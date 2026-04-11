Işın Karaca, Yunanistan'da deport edildi

Işın Karaca, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı video ile Yunanistan'a girişinin engellendiğini ve sınır dışı edildiğini duyurdu. Ailesiyle birlikte turistik seyahat olarak gittiği Atina'da pasaport kontrolünden geçemeyen Karaca, yaşadıklarını takipçileriyle paylaştı.

Havalimanında elindeki resmi belgeleri göstererek açıklama yapan Karaca, giriş engelinin geçmişte Gümülcine’de verdiği bir konserden kaynaklandığını ifade etti.

REKLAM

"MİLLİ BİR MESELEYMİŞ"

Karaca, yaşadığı süreci şu sözlerle aktardı: Şu elimde görmüş olduğunuz kağıt ne biliyor musunuz arkadaşlar? Atina'ya girişim reddedildi. Neden? Çünkü yılında Gümülcine'de "Ne mutlu Türk'üm diyene" dediğim ve İzmir Marşı'nı seslendirdiğim için... Kızım ve eşimin girişi sağlandı ama bendeniz Işın Karaca şu an deport edildim. Sağ olun. Milli bir meseleymiş.

"DÜŞMAN OLARAK İLAN EDİLDİM"

Karaca, "Hayatımda görmediğim bir saçmalık, bir muamele. Bir bardak su veren yok. Sağ olsunlar saatlerdir buradayız. Bizi ülkemize geri yollayacaklarmış. Şu an turist değil, bayağı düşman olarak ilan edildim. Teşekkürler Yunanistan" ifadelerini kullandı.