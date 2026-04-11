Habertürk
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Kredi kullanımında yeni sınırlama: İkinci derece akrabalara sınır geldi - İş-Yaşam Haberleri

        Kamu bankalarının yönetim kurulu üyelerinin yakınlarına kredi kullandırmada yeni sınırlama

        Kamu bankalarında yönetim kurulu üyelerinin yakınlarının kredi kullanımına ilişkin sınırlama genişletilerek ikinci dereceye kadar akrabaları da kapsama dahil edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2026 - 11:29 Güncelleme:
        Kredi kullanımında yeni sınırlama

        Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, kamu bankaları arasında yer alan Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank'ın olağan genel kurulları 9 Nisan'da İstanbul'da gerçekleştirildi.

        Genel kurullarda yönetim kurulu ve denetim kurulu üyelerinin seçiminin yanı sıra yönetim kurulu üyelerinin yakınlarının bu bankalardan kredi kullanımına ilişkin bir sınırlamaya da yer verildi.

        Bankacılık Kanunu (5411 sayılı) uyarınca banka yönetim kurulu üyeleri ile eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının, ilgili bankadan kredi ve kredi kartı kullanımında belirli sınırlamaları bulunurken, bu kişiler yönetim kurulu üyelerinin aylık net ücretinin 5 katını aşmamak üzere kredi kullanabiliyor. Ayrıca, aylık net ücretlerin 3 katını aşmamak üzere de çek karnesi ve kredi kartı kullanabiliyor.

        Dün gerçekleştirilen genel kurullarda söz konusu sınırlama, eş ve velayet altındaki çocuklarla birlikte ikinci dereceye kadar akrabaları da kapsayacak şekilde genişletildi. Böylece yönetim kurulu üyelerinin anne, baba, kardeş gibi yakınları da kişinin yönetim kurulunda bulunduğu bankadan kanundaki sınırlar çerçevesinde kredi, çek karnesi ve kredi kartı kullanabilecek. Belirtilen kişilerce bu sınırların üzerinde kullanım yapılması mümkün olmayacak.

        KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNİ DAHA ÜST NOKTALARA ÇIKARMA ÇABASININ BİR GÖSTERGESİ

        Değişikliğin kapsamına Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından sübvanse edilen Hazine faiz destekli krediler dahil edilmedi. Bilindiği üzere tarımsal üreticilere bu krediler Ziraat Bankası, Ziraat Katılım Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla, esnaf ve sanatkarlara ise Halkbank tarafından sunuluyor. Söz konusu kredilerin sadece belirli kamu bankaları tarafından kullandırılması dikkate alınarak kişilerin bu kredilere erişiminin kısıtlanmaması da gözetilmiş oldu.

        Genel kurullarda yapılan söz konusu değişiklik, Hazine ve Maliye Bakanlığının kurumsal yönetimin dayandığı temel ilkeler olan hesap verebilirlik, sorumluluk ve şeffaflık ilkelerini kamu işletmelerinde daha üst noktalara çıkarma çabasının bir göstergesi olarak yorumlanıyor.

        ABD ve İran heyetleri Pakistan'da buluştu
        Gelir adaletsizliğinin uçuruma dönüştüğü bu çağda insanlık ne durumda?
        ABD'den hem müzakere hem asker sevkiyatı
        Ortadoğu'daki çatışmalar hava kalitesini vurdu! "Kirli havayı biz de soluyoruz"
        2 belediyede 11 tutuklama
        Fenerbahçe, Kayserispor virajında!
        "Çocuğum var git ne olur yapma" Aynasına vurdu! Dinlemedi...
        28 gün sonra evine dönüyor!
        Sosyal medya futbolcu olmak isteyen Samson'u konuşuyor
        Emekli aylığı nasıl artırılır?
        "İstenmeyen bir çocuktum"
        Köprünün kitabesi çıktı, sırrı çözüldü
        Çocuklarını korumak için canını verdi!
        Artemis II mürettebatı Dünya'ya döndü
        "Önümüzdeki sene daha farklı yerde olacağız!"
        Deport edildi
        Haftanın Kitapları
        Dublajın altın çağı bitti mi?
        İçindekiler listesi ne anlama geliyor?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
