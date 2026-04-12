Domenico Tedesco'dan sakatlık açıklaması!

Skoru 2-0 getirdikten sonra daha fazla pozisyon bulmaya başladıklarını ifade eden Tedesco, şöyle devam etti:

"Rakipler çok kapalı oynadıkları zaman sadece Fenerbahçe değil bütün takımlar bu anlamda sıkıntı yaşayabiliyor. En zoru bu tarz kapalı takımlara karşı oynamak. Daha küçük diye nitelendirebileceğimiz takımlar kale önüne otobüsü park edip kontra ataklar yapmaya çalışabiliyorlar. Uzun top oynayıp ikinci topları kazanmaya, duran toplar kazanmaya çalışabiliyorlar. Futbolda yeni bir şey değil. Aslında ilk yarı girmiş olduğumuz pozisyonlar vardı. Talisca'nın girmiş olduğu net pozisyonlar vardı. İlk golü bulduktan sonra daha fazla alan buluyoruz. Özellikle 2-0 bulduktan sonra rakibimiz daha açık oynadı daha fazla alan bulup, daha tehlikeli olabildik. Bence modern futbolda her şeyin farkında olmanız gerekiyor hem topu tutmanız gerekiyor, zaman zaman önde savunma yapmanız zaman zaman geride savunma yapmanız. Geçişler yapmanız gerekiyor. Yer yer uzun toplar oynamanız gerekiyor. Bunu ne kadar yaparsanız o kadar iyi."