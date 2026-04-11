İstanbul'da olay, dün öğle saatlerinde Beylikdüzü'nde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halinde olan otomobildeki kadın sürücü, yolun karşısına geçmek isteyen yayaya yol vermek için durdu.

YOL VERDİĞİ İÇİN TEPKİ GÖRDÜ

Bu sırada aynı istikametten gelen cip sürücüsü duruma tepki gösterdi. Kadın sürücü ile cip sürücüsü arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

"ARAÇTA ÇOCUĞUM VAR" DESE DE SALDIRDI

DHA'daki habere göre bunun üzerine cip sürücüsü araçta çocuğu olduğunu belirten kadın sürücünün otomobiline saldırmaya başladı ve eliyle aynaya vurdu.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, cip sürücüsünün araca zarar verip, sin kaflı hakaret ettiği anlar yer aldı.