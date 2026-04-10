Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 14 kişi için gözaltı kararı!

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, 14 kişi için gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilenler arasında, Hafsanur Sancaktutan, Emir Can İğrek, Somer Sivrioğlu, Serra Pirinç, Ogün Alibaş, Utku Ünsal, Sinem Özenç Ünsal, Elif Büşra Pekin, Ahsen Eroğlu, Burak Deniz, Mert Demir, Emre (Fel) Öztürk, Ender Eroğlu ve Enes Güler olduğu öğrenildi.