NEDEN OLDU
Görüntülerde, müşterinin kasiyerin saçını tutarak yumrukladığı başını kasaya vurduğu anlar yer aldı. Görüntülerin sanal medyada yayınlanmasının ardından polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
'KASTEN YARALAMADAN' TUTUKLANDI
Kimliği tespit edilen H.Ç. isimli müşteri gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.Ç., 'Kasten Yaralama' suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.