ADI BİLE VAR: KOREOMANİ

Tarihi salgınlar denince çoğumuzun aklına ilk olarak ‘’Kara Veba’’ gelir. Ancak Orta Çağ ve Rönesans Avrupa’sı çok daha tuhaf bir hastalığa tanıklık etti: Koreomani, yani dans salgını.

İnsanlar uzun süreler boyunca düzensiz ve kontrolsüz bir şekilde dans ediyor, duramıyor, bayılana kadar hareket etmeye devam ediyor ve bunun sonucunda bazılarının öldüğü görülüyordu. Üstelik bu rahatsızlık bulaşıcı gibi yayılıyor, gruplar yüzlerce kişiye ulaşıyordu. 7. yüzyıl ile 19. yüzyıl arasında dünya genelinde benzer olayların kaydı var. En yoğun dönem ise 14. ile 17. yüzyıllar arası.

Ortaçağ dansları üzerine çalışan akademisyen Kathryn Dickason, bu durumu anlamanın bugün çok zor olduğunu söylüyor:

‘’O dönemin din adamlarını şaşırtan ve bizi de hâlâ büyüleyen şey çok sayıda insanın bu durumu yaşaması. Belki de bulaşıcı olmasıydı. Bu yönüyle adeta toplu bir gösteriye dönüşüyor.’’

En dikkat çekici dans salgını vakası ise 1500’lerde Kutsal Roma İmparatorluğu'ndaki (günümüz Fransa'sı) Alsas bölgesinde bulunan küçük Strazburg kasabasında yaşanan vakadır. Çünkü bu olayla ilgili çok sayıda kayıt günümüze kadar ulaştı.