"Çocuğum var git ne olur yapma" Aynasına vurdu! Dinlemedi...
İstanbul Beylikdüzü'nde, trafikte yayaya yol vermek için duran sürücü ile cip sürücüsü arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olayda, "Araçta çocuğum var, git" diyen kadının otomobiline saldıran sürücü, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi
Giriş: 11.04.2026 - 10:03
İstanbul'da olay, dün öğle saatlerinde Beylikdüzü'nde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halinde olan otomobildeki kadın sürücü, yolun karşısına geçmek isteyen yayaya yol vermek için durdu.
YOL VERDİĞİ İÇİN TEPKİ GÖRDÜ
Bu sırada aynı istikametten gelen cip sürücüsü duruma tepki gösterdi. Kadın sürücü ile cip sürücüsü arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.
"ARAÇTA ÇOCUĞUM VAR" DESE DE SALDIRDI
DHA'daki habere göre bunun üzerine cip sürücüsü araçta çocuğu olduğunu belirten kadın sürücünün otomobiline saldırmaya başladı ve eliyle aynaya vurdu.
O ANLAR KAMERAYA YANSIDI
Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, cip sürücüsünün araca zarar verip, sin kaflı hakaret ettiği anlar yer aldı.
