        Beşiktaş saldırısında 9 tutuklama

        Beşiktaş saldırısında 9 tutuklama

        İsrail'in İstanbul Konsolosluğu önündeki polislere saldırı soruşturmasında 9 şüpheli tutuklandı, 3 kişi adli kontrolle serbest kaldı

        Habertürk / DHA
        Giriş: 11.04.2026 - 18:15 Güncelleme:
        Beşiktaş'taki terör saldırısına ilişkin adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 9'u tutuklanırken, 3'ü serbest kaldı.

        İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu plazanın önünde 7 Nisan'da polis noktasına düzenlenen silahlı saldırı ve sonrasında çıkan çatışmada 2 polis memuru hafif şekilde yaralanırken, 1 şüpheli öldürüldü, 2 saldırgan ise yaralı olarak etkisiz hale getirildi. Yaralı 2 şüphelinin tedavileri hastanede sürüyor. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlarda, olay günü ve devamında toplam 10 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerden 1'inin İzmit'te, 1'inin Konya'da, 1'inin ise Kocaeli'nde yakalandığı öğrenildi. Çalışmaların devamında 3'ü Kocaeli'nde olmak üzere 5 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltındaki şüpheli sayısı 17'ye yükseldi. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

        9 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 9'u tutuklanırken, 3'ü serbest kaldı. 3 şüphelinin emniyette işlemleri devam ederken 2 şüphelinin ise hastanede tedavisi devam ediyor.

