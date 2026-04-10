        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Zincir markette kadın kasiyeri dövmüştü! Sıcak gelişme...

        Zincir markette kadın kasiyeri dövmüştü! Sıcak gelişme...

        İstanbul'da bir zincir markette, poşetini kontrol etmek isteyen kasiyeri darp eden H.Ç. isimli müşteri gözaltına alındı. Çevredekilerin ayırmaya çalıştığı kavga marketin güvenlik kamerasına yansırken adliyeye sevk edilen H.Ç., 'Kasten yaralama' suçundan tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.04.2026 - 08:25 Güncelleme:
        Zincir markette kadın kasiyeri dövmüştü! Sıcak gelişme...

        İstanbul'da kan donduran olay, önceki gün Pendik ilçesi Sülüntepe Mahallesi Safa Caddesi'ndeki bir zincir markette meydana geldi.

        KASİYER POŞETİ KONTROL ETMEK İSTEDİ

        DHA'daki habere ve iddiaya göre kasada ödeme yapan müşteri ile poşetini kontrol etmek isteyen kasiyer arasında tartışma çıktı.

        KADINI YUMRUKLARLA DARP ETTİ

        Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda müşteri kasiyeri yumruklayarak darp etti. Marketteki diğer müşterilerin araya girerek ayırmaya çalıştığı kavga iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        REKLAM

        SOSYAL MEDYADA TEPKİYE NEDEN OLDU

        Görüntülerde, müşterinin kasiyerin saçını tutarak yumrukladığı başını kasaya vurduğu anlar yer aldı. Görüntülerin sanal medyada yayınlanmasının ardından polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        'KASTEN YARALAMADAN' TUTUKLANDI

        Kimliği tespit edilen H.Ç. isimli müşteri gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.Ç., 'Kasten Yaralama' suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 14 kişi için gözaltı kararı!

        Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, 14 kişi için gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilenler arasında, Hafsanur Sancaktutan, Emir Can İğrek, Somer Sivrioğlu, Serra Pirinç, Ogün Alibaş, Utku Ünsal, Sinem Özenç Ünsal, Elif Bü...
        #istanbul
        #Son dakika haberler
        Trump'tan İran'a Hürmüz tepkisi
        Vance'in kritik sınavı
        Mücteba Hamaney: İran büyük güç olmanın şafağında
        16 yılın en zorlu seçimi
        Brent petrol yükselişini sürdürüyor
        'Sıfır yer çekimi' sonu oldu... Lunaparkta ölüm kamerada!
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        Mükemmel kahvenin formülü bulundu!
        Süper Lig statları havadan görüntülendi!
        OECD’den Türkiye’ye 2 şok öneri
        Bir şehir delirdi mi? 5 asırdır cevabı yok
        Birbirlerini sildiler
        Sağanak yağmur ve kar yağışı bekleniyor
        Ünlü oyuncu avukat oldu
        Inter'den Hakan Çalhanoğlu kararı!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 14 kişi için gözaltı kararı!
        Doktorundan açıklama
        Fenerbahçe'den Asensio açıklaması!
        Bakan Şimşek Habertürk ve Bloomberg HT ortak yayınında
